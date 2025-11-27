কমবে ঠান্ডার আমেজ, সপ্তাহান্তে পারদ চড়ার পূর্বাভাস
নভেম্বরের শীতে হালকা ঠান্ডা উপভোগ করছে বঙ্গবাসী ৷ চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
Published : November 27, 2025 at 7:38 AM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: ঘূর্ণিঝড় ও জোড়া নিম্নচাপের প্রভাবে বঙ্গের আবহে অস্থিরতা সেভাবে নেই বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে বাংলায় ৷
ঘূর্ণিঝড় ও জোড়া নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান
মঙ্গলবার ঘনীভূত নিম্নচাপ আরও শক্তিশালী হয়ে মালাক্কা প্রণালী থেকে পশ্চিম দিকে সরে গিয়েছে । বুধবার ভোরে তা ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ারে পরিণত হয় । এদিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে উত্তর-পূর্ব ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে আঘাত হানে । হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আছড়ে পড়ার সময় ঘূর্ণিঝড়টির সর্বোচ্চ বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় 70–80 কিমি । দমকা হাওয়ার বেগ 90 কিমি পর্যন্ত পৌঁছেছিল । এছাড়া ঘূর্ণিঝড়টি মালয়েশিয়ার জর্জ টাউন থেকে প্রায় 280 কিমি পশ্চিমে, নিকোবরের ন্যাংকাউরি থেকে 580 কিমি দক্ষিণ-পূর্বে এবং কার নিকোবর থেকে 730 কিমি দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থান করছিল ।
ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার আরও পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগোবে ৷ আজ বৃহস্পতিবার 27 নভেম্বর সকাল পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি বজায় থাকবে বলে জানা গিয়েছে । এর পাশাপাশি দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অবস্থান করছে । দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-পূর্ব শ্রীলঙ্কা উপকূল ও ভারত মহাসাগরের সংলগ্ন এলাকাতে অন্য একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অবস্থান করছে ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । ভোরের দিকে কুয়াশার দাপট দেখা যাবে । বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কেটে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের দেখা মিলবে ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 27 এবং 17 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
ঘূর্ণিঝড় এবং জোড়া নিম্নচাপের সৌজন্যে সমুদ্র উত্তাল হলেও এই রাজ্যে তার প্রভাব নেই । রাজ্যজুড়ে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে । আবহাওয়াবিদরা বলছেন, বুধবারের মতো আজ বৃহস্পতিবারও তাপমাত্রার তেমন কোনও হেরফের নেই । অর্থাৎ, ঠান্ডার আমেজ থাকবে । শুক্রবার থেকে তাপমাত্রা বাড়তে পারে । সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে স্বাভাবিকের কাছাকাছি চলে যেতে পারে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
অপরদিকে, উত্তরবঙ্গে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে । বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই । আগামী 24 ঘণ্টায় তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও পরবর্তী তিন-চার দিনে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.08 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 16.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.07 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 85 এবং সর্বনিম্ন 44 শতাংশ ।