জমির চরিত্র বুঝতে আর বিভ্রান্তি নয়, খতিয়ানে 16 নতুন শ্রেণি আনছে রাজ্য

জমির চরিত্র বুঝতে আর বিভ্রান্তি নয়, খতিয়ানে 16 নতুন শ্রেণি আনছে রাজ্য
land classification: ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিকর্তা এবং যুগ্ম ভূমি সংস্কার কমিশনারের জারি করা সাম্প্রতিক নির্দেশিকায় এই কাঠামোর রূপরেখা স্পষ্ট করা হয়েছে।
Published : October 26, 2026 at 8:45 PM IST
কলকাতা, 26 অক্টোবর: জমির চরিত্র নিয়ে ধন্দ মেটাতে এবার খতিয়ান বা আরওআরে বড় বদল আনছে নবান্ন। বাড়ি তৈরির আগে জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র যাচাই করতে গিয়ে আর বিভ্রান্ত হতে হবে না সাধারণ মানুষকে। এতদিন খতিয়ানে লেখা জমির পুরনো বা প্রচলিত শ্রেণিবিভাগ দেখে সহজে বোঝা যেত না, সেটি আসলে কী ধরনের জমি। সেই জটিলতা কাটাতেই রাজ্যের সমস্ত জমির শ্রেণিকে নির্দিষ্ট 16টি ভাগে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। এর জন্য খতিয়ান বা রেকর্ড অব রাইটসে যোগ হচ্ছে ‘সুপ্রা ক্যাটেগরি’ নামের একটি নতুন কলাম।
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিকর্তা এবং যুগ্ম ভূমি সংস্কার কমিশনারের জারি করা সাম্প্রতিক নির্দেশিকায় এই কাঠামোর রূপরেখা স্পষ্ট করা হয়েছে। রাজ্যের ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থা এবং ভূমি দপ্তরের নিজস্ব ‘ই-ভূচিত্র’ পোর্টালে প্রয়োজনীয় রদবদল আনা হচ্ছে। নতুন নিয়মে জমির মূল বা প্রচলিত চরিত্র কিন্তু আরওআরে বদলে যাবে না। সেটি যেমন ছিল তেমনই থাকবে। তার পাশেই নতুন কলামটিতে জমিটির বৃহত্তর পরিচয়টি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হবে। ফলে প্রচলিত বা সাবেক বিবরণী না বুঝলেও সাধারণ মানুষ এবং সরকারি আধিকারিকরা এক নজরেই জমির আসল ধরন বুঝে নিতে পারবেন।
নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্য জুড়ে চিহ্নিত এই 16টি মূল শ্রেণি হল—কৃষি, কৃষি-সংলগ্ন, শিল্প, বাণিজ্য, বসতবাড়ি, জলাশয়, সাধারণ সুবিধা বা জনকল্যাণমূলক, প্রাতিষ্ঠানিক, ফলের বাগান, ধর্মীয় স্থান, বনভূমি, নদী, পতিত জমি, মাঠ, চা বাগান এবং অন্যান্য। নতুন এই ব্যবস্থার ফলে চিরাচরিত শ্রেণিবিভাগগুলি এক ছাতার তলায় আসবে। যেমন শালী, শুনা, ডাঙা, আউশ কিংবা আমন হিসেবে চিহ্নিত জমিগুলি সোজা চলে যাবে কৃষি বিভাগে। একইভাবে বাস্তু, বসতভিটে, আবাসন, টাউনশিপ, কোয়ার্টার কিংবা হস্টেলকে চিহ্নিত করা হবে বসতবাড়ি শ্রেণিভুক্ত করে। চালকল, কোল্ড স্টোরেজ, কারখানা, ক্রাশিং ইউনিট, কাঠ চেরাই কল কিংবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক সরাসরি জায়গা পাবে শিল্প বিভাগে।
একই ধাঁচে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার, ডাকঘর, রেল স্টেশন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিংবা থানাগুলিকে রাখা হবে প্রাতিষ্ঠানিক তালিকায়। রাস্তাঘাট, ব্রিজ, বাসস্ট্যান্ড, সাধারণ পার্ক, শ্মশান, কবরস্থান কিংবা ডাম্পিং গ্রাউন্ডকে জনকল্যাণমূলক বা পাবলিক ইউটিলিটি হিসাবে দেখানো হবে। অন্যদিকে, পুকুর, দিঘি, খাল, জলাভূমি, ঝোরা বা নয়ানজুলির মতো সমস্ত পরিচিতি এক লহমায় ঠাঁই পাবে জলাশয় বিভাগে।
জেলাস্তরে এই কাজ পরিচালনা করতে জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকদের হাতে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে তাঁরা কোনও জমির চরিত্র সংযোজন, সংশোধন বা পরিবর্তনের সুপারিশ রাজ্যস্তরে পাঠাতে পারবেন। তবে, জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে এই নতুন কলাম নিয়ে স্পষ্ট সতর্কবার্তাও রয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এই ‘সুপ্রা ক্যাটেগরি’ খতিয়ানে যুক্ত হওয়া মানেই জমির আইনি চরিত্র রাতারাতি বদলে যাওয়া নয়। অর্থাৎ, এই নতুন কলামের কারণে জমির মালিকানা স্বত্ব, ভৌগোলিক মাপজোখ কিংবা ব্যবহারের অধিকার একা একা বদলে যাবে না। নতুন কলামের ভরসায় অনুমতি ছাড়া জমির ঘোষিত চরিত্র বা ব্যবহার পরিবর্তন করাও সম্পূর্ণ বেআইনি থাকবে।
নবান্নের এক শীর্ষকর্তার কথায়, রাজ্যে শিল্পায়ন এবং সার্বিক ভূমি নীতির সংস্কারে নীতি আয়োগ দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরনের সমন্বিত রূপরেখা তৈরির পরামর্শ দিচ্ছিল। জমির লেনদেন স্বচ্ছ করতে এই ব্যাক-এন্ড রূপান্তর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে প্রাক্তন আইএএস অফিসার দেবাশিস সেন বলেন, “জমির লেনদেনকে বাস্তব রূপ দিতে দীর্ঘ ব্যাক-এন্ড সংস্কার প্রক্রিয়ার এটি একটি জরুরি পদক্ষেপ। শিল্প এবং রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রের জমি সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত সহায়ক হবে।” জমি সংক্রান্ত নথির এই আধুনিকীকরণ রাজ্যের রিয়েল এস্টেট এবং লগ্নির পরিসরকে বাড়তি গতি দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে।