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আগের সরকার লাড্ডু খাইয়েছিল, এই সরকার লাঠি খাওয়াবে ! সিদ্দিকুল্লাকে নিশানা সুকান্তর

অমৃত ভারত স্টেশনের উদ্বোধনে বিস্ফোরক কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ! তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়েও কটাক্ষ করে বলেন, 'চটি আর বালিশের লড়াই' !

Sukanta Majumdar
অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 17, 2026 at 9:26 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 17 জুলাই: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভার্চুয়াল উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরার পাশাপাশি রাজনৈতিক আক্রমণে সরব হলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ।

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে নিশানা করে তাঁর মন্তব্য, "আগের সরকার লাড্ডু খাইয়েছিল । এই সরকার কিন্তু অন্য কিছু খাওয়াবে । তখন যদি পিঠে লাঠির বাড়ি পড়ে, আমাদের বলতে আসবেন না ।"

আগের সরকার লাড্ডু খাইয়েছিল, এই সরকার লাঠি খাওয়াবে ! সিদ্দিকুল্লাকে নিশানা সুকান্তর (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, কলকাতা বিমানবন্দরের মধ্যে থাকা বাঁকড়া মসজিদে নমাজ পড়া বন্ধ করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শুক্রবার জুম্মার নমাজের পর রাস্তায় বসে প্রতীকী নমাজ পাঠ এবং কালো ব্যাজ পরে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ডাক দিয়েছেন মসজিদ কমিটির সভাপতি তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী ৷ এরই প্রেক্ষিতে এদিন সিদ্দিকুল্লাকে নিশানা করেন সুকান্ত ৷

শুক্রবার জলপাইগুড়ি রোড রেলস্টেশনে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুকান্ত । একই অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং, জলপাইগুড়ির সাংসদ ডা. জয়ন্ত কুমার রায়, রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত রায়, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং-সহ একাধিক রেল আধিকারিক ।

railway station
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যে ও কেন্দ্রের মন্ত্রীরা (নিজস্ব চিত্র)

এদিন পাঞ্জাবের জালন্ধর থেকে ভার্চুয়ালি দেশের 75টি অমৃত ভারত স্টেশনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । পশ্চিমবঙ্গে উদ্বোধন হয় জলপাইগুড়ি রোড এবং হলদিবাড়ি রেলস্টেশনের নবনির্মিত পরিকাঠামোর । অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের আধুনিকীকরণে ব্যয় হয়েছে প্রায় 34.80 কোটি টাকা, আর হলদিবাড়ি স্টেশনের সংস্কারে খরচ হয়েছে প্রায় 26 কোটি টাকা ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুকান্ত মজুমদার রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও কটাক্ষ করেন । তৃণমূলের সাম্প্রতিক অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর মন্তব্য, "কে কোন শিবিরে গেল, তা নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই । একটা দল চটি চাটছে, আর একটা দল বালিশ চাটছে । আগে ওরা নিজেদের লড়াই জিতুক । চটি হোক বা বালিশ, যে-ই জিতুক, পরের নির্বাচনে তাদের হারাবে বিজেপি ।"

এরপরই সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে উদ্দেশ করে আরও তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানান তিনি । সুকান্তর দাবি, "আগের সরকার থাকাকালীন মৌলবাদীদের নিয়ে আন্দোলন করলেও তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লাড্ডু খাইয়েছিলেন । কিন্তু, এখন সেই সরকার নেই । আইন নিজের পথে চলবে । যদি লাঠির বাড়ি পড়ে, তখন যেন অভিযোগ করতে না আসেন ।"

সুকান্তের এই মন্তব্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, বর্তমান প্রশাসন আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে আগের সরকারের তুলনায় কঠোর অবস্থান নেবে । তবে রাজনৈতিক বক্তব্যের পাশাপাশি রেল প্রকল্প নিয়েও কথা বলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী । তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের প্রান্তিক জেলাগুলির রেল পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।

সুকান্তর কথায়, "আগে কোনও প্রধানমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের মতো প্রান্তিক জেলার স্টেশনগুলির কথা এত গুরুত্ব দিয়ে ভাবেননি । নরেন্দ্র মোদি সেই ভাবনা বদলেছেন । পশ্চিমবঙ্গে রেলের উন্নয়নে কেন্দ্র আগেও সাহায্য করেছে, আগামী দিনেও করবে ।" একই সঙ্গে রেল কর্তৃপক্ষকে তাঁর বার্তা, বিভিন্ন প্রকল্প যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই শেষ হয়, সে বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে ।

TAGGED:

SIDDIQULLAH CHOWDHURY
LAW AND ORDER
AMRIT BHARAT STATION
সুকান্ত মজুমদার
SUKANTA MAJUMDAR

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