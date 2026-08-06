এখনও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নেই, 'গুন্ডা দমন আইন' নিয়ে আগাম শুনানি নয়: হাইকোর্ট
অনুমোদনের পর আইনটি বলবৎ হলে এবং প্রয়োগে নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠলে, সেই সময় আদালতের হস্তক্ষেপের পথ খোলা থাকছে ।
Published : August 6, 2026 at 2:49 PM IST
কলকাতা, 6 অগস্ট: রাজ্যের বহুল আলোচিত 'গুন্ডা দমন আইন' নিয়ে আপাতত হস্তক্ষেপ করতে রাজি হল না কলকাতা হাইকোর্ট । কারণ, আইনটি এখনও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়নি । ফলে এই পরিস্থিতিতে এ ব্যাপারে আগাম কোনও শুনানি সম্ভব নয় বলে বৃহস্পতিবার স্পষ্ট জানিয়ে দিল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ । সেই সূত্রে আইনটিকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া একাধিক জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিয়েছে আদালত ।
ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, ভবিষ্যতে যদি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর এই আইন কার্যকর করে সরকার কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করে অথবা ওই আইনের ভিত্তিতে কোনও পদক্ষেপ করা হয়, সে ক্ষেত্রে আবেদনকারীরা ফের আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবেন । তখন বিষয়টি আইন অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে ।
এ দিনের শুনানিতে রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতকে জানান, West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Act এখনও রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে । সেই কারণেই আইনের কার্যকারিতা নিয়ে এখনই প্রশ্ন তোলা ঠিক নয় । রাজ্যের এই বক্তব্যের ভিত্তিতেই আদালত জানায়, এখনও কার্যকর না-হওয়া কোনও আইন নিয়ে আগাম পদক্ষেপ আদালতের পক্ষে সম্ভব নয় ।
তবে একই সঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় শুনানি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আদালত । West Bengal Maintenance of Public Order (Amendment) Act, 1972-এর সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে যে আবেদন দায়ের হয়েছে, সেই মামলায় রাজ্য সরকারকে চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ । আবেদনকারীদের 10 সেপ্টেম্বরের মধ্যে জবাবি হলফনামা দাখিল করতে বলা হয়েছে । মামলার পরবর্তী শুনানি হবে 16 সেপ্টেম্বর ।
রাজ্য সরকারের দাবি, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ, সংগঠিত অপরাধ, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট রাজ এবং জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিতকারী চক্রের বিরুদ্ধে আরও দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা নিতেই নতুন আইন আনা হয়েছে । গত 13 জুলাই সরকার ঘোষণা করে, West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Act কার্যকর করা হবে ।
এই আইনের অন্যতম বিতর্কিত দিক হল Preventive Detention বা প্রতিরোধমূলক আটক । কোনও ব্যক্তিকে জননিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে হলে, আদালতে বিচার শুরুর আগেই তাঁকে এক বছর পর্যন্ত আটক রাখার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে প্রশাসনকে । এছাড়া অভিযুক্তকে নির্দিষ্ট কোনও জেলা বা এলাকা থেকে এক বছর পর্যন্ত নির্বাসিত রাখার ব্যবস্থাও রয়েছে । অপরাধমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি কিংবা সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতি হলে তা বাজেয়াপ্ত করার বিধানও রাখা হয়েছে ।
এই আইন ঘোষণার পর থেকেই আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির একাংশের অভিযোগ, আইনের কয়েকটি ধারা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় ।
বৃহস্পতিবারের রায়ে অবশ্য সেই বিতর্কের মীমাংসা হয়নি । আদালত শুধু জানিয়ে দিয়েছে, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়া কোনও আইন কার্যকর হয় না । তাই কার্যকর হওয়ার আগেই তার সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে আদালত মন্তব্য করবে না । তবে অনুমোদনের পর আইনটি বলবৎ হলে এবং তার প্রয়োগে নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠলে, সেই সময় আদালতের হস্তক্ষেপের পথ খোলা থাকছে ।