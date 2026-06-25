গাফিলতি দেখলেই শোকজ, শহরের জনবহুল এলাকায় মেলা বন্ধের নির্দেশ শিলিগুড়ির নতুন প্রশাসকের

গাফিলতি দেখলেই শোকজ, শহরের জনবহুল এলাকায় মেলা বন্ধের নির্দেশ শিলিগুড়ির নতুন প্রশাসকের
শহরের দীর্ঘদিনের আবর্জনা সমস্যা মেটাতে এদিন ভোর হতেই সেবক মোড় এবং বিধান মার্কেট এলাকায় হাজির হন পুর-কর্তৃপক্ষ।
Published : June 25, 2026 at 6:12 PM IST
শিলিগুড়ি, 25 জুন: পুরনিগমের বোর্ড ভাঙার পর নতুন প্রশাসনিক জমানার শুরুতেই অ্যাকশন মোডে ধরা দিলেন নবনিযুক্ত প্রশাসক আর বিমলা। বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকেই কমিশনার বীর বিক্রম রাইকে সঙ্গে নিয়ে আচমকা শহর পরিদর্শনে বের হন তিনি। আর প্রথম দিনেই সাফাইয়ের কাজে চূড়ান্ত অব্যবস্থা এবং নজরদারির দায়িত্বে থাকা সুপারভাইজারদের অনুপস্থিতি দেখে মেজাজ হারান প্রশাসক। কর্তব্যহীনতার কারণে তাঁদের অবিলম্বে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা সচল রাখতে জনবহুল এলাকায় সব ধরনের মেলা আয়োজনের ওপর জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা।
শহরের দীর্ঘদিনের আবর্জনা সমস্যা মেটাতে এদিন ভোর হতেই সেবক মোড় এবং বিধান মার্কেট এলাকায় হাজির হন পুর-কর্তৃপক্ষ। সেখানে সাফাই কর্মীরা কাজে নামলেও তাঁদের তদারকি করার জন্য কোনও সুপারভাইজার উপস্থিত ছিলেন না। এই দৃশ্য দেখেই ক্ষুব্ধ প্রশাসক স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সাধারণ মানুষের করের টাকায় চললেও কাজে ঢিলেমি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। যাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে ডিউটিতে আসেননি, তাঁদের প্রত্যেককে শোকজ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে শহরকে আবর্জনামুক্ত করতে কড়া সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন তিনি।
নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, ভোর 6টা থেকে সকাল 8টার মধ্যে শহরের সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে রাতের ফাঁকা রাস্তা ও কম ট্রাফিকের সুযোগ নিয়ে সাফাইয়ের কাজ সারতে হবে ৷ কিন্তু, দিনের আলোয় শহরের বুকে আবর্জনা ফেলে রাখা চলবে না।
রাস্তাঘাটের পরিদর্শনের পর আর বিমলা সটান পৌঁছান কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে, যার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এখন পুরনিগমের হাতে। সেখানে স্টেডিয়ামের ভাঙাচোরা দেওয়াল ও ছাদ থেকে জল পড়ার মতন পরিকাঠামোগত বেহাল দশা দেখে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। উপস্থিত ইঞ্জিনিয়ারদের ডেকে কাজের গুণগত মান নিয়ে কড়া প্রশ্নের মুখে দাঁড় করান এবং দ্রুত মেরামতির নির্দেশ দেন।
এরপর স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণটি ঘুরে দেখে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক বড়সড় নীতিনির্ধারণী ঘোষণা করেন প্রশাসক। তিনি জানান, শহরের মাঝখানে মেলা হওয়ার কারণে তীব্র যানজট তৈরি হয় এবং পুরো শিলিগুড়ি স্তব্ধ হয়ে পড়ে। নাগরিকদের এই ভোগান্তি বন্ধ করতে এখন থেকে শহরের প্রাণকেন্দ্রে আর কোনও মেলার অনুমতি দেওয়া হবে না। সমস্ত বড় মেলা এবার থেকে কাওয়াখালি বা গান্ধি ময়দানের মতো খোলা জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনেই প্রশাসকের এই আপসহীন মনোভাব দেখে স্পষ্ট, পুরসভার অলস সংস্কৃতিতে এবার বড়সড় ধাক্কা লাগতে চলেছে।