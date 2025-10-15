এখনই শীত নয়, বঙ্গের আবহাওয়ায় গরম-ঠান্ডার খেলা

এখনই শীত নয়, বঙ্গের আবহাওয়ায় গরম-ঠান্ডার খেলা
দিনের বেলা বেশ গরম আর রাতে হালকা ঠান্ডার আমেজ ৷ যদিও শীত আসতে এখনও দেরি আছে বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷
Published : October 15, 2025 at 8:50 AM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: আশ্বিনের শেষলগ্ন ৷ আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা বেশ ভালোই অনুভূত হচ্ছে প্রতিদিন ৷ ভোরবেলা কুয়াশা থাকলেও বেলা হতেই চড়া রোদের তাপ যথেষ্ট গায়ে লাগছে । যদিও সূর্যাস্তের পর তা ধীরে ধীরে কমছে । আর সন্ধ্যা হলেই পোকামাকড়ের চরম উৎপাত ৷ তাদের হাত থেকে বাঁচতে লাইট নিভিয়েই রাখাই একমাত্র উপায় ৷
মৌসুমী বায়ুর বর্তমান অবস্থান
বর্ষা বিদায়ে এবার বাংলায় হাওয়া বদল । দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে । সেই স্থান দখল করবে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের শীতল বাতাস । যদিও এখনও বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় তাপমাত্রা খুব একটা নামছে না । কলকাতায় 23-24 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যদিও পশ্চিমের জেলাগুলিতে আরও দু-তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা কমতে পারে । তবে কলকাতায় 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে না হলে শীতের আমেজ পুরোপুরি আসবে না । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের বক্তব্য অনুযায়ী, ডিসেম্বরের আগে কলকাতায় শীতের সম্ভাবনা কম ।
আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে
বুধবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 24 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
বঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে হাওয়া অফিসের বক্তব্য
সোমেই বাংলা থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছেন বর্ষারানি ৷ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি থেকে আজ বিদায় নিচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু । বাংলায় এখন শুষ্ক আবহাওয়া । আগামী পাঁচদিন বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই ৷ এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
রাজ্যে আপাতত পরিষ্কার আকাশ । তবে কখনও কোনও এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য আকাশ আংশিক মেঘলা হতে পারে । কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 23-24 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে 32-33 ডিগ্রি সেলসিয়াস । 20 ডিগ্রির কাছাকাছি তাপমাত্রা থাকতে পারে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার কিছু অংশে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 0.3 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.7 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 91 শতাংশ সর্বনিম্ন 51 শতাংশ ।