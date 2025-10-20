শুষ্ক আবহাওয়া, আলোর উৎসবে তাল কাটবে না বৃষ্টি

শুষ্ক আবহাওয়া, আলোর উৎসবে তাল কাটবে না বৃষ্টি
শক্তি আরাধনায় কাঁটা হবে না বৃষ্টি ৷ আগামী কয়েকদিন রাজ্যের কোথাও বৃষ্টির তেমন আশঙ্কা নেই ৷ কালীপুজোর আগের দিন নিশ্চিত করেছে হাওয়া অফিস ৷
Published : October 20, 2025 at 7:08 AM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: দীপান্বিতা অমাবস্যা তিথিতে রাজ্যজুড়ে আজ কালী আরাধনা ৷ দুর্গাপুজোর কয়েকদিন বৃষ্টির পর থেকে কালীপুজোতেও বৃষ্টি হবে কিনা তা নিয়ে একরকম চিন্তায় ছিল বঙ্গবাসী ৷ তবে আলিপুর আবহাওয়া অফিস সে চিন্তা দূর করার খবর দিয়েছে ৷ আলোর উৎসবে বাধা হবে না বৃষ্টি ৷ এমনটাই জানিয়েছেন আবহবিদরা ৷
আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে
আজ সোমবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণের সব জেলাই থাকবে খটখটে । কিছু জায়গায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে, তবে বৃষ্টি হবে না ।আগামীকাল মঙ্গলবারও একই ছবি থাকবে । দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই । বুধ এবং বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটার দিন, এমনকি শুক্রবারও দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই । কার্যত পুরো সপ্তাহজুড়েই শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
বঙ্গে ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের দেওয়া বিশেষ বুলেটিন অনুসারে, আগামিকাল 21 অক্টোবর, মঙ্গলবার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপরে তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ অঞ্চল । দক্ষিণ আন্দামান সাগর এবং সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপরে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে । তা নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হবে । এই নিম্নচাপ অঞ্চলটি পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে । পরের 24 ঘণ্টায় তা দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগের উপরে নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে । এর প্রভাব বাংলার ওপর পড়ার সম্ভাবনা কম । আকাশ মেঘলা থাকবে । ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হতে পারে । বাকি বেশিরভাগ সময়ই শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গের মত উত্তরবঙ্গেও আলোর উৎসবে তাল কাটবে না বৃষ্টি । আজ সোমবারও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । আকাশ থাকবে ঝলমলে পরিষ্কার । সকালের দিকে কোথাও কোথাও সামান্য কুয়াশা থাকতে পারে ।
তাই বলাই যায় চলতি সপ্তাহে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই । কিছু জেলার কয়েকটি জায়গায় হালকা বৃষ্টি হলেও তা আলোর উৎসবের আনন্দ মাটি করবে না ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.3 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.5 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 ও সর্বনিম্ন 58 শতাংশ ।