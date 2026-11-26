আপাতত স্বস্তিতে বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডল ! হাইকোর্টে কী জানাল রাজ্য
look out notice: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দেশে ফেরার পর তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে লুক আউট নোটিশ জারি হয়েছে কিনা, জানতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন টুলু।
Published : November 26, 2026 at 2:08 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: বীরভূমের বিতর্কিত পাথর ব্যবসায়ী মহম্মদ নাজিবুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে কোনও লুক আউট সার্কুলার জারি নেই । কলকাতা হাইকোর্টে এই কথা জানাল রাজ্য সরকার । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দেশে ফেরার পর তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে লুক আউট নোটিশ জারি হয়েছে কি না, তা জানতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন টুলু মণ্ডল । সেই মামলায় রাজ্যের বক্তব্যে আপাতত স্বস্তি পেলেন তিনি । তবে, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক এফআইআর খারিজের আবেদন নিয়ে আইনি লড়াই এখনও জারি রয়েছে ।
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দেশে ফেরা
টুলু মণ্ডল দেশের বাইরে থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে লুক আউট সার্কুলার জারি হয়েছিল । পরবর্তী সময়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে গত 17 নভেম্বর দেশে ফেরেন তিনি । দেশে ফেরার পর তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে কোনও লুক আউট সার্কুলার জারি করা হয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে । এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন টুলু । গত 20 নভেম্বর বিচারপতি কৃষ্ণা রাও রাজ্যের কাছে জানতে চান, তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে কোনও লুক আউট সার্কুলার জারি করা হয়েছে কি না ।
সেই মামলার শুনানিতে রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতে রিপোর্ট পেশ করেন । সেখানে জানানো হয়, এই মুহূর্তে মহম্মদ নাজিবুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে কোনও লুক আউট নোটিশ কার্যকর নেই । আগে তিনি দেশের বাইরে থাকাকালীন যে নোটিশ জারি হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দেশে ফেরার পর সেটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ।
পিছোল শুনানি
অন্যদিকে, টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক এফআইআর খারিজের আবেদন সংক্রান্ত মামলার শুনানি পিছিয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের অন্য একটি বেঞ্চ । বুধবার বিচারপতি অজয় মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে । এদিন রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র আদালতে জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী 7 ডিসেম্বর পর্যন্ত টুলু মণ্ডল রক্ষাকবচ পেয়েছেন । ফলে এই মামলার শুনানি নিয়ে এত তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই বলে সওয়াল করেন তিনি ।
রাজ্যের এই যুক্তির বিরোধিতা করেন টুলু মণ্ডলের আইনজীবীরা । তাঁদের বক্তব্য, তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ দায়ের হচ্ছে । ফলে যত দ্রুত সম্ভব এফআইআর খারিজের আবেদনগুলির শুনানি হওয়া প্রয়োজন ।
সমস্ত মামলার কেস ডায়েরি তলব
শুনানিতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে । এদিন মামলার শুনানির সময় রাজ্যের কাছে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মামলার কেস ডায়েরি ছিল না । ফলে মামলাগুলির বিস্তারিত তথ্য ও তদন্তের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে বিচারপতি অজয় মুখোপাধ্যায় রাজ্যকে সমস্ত মামলার কেস ডায়েরি আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেন ।
1 ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি
একদিকে লুক আউট নোটিশ না থাকার বিষয়ে রাজ্যের স্পষ্ট বক্তব্যে স্বস্তি পেলেও অন্যদিকে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলির ভবিষ্যৎ এখনও আদালতের বিচারাধীন । আগামী 1 ডিসেম্বরের শুনানিতে রাজ্য কী তথ্য পেশ করে এবং আদালত কী অবস্থান নেয়, এখন সেদিকেই নজর ।