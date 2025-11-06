নিম্নচাপ কাঁটা ! বাতাসে জলীয় বাষ্পের প্রভাবে বঙ্গে থমকে শীত

নিম্নচাপ কাঁটা ! বাতাসে জলীয় বাষ্পের প্রভাবে বঙ্গে থমকে শীত
নভেম্বরেই শীত আসার সম্ভাবনা তেমন নেই বলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস ৷ নিম্নচাপের প্রভাবে ঠান্ডা ভাবও আগামী কয়েকদিনে কম থাকবে ৷
Published : November 6, 2025 at 7:31 AM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: তাপমাত্রার ওঠানামায় হেমন্তের বঙ্গে ঠান্ডা-গরম আবহাওয়া ৷ দিনে গরম, তো রাতের দিকে হালকা ঠান্ডার আমেজ ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতর তাদের পূর্বাভাসে জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার বেশিরভাগ জেলাতেই মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । শুক্রবার কয়েকটি জেলার কিছু অংশে কয়েক পশলা বৃষ্টি হতে পারে ।
ঘূর্ণিঝড় মন্থা, নিম্নচাপ, ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব কাটিয়ে শীতের অপেক্ষায় রয়েছে বঙ্গবাসী ৷ যদিও নভেম্বরেই শীত আসার সম্ভাবনা তেমন নেই বলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস ৷ উল্টে নিম্নচাপের প্রভাবে রাতের শিরশিরানি ঠান্ডা ভাবটাও আগামী কয়েকদিনে কমবে বলেই জানা যাচ্ছে ৷
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 30 এবং 22 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দুই 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় । শুক্রবারও হালকা বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় । তবে তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তনও হবে না বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ সুতরাং, আপাতত ঠান্ডা-গরম আবহাওয়াই থাকছে দক্ষিণের জেলাগুলিতে ৷
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের কোথাও আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই জানা গিয়েছে । মোটামুটি শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে উত্তরের জেলাগুলিতেও । দার্জিলিং ও কালিম্পঙের মতো পার্বত্য এলাকায় রাতে ও ভোরের দিকে কুয়াশার আস্তরণ বাড়বে । কিন্তু এই মুহূর্তে পারদ পতনেরও তেমন সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর ৷
নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান
আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও মায়ানমার উপকূল সংলগ্ন এলাকায় যে নিম্নচাপ অঞ্চলটি তৈরি হয়েছে, তা ক্রমশ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে । এর প্রভাব সরাসরি বাংলায় না পড়লেও বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আরও কিছুটা বাড়বে । ফলে হালকা শীতের যে আমেজ রয়েছে তা ফের কিছুদিনের জন্য গায়েব হয়ে যেতে পারে ৷ কয়েকদিন ধরেই মূলত রাতের দিকে হালকা শিরশিরানি ছিল বাতাসে । যা অলক্ষ্যেই বুঝিয়ে দিচ্ছিল, শীত দুয়ারে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । ভোরের দিকে কুয়াশার সঙ্গে হালকা শীতের আমেজ রয়েছে দক্ষিণের অধিকাংশ জেলাতেই ৷ তবে বুধবার থেকেই নিম্নচাপের প্রভাবে আবহাওয়ার খানিকটা বদল হতে শুরু হয়েছে । দিনের বেলায় গরম রয়েছে ৷ আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রায় তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না বলেই জানা যাচ্ছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.3 ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 22.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.3 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 88 এবং সর্বনিম্ন 48 শতাংশ ।