দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের পথে, পূর্ণাঙ্গ নতুন জেলা হতে চলেছে শিলিগুড়ি
পরিকাঠামোগত প্রস্তুতির অংশ হিসেবে শিলিগুড়ি শহরের ভিতরে অবস্থিত বর্তমান মহকুমা পরিষদ ভবনটিকেই জেলাশাসকের দফতরে রূপান্তর করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
Published : July 20, 2026 at 5:48 PM IST
শিলিগুড়ি, 20 জুলাই: আর দার্জিলিং জেলার অধীনে নয়, এবার উত্তরবঙ্গের সমতলের একটা অংশ কেটে পৃথক পূর্ণাঙ্গ জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে শিলিগুড়ি। রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক স্তরে নয়া শিলিগুড়ি জেলা গঠনের জন্য প্রারম্ভিক তোড়জোড় ও কৌশলগত পরিকল্পনা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে খবর।
প্রস্তাবিত এই নতুন জেলার ভৌগোলিক নকশা বেশ বিস্তৃত। এতে কেবল দার্জিলিং জেলার সমতলের চার মহকুমা অংশই থাকছে না, বরং প্রতিবেশী দুই জেলার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলকেও অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম ও ফুলবাড়ি, এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা এবং উত্তর দিনাজপুর চোপরার জেলার একটি বড় অংশ কেটে এনে নয়া শিলিগুড়ি জেলার সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।
ইতোমধ্যেই দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রস্তাবিত শিলিগুড়ি জেলার মৌজা ম্যাপ এবং নতুন সীমানা অনুযায়ী ভোটার তালিকা তৈরির কার্যক্রম পুরোদমে চলছে। জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর শিলিগুড়িতে জেলাশাসকের দফতর এবং জেলা আদালত কোথায় স্থাপন করা হবে, তা নিয়ে শীর্ষ প্রশাসনিক মহলে জোর আলোচনা চলছে।
পরিকাঠামোগত প্রস্তুতির অংশ হিসেবে শিলিগুড়ি শহরের ভিতরে অবস্থিত বর্তমান মহকুমা পরিষদ ভবনটিকেই জেলাশাসকের দফতরে রূপান্তর করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ যেখানে বর্তমানে জেলাশাসকের একটি ক্যাম্প অফিস সক্রিয় রয়েছে। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকে শহর থেকে সরিয়ে গ্রামাঞ্চলে স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়া চলছে। প্রশাসনিক গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাগডোগরা ও শিবমন্দির এলাকাকে পৃথক নতুন পুর এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার তোড়জোড়ও শুরু হয়েছে।
কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল 'চিকেনস নেক' অঞ্চলকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ও সামাজিক নজরদারি বহু গুণ বাড়ানোই এই জেলা গঠনের অন্যতম প্রধান কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই এই কৌশলগত এলাকায় ভারতীয় সেনা, বিএসএফ, সিআরপিএফ এবং এসএসবি-র শীর্ষ আধিকারিকদের কার্যালয় ও অবকাঠামো তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, পাহাড়ে নতুন স্বশাসনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেই আনুষ্ঠানিকভাবে শিলিগুড়িকে পৃথক জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হতে পারে।
শিলিগুড়িতে পৃথক জেলা গঠনের দাবি বহু পুরোনো উল্লেখ করে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অতিরিক্ত এগজিকিউটিভ অফিসার মানবেন্দ্র ঘোষ বলেন, "বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের শীর্ষ কর্তারা গুরুত্ব সহকারে চিন্তাভাবনা করছেন।" একই সুর বিজেপির শিলিগুড়ি জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের গলাতেও। তিনি জানান, তাঁরা শিলিগুড়িকে জেলা ঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছেন এবং উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থেই এই পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি।
শিলিগুড়িকে পৃথক জেলা করার ভাবনা ও দাবির ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। আশির দশকের শেষভাগে সুভাষ ঘিসিং-এর নেতৃত্বে পাহাড়ে পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে তৎকালীন সরকার 'দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল' গঠন করে বিষয়টিকে সামাল দেয়। পরবর্তীতে বাম জমানায় 2007-8 সাল থেকে শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে পৃথক জেলা গঠনের প্রশাসনিক চিন্তাভাবনা শুরু হয়। সে সময় দার্জিলিংয়ের মতোই শিলিগুড়িতে সমান্তরাল জেলা প্রশাসন গড়ে তোলা হয়েছিল, যেখানে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও পরিবহণ আধিকারিকেরা পালা করে দুটি স্থানেই অফিস করতেন। পরে তৃণমূল জমানায় শিলিগুড়িতে পৃথক কমিশনারেট তৈরি করা হয় এবং ঘোষপুকুরে দার্জিলিং জেলা পুলিশের দফতর গড়ে তুলে মহকুমার ব্লকগুলির তদারকি শুরু হয় ৷
সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করার পরেই মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন শিলিগুড়িকে পৃথক জেলা করার দাবি তুলেছিলেন। পাশাপাশি নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকেও শিলিগুড়িকে জেলা ঘোষণার দাবিতে নাগরিক সভা ডাকা হয়েছে। নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক রতন বণিক জানান, গুরুত্বের বিচারে শিলিগুড়িকে এখনই জেলা ঘোষণা করা দরকার ৷ ব্যবসায়ী মহলও রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপে অত্যন্ত আশাবাদী। ফেডারেশন অফ চেম্বারস অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির উত্তরবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন ৷ তিনি জানান, জেলা ঘোষণা হলে এলাকার সামগ্রিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।
তবে প্রশাসনিক সূত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক গ্যাজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেই শিলিগুড়িকে নতুন জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশের প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত আইনি রূপ পাবে।