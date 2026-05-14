আর যত্রতত্র পশুবলি নয়, নিয়ম অমান্যে জেল-জরিমানার নির্দেশিকা রাজ্য সরকারের

আর যত্রতত্র পশুবলি নয়, নিয়ম অমান্যে জেল-জরিমানার নির্দেশিকা রাজ্য সরকারের
একাংশের মতে, যত্রতত্র পশু হত্যায় সৃষ্ট অপ্রীতিকর পরিবেশ এবার বন্ধ হবে । পশু অধিকার রক্ষার্থে লড়া বিভিন্ন সংগঠন ও পশুপ্রেমীরা এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ দিয়েছেন ।
Published : May 14, 2026 at 7:31 AM IST
কলকাতা, 14 মে: নিয়মবহির্ভূতভাবে পশুবলি বা ধর্মীয় কারণে পশু হত্যার ক্ষেত্রে এবার থেকে কড়া আইনি পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য সরকার । বুধবার রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফ থেকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, যত্রতত্র পশুবলি এখন থেকে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হবে ।
মূলত গরু, মহিষ, বলদ, ষাঁড় বা বাছুরের মতো গবাদি পশুবলির ক্ষেত্রে একগুচ্ছ কঠোর নিয়ম এবং শর্ত আরোপ করেছে রাজ্য সরকার । এই নিয়মগুলি লঙ্ঘন করলে কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হবে বলেও সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ।
প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা রোধে মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল । স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশিকায় পশুহত্যার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে ।
প্রশাসন জানিয়েছে, যে কোনও গবাদি পশু চাইলেই বলি দেওয়া বা হত্যা করা যাবে না । নির্দেশিকা অনুযায়ী, ষাঁড়, বলদ, গরু, বাছুর, পুরুষ ও স্ত্রী মোষ, মোষের বাচ্চা - এই ধরনের পশুগুলির ক্ষেত্রে বলি দেওয়ার জন্য প্রাণীটির বয়স অন্ততপক্ষে চোদ্দ বছরের বেশি হতে হবে । যদি বয়স চোদ্দ বছরের কম হয়, তবে সাধারণ পরিস্থিতিতে ওই পশুকে কোনওমতেই বলি দেওয়া যাবে না ।
তবে এই নিয়মে কিছু বিশেষ ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে । যদি পশুটি বার্ধক্যজনিত কারণে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে, কোনও গুরুতর আঘাত পায়, শারীরিক বিকৃতির শিকার হয় অথবা এমন কোনও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে অক্ষম হয়ে পড়েছে, তবেই তাকে বলির জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে ।
পশুবলির ছাড়পত্র প্রক্রিয়া
এই ছাড়পত্র পাওয়ার প্রক্রিয়াটিও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নির্দিষ্ট করা হয়েছে । সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, শুধুমাত্র মৌখিক দাবিতেই হবে না, পশুটি যে বলির জন্য আইনত উপযুক্ত তা প্রমাণ করতে একটি নির্দিষ্ট শংসাপত্র বা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে । এই শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে যুগ্ম দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রশাসন এবং প্রাণী চিকিৎসকদের ।
শহরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুরসভার চেয়ারম্যান অথবা গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং রাজ্য সরকারের একজন অনুমোদিত প্রাণী চিকিৎসক বা ভেটেরিনারি সার্জেন যৌথভাবে পশুর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে দেখবেন । তাঁরা যদি সার্বিকভাবে নিশ্চিত হন যে পশুটি বলির শর্তগুলি পূরণ করছে, তবেই তাঁরা ওই শংসাপত্রে স্বাক্ষর করবেন । এই যুগ্ম শংসাপত্র ছাড়া কোনওভাবেই গবাদি পশু হত্যা করা যাবে না বলে প্রশাসনের তরফে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
প্রশাসন এও জানিয়েছে যে, শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে জোর খাটানোর কোনও সুযোগ নেই । যদি পুরসভার চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বা সরকারি চিকিৎসক মনে করেন যে পশুটি বলির উপযুক্ত নয় এবং তাঁরা শংসাপত্র প্রদানে অস্বীকার করেন, তবে জোর করে পশু হত্যা করা সম্পূর্ণ বেআইনি হবে । তবে এক্ষেত্রে আবেদনকারীর জন্য আইনি পথ খোলা রাখা হয়েছে । শংসাপত্র প্রত্যাখ্যান হওয়ার 15 দিনের মধ্যে ওই ব্যক্তি রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরে আপিল করতে পারবেন ।
ছাড়পত্র পেলেও মানতে হবে যে নিয়ম
শংসাপত্র জোগাড় করতে পারলেও যেখানে সেখানে পশুবলি দেওয়া যাবে না ৷ বিজ্ঞপ্তিতে খুব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বৈধ শংসাপত্র থাকা সত্ত্বেও কোনও প্রকাশ্য স্থানে, রাস্তার ধারে বা জনবহুল এলাকায় পশুবলি বা পশু হত্যা করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ । পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং জনস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই এই নিয়মটি অত্যন্ত কঠোরভাবে বলবৎ করা হচ্ছে । শুধুমাত্র সরকারি বা প্রশাসনের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত নির্দিষ্ট কসাইখানাতে এই বলি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে ।
এই গোটা প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে চলছে কিনা, তা দেখার জন্য প্রশাসনিক নজরদারির কথাও বলা হয়েছে । 'পশ্চিমবঙ্গ পশু হত্যা নিয়ন্ত্রণ আইন, 1950'-এর নিয়মগুলি ঠিকমতো মানা হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক বা পশু চিকিৎসকরা যে কোনও সময় বলিপ্রাঙ্গণ পরিদর্শন করতে যেতে পারেন ।
সরকার সাফ জানিয়েছে, পরিদর্শনের সময় যদি কেউ সরকারি আধিকারিকদের কাজে কোনওরকম বাধা সৃষ্টি করেন, তবে তাদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে । নবান্নের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক এই প্রসঙ্গে বলেন, "কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট ইতিপূর্বে জনসমক্ষে পশুবলি বা বড় মাপের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গণ-বলি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে একাধিক নির্দেশ দিয়েছিল । সেই নির্দেশগুলিকে মান্যতা দিয়েই রাজ্য সরকার 1950 সালের পশু হত্যা নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ।"
নিয়ম অমান্যে শাস্তি
সরকারের এই নিয়মাবলী অমান্য করলে কঠোর শাস্তির বিধানও রাখা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে । নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যদি কেউ বিনা শংসাপত্রে পশু হত্যা করেন, অনুমোদিত স্থানের বাইরে প্রকাশ্য রাস্তায় বলি দেন অথবা পরিদর্শনে আসা সরকারি আধিকারিকদের কাজে বাধা দেন, তবে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর সর্বোচ্চ ছ'মাস পর্যন্ত জেল হতে পারে । একইসঙ্গে এক হাজার টাকা পর্যন্ত আর্থিক জরিমানাও হতে পারে ৷
অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী বিচারক চাইলে জেল এবং জরিমানা - দুইই একসঙ্গে প্রয়োগ করতে পারেন । রাজ্যের নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে কড়া অবস্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে, পশুবলি প্রথায় এই কড়াকড়ি তারই একটি অংশ ।