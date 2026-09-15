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ঠিকা শ্রমিকদের বেতনে কাটমানি চলবে না ! কড়া হুঁশিয়ারি লক্ষ্মণের

BJP MLA Warning: শ্রমিক আন্দোলন থেকে রাজ্যের বিগত বাম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারকে নিশানা করেন বিজেপি বিধায়ক ৷

Lakshman Chandra Ghorui
বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 15, 2026 at 5:35 PM IST

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দুর্গাপুর, 15 সেপ্টেম্বর: ঠিকা শ্রমিকদের বেতনের মাঝে কাটমানি নেওয়া চলবে না । না-হলে কারখানার গেট বন্ধ করে আন্দোলন হবে ৷ রাষ্ট্রায়ত্ত ইন্ডিয়ান অয়েলের সামনে দাঁড়িয়ে এই ভাষাতেই হুঁশিয়ারি দিলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই ।

পাশাপাশি ঠিকা শ্রমিকদের বেতন কাঠামো নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তিনি । তাঁর দাবি, তৃণমূল আমলে ঠিকা শ্রমিকদের তিনটি ভাগে ভাগ করে বেতন দেওয়া হত । এক নম্বরে থাকা শ্রমিকেরা পেতেন বেশি বেতন, দুই নম্বরে তার থেকে কম এবং তিন নম্বরে থাকা শ্রমিকেরা পেতেন আরও কম । শুধু তাই নয়, দুই ও তিন নম্বরে থাকা শ্রমিকদের কাছ থেকে কাটমানি নেওয়া হত বলেও অভিযোগ বিজেপি বিধায়কের । সেই টাকা তৃণমূল নেতাদের পকেটে যেত বলে এদিন অভিযোগ করেন তিনি ।

মঙ্গলবার দুর্গাপুরের ইন্ডিয়ান অয়েল বটলিং প্ল্যান্টের গেটের সামনে ঠিকা শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে ভারতীয় মজদুর সংঘের বিক্ষোভ চলে । সামিল হন শ্রমিকরা । সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে সরাসরি হুঁশিয়ারি দেন বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই ৷ তিনি বলেন, "সব ঠিকা শ্রমিককে সমান বেতন দিতে হবে । শ্রমিকদের মধ্যে বেতন নিয়ে কোনও বৈষম্য চলবে না । দীর্ঘদিন ধরেই ঠিকা শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে । এবার সেই ব্যবস্থা বদলাতে হবে । ঠিকাদাররা যদি শ্রমিকদের নিয়ে কোনও অনিয়ম করেন, তাহলে আর চুপ করে বসে থাকা হবে না ।"

তিনি এও বলেন, "ঠিকাদার অনিয়ম করলে শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ রেখে আন্দোলনে নামুন, আমি তাদের পাশে থাকব । প্রয়োজনে কারখানার গেট বন্ধ রেখে বিক্ষোভ হবে । শুধু বেতন নয়, শ্রমিকদের গেট পাস, ইএসআই, পিএফ-সহ সমস্ত প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা নিয়মিত দিতে হবে । শিল্পকে বাঁচাতে হলে আগে শ্রমিকদের বাঁচাতে হবে । শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত না করে শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব নয় ।"

বিজেপি বিধায়ক তাঁর বক্তব্যে আগাগোড়া রাজ্যের বিগত বাম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারকে তুলোধনা করেন । লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের কথায়, "একসময় দুর্গাপুরে প্রচুর শিল্প কলকারখানা ছিল । সিপিএমের আমলে শুধু ধর্মঘট, চাকা বন্ধ, ধোঁয়া বন্ধ, মানছি না, মানব না, আন্দোলনের কারণে দুর্গাপুরের বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায় । আমাদের শ্রমিক সংগঠনের শিক্ষা-শিল্পকে বাঁচাতে হবে । তাই সবাই শিল্প স্বার্থে কাজ করব দেশ গড়ার জন্য এবং আমাদের শ্রমের সম্পূর্ণ মূল্য বুঝে নেব । দেশের উন্নয়নের স্বার্থে এবং শিল্পের জাগরণের স্বার্থে সমস্ত শ্রমিকরা কাজে ফাঁকি দেবেন না ৷ আবার নিজের পরিশ্রমের যথাযথ মূল্য বুঝে নেবেন ।"

TAGGED:

LAKSHMAN CHANDRA GHORUI
BJP MLA ON CUT MONEY
বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই
কাটমানি
CUT MONEY

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