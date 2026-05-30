লেবার রুমে গিয়ে অবাক কাটোয়ার 'অন্তঃসত্ত্বা' গৃহবধূ, চিকিৎসক জানালেন তিনি গর্ভবতী নন

লেবার রুমে গিয়ে অবাক কাটোয়ার 'অন্তঃসত্ত্বা' গৃহবধূ, চিকিৎসক জানালেন তিনি গর্ভবতী নন
গর্ভবতী না-হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শরীরে গর্ভধারণের মতো বিভিন্ন লক্ষণ রয়েছে ৷ ফলে অনেক সময় কোনও মহিলা নিজেকে গর্ভবতী বলে মনে করেন। কাটোয়ার গৃহবধূও হল এমনটা...
Published : May 30, 2026 at 3:31 PM IST
কাটোয়া, 30 মে: পরিবারের সকলেই জানতেন গৃহবধূ অন্তঃসত্ত্বা। দশ মাস ধরে চিকিৎসকের কাছে সেই কারণে চিকিৎসাও চলছিল। পরিবারের দাবি, শুক্রবার প্রসব যন্ত্রণা উঠলে তাঁকে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু, লেবার রুমে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসক পরীক্ষা করতেই স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জানিয়ে দেন, ওই গৃহবধূ অন্তঃসত্ত্বা নন !
এই ঘটনার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কার ভুলে এতদিন ধরে চিকিৎসা চালিয়েছেন ওই গৃহবধূ ও তার পরিবার। কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে সন্তান প্রসবের উদ্দেশে আসা এক মহিলা লেবার রুমে গিয়ে জানতে পারেন, তিনি আদৌ গর্ভবতী নন। ঘটনাটি সামনে আসতেই চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রাথমিক স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবার ভূমিকা নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন।
জানা গিয়েছে, কেতুগ্রাম 1 নম্বর ব্লকের হাট মুরগ্রামের বাসিন্দা এক গৃহবধূকে শুক্রবার প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের দাবি, গত কয়েক মাস ধরেই ওই গৃহবধূর শরীরে গর্ভাবস্থার নানা লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। নিয়মিত স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শে তাঁর চিকিৎসাও চলছিল। এমনকী, 'মা ও শিশু সুরক্ষা কার্ড' দেওয়া হয়েছিল এবং বিভিন্ন ওষুধ ও ইঞ্জেকশনও প্রয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের।
হাসপাতালে ভর্তি করার পর চিকিৎসকরা তাঁকে লেবার রুমে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করেন। সেখানেই স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ নিশ্চিত হন যে, ওই গৃহবধূর গর্ভে কোনও সন্তান নেই। বিষয়টি নিশ্চিত করতে পুনরায় আলট্রাসোনোগ্রাফি (ইউএসজি) করানো হয়, এবং রিপোর্টে একই তথ্য উঠে আসে। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই হতবাক হয়ে যান পরিবারের সদস্যরা।
চিকিৎসকদের মতে, "ওই গৃহবধূ 'সিউডোসাইসিস' (Pseudocyesis) নামে এক রোগে আক্রান্ত । এই অবস্থায় কোনও মহিলা প্রকৃতপক্ষে গর্ভবতী না-হলেও তাঁর শরীরে গর্ভাবস্থার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যেমন পেটের আকার বৃদ্ধি, বমিভাব বা পিরিয়ডস বন্ধ হওয়া। অনেক ক্ষেত্রে রোগী নিজেও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে তিনি সন্তানসম্ভবা। তবে প্রশ্ন উঠছে, এতদিন ধরে চিকিৎসা চলার পরও কেন বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়নি?
স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রাথমিক স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীরা যদি শুরুতেই সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরামর্শ দিতেন, তবে এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতো না। পরিবারের তরফে আরও দাবি করা হয়েছে, চিকিৎসার নামে বিভিন্ন ওষুধ দেওয়া হলেও কখনও নিশ্চিতভাবে ইউএসজি করানোর উপর জোর দেওয়া হয়নি।
অন্যদিকে, এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, তিনি কখনও ওই গৃহবধূকে গর্ভবতী বলে নিশ্চিত করেননি এবং কেবলমাত্র পরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ফলে, এই ঘটনায় কার গাফিলতি রয়েছে, তা নিয়েই শুরু হয়েছে টানাপোড়েন।
ঘটনার মানসিক অভিঘাতও কম নয়। প্রায় 10 মাস ধরে নিজেকে অন্তঃসত্ত্বা বলে বিশ্বাস করার পর হঠাৎ সত্যিটা সামনে আসায় ভেঙে পড়েন গৃহবধূ । হাসপাতালেই কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় তাঁকে। পরিবারের সদস্যরাও হতাশ ও ক্ষুব্ধ। ওই গৃহবধূর পরিবার সূত্রে জানা যায়, চিকিৎসার জন্য গৃহবধূকে মা ও শিশু সুরক্ষা কার্ড দিয়েছিলেন আশাকর্মী। অন্তঃসত্ত্বার চিকিৎসায় যাবতীয় ওষুধ ও ইনজেকশনও গৃহবধূকে দেওয়া হয়। পরিবারের দাবি, চিকিৎসক ওই গৃহবধূকে জানিয়েছিলেন তিনি গর্ভবতী। যদিও হাসপাতালের চিকিৎসক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় জানান, তিনি ওই গৃহবধূকে কখনোই গর্ভবতী বলেননি। তিনি শুধুমাত্র USG করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।
এই প্রেক্ষিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে না-ঘটে, তার জন্যও সতর্কতা বাড়ানোর কথা জানানো হয়েছে।
কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের সুপার বিপ্লব মণ্ডল বলেন, "সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দায়িত্বে থাকা ব্লক স্বাস্থ্যকর্মী-সহ যারা চিকিৎসা করেছেন তাদের শো-কজ করা হবে। পাশাপাশি, যাদের ভুলে এই ঘটনা ঘটেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনাটি শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, বরং গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বাস্তব চিত্রও সামনে এনে দিয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সঠিক নির্ণয় ও সচেতনতার অভাব কীভাবে বড় ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে, কাটোয়ার এই ঘটনা তারই জ্বলন্ত উদাহরণ।"