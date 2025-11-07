এখনই পারদ নামছে না রাজ্যে, শীত আগমনের সম্ভাবনা কবে ?
আগামী বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । তবে পাকাপাকিভাবে শীত আসতে এখনও অপেক্ষা করতে হবে বঙ্গবাসীকে ৷
Published : November 7, 2025 at 9:30 AM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: ফের ভ্যাপসা গরমের অনুভূতি । আকাশে হালকা মেঘের হঠাৎ উপস্থিতিতে ঠান্ডার উঁকিঝুঁকিতে লাগাম । আর তাতেই প্রশ্ন উঠছে, তবে শীত কি এবার দেরিতে ধরা দেবে ? বিষয়টি নিয়ে আলিপুর আবহাওয়া দফতর সাফ জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্যে শীতের আগমন নিয়ে এখনই কোনও কিছু নিশ্চিত করে বলার সময় আসেনি । তবে আপাতত ঝড়বৃষ্টি, নিম্নচাপ বা ঘূর্ণাবর্তের কোনও প্রভাব পড়বে না বাংলায় ৷ আগামী দু'দিন তাপমাত্রারও তেমন কোনও হেরফের হবে না ৷ একই রকম শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । তার পরে হয়ত কিছুটা কমতে পারে তাপমাত্রা ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 30 এবং 22 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
হাওয়া অফিস আগামী বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে । সব জেলার আবহাওয়াই খটখটে থাকবে । দক্ষিণের জেলাগুলিতে বুধবারের পরের তিনদিন তাপমাত্রা কমতে পারে 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস । কলকাতার আকাশও আপাতত পরিষ্কার থাকবে । এখনই শীতের কোনও ছোঁয়া নেই । তবে হালকা তিরতিরে ঠান্ডা হাওয়া বইতে পারে ৷ কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় নীচে নেমে এসেছে । দিনের তাপমাত্রা 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাতের তাপমাত্রা 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহবিদরা ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গেও আপাতত ঝড়বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই জানা যাচ্ছে । সেখানেও শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে । উত্তরবঙ্গে আগামী দু'দিন তাপমাত্রার কোনও হেরফের হবে না । তারপরের তিনদিন তাপমাত্রা কমতে পারে 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস । অর্থাৎ, পাকাপাকিভাবে শীত না পড়লেও ঠান্ডা একটু দেরিতে সাময়িক বিরতি নিয়ে ফের জানান দেবে বলে মনে করা হচ্ছে । সেভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।
বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে যথেষ্ট অস্বস্তিকর গরমের অনুভূতি বোধ হয়েছিল । তা হয়ত তীব্র গরমকালের বোধ নয়, তবে কার্তিক মাসের প্রত্যাশিত অনুভূতি নয় । নভেম্বরেই শীত আসার সম্ভাবনা তেমন নেই বলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস ৷ নিম্নচাপের প্রভাবে ঠান্ডা ভাবও আগামী কয়েকদিনে কম থাকবে ৷
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিক বলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 21.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.3 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 91 এবং সর্বনিম্ন 63 শতাংশ ।