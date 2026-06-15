পর্যটনে আর অবহেলা নয়, 6 মাসে বদলাবে শিলিগুড়ির ছবি: মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ

পর্যটনে আর অবহেলা নয়, 6 মাসে বদলাবে শিলিগুড়ির ছবি: মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ
দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি বাংলো ও পর্যটন আবাসনের বুকিং নিয়ে অভিযোগ রয়েছে । এ ব্যাপারেও দ্রুত যথাযথ পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী ৷
Published : June 15, 2026 at 4:52 PM IST
শিলিগুড়ি, 15 জুন: উত্তরবঙ্গ থেকে রাজ্যের পর্যটন শিল্পে নতুন গতি আনার বার্তা দিলেন পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ । পর্যটকদের হয়রানি কমানো, সরকারি পর্যটন আবাসনের বুকিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনা এবং চা-বাগান কেন্দ্রিক পর্যটনের প্রসারে ভারসাম্য বজায় রাখার আশ্বাস দিয়ে তিনি জানালেন, আগামী ছ'মাসের মধ্যেই রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখতে পাবেন সাধারণ মানুষ ।
সোমবার শিলিগুড়ির মৈনাক ট্যুরিস্ট লজে অবস্থিত পর্যটন দফতরের কার্যালয়ে দায়িত্ব গ্রহণের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করেন মন্ত্রী । তাঁর কথায়, "সরকার কোনও জাদুদণ্ড নিয়ে আসেনি । তবে সমস্যা কোথায় রয়েছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে । সমাধানের কাজও শুরু হয়েছে ।"
পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে যানজট ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে পর্যটকদের ভোগান্তির প্রসঙ্গ তুলে শঙ্কর ঘোষ বলেন, "মানুষ বেড়াতে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থাকবেন, এটা কাম্য নয় । ট্রাফিক পরিস্থিতির উন্নতিতে প্রশাসনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়েছে । জেলাশাসককে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।" তাঁর দাবি, পর্যটকদের স্বস্তি ফেরানোই এখন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার ।
চা-বাগান এলাকায় পর্যটনের প্রসারে সরকারের অবস্থানও স্পষ্ট করেন মন্ত্রী । তিনি জানান, পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণের নামে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী চা-শিল্পকে কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেওয়া হবে না । চা-বাগান মালিক, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে আলোচনা করেই ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরি করা হবে ।
দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি বাংলো ও পর্যটন আবাসনের বুকিং নিয়ে অভিযোগ রয়েছে । সেই প্রসঙ্গে শঙ্কর ঘোষ বলেন, "বুকিং প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অনলাইন এবং স্বচ্ছ করার দিকেই আমরা এগোচ্ছি । সাধারণ মানুষ যাতে নিজেরাই বুকিংয়ের অবস্থা জানতে পারেন, সেই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে ।" প্রয়োজনে পিপিপি মডেলেও কিছু প্রকল্প পরিচালনার ভাবনা রয়েছে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি ।
এ দিন রাজনৈতিক সুরও শোনা যায় মন্ত্রীর বক্তব্যে । উন্নয়নমূলক কাজকে বাধাগ্রস্ত করতে একটি মহল সক্রিয় বলে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "মানুষ এখন বুঝতে পারছেন কারা উন্নয়ন চায় আর কারা শুধুই বিভ্রান্তি ছড়াতে ব্যস্ত । ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে উন্নয়নের গতি থামানো যাবে না ।"
পর্যটন দফতরের বিভিন্ন স্তরে অনিয়মের অভিযোগ প্রসঙ্গেও কড়া বার্তা দিয়েছেন শঙ্কর ঘোষ । মন্ত্রী জানান, সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে এবং প্রমাণ মিললে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে পিছপা হবে না সরকার । তাঁর কথায়, "স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মাধ্যমেই পর্যটন শিল্পকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাই আমরা ।"