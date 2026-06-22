শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের কাছে মদের দোকান নয়, প্রথম বাজেটেই কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের কাছে মদের দোকান নয়, প্রথম বাজেটেই কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের
রাজ্যে প্রথম বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট ৷ আবগারি দফতর এবং অসামরিক বিমান পরিবহণ ক্ষেত্র সংক্রান্ত সরকারের একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ৷
Published : June 22, 2026 at 7:54 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। প্রথম বাজেটেই নারীকল্যাণ, কৃষি, সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ এবং কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে পরিবহণ— একাধিক বিষয়ে বড়সড় চমক দিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷
তবে বিধানসভায় বাজেট পেশ হওয়ার পর সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ল আবগারি দফতর এবং অসামরিক বিমান পরিবহণ ক্ষেত্র সংক্রান্ত সরকারের একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ৷ নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজনৈতিক ও ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের ধারণা ছিল, সামাজিক পরিবেশ রক্ষার্থে এবং সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ প্রশমনে বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। সেই প্রত্যাশাকেই কার্যত মান্যতা দিয়ে এদিন মদের দোকানের লাইসেন্স প্রদান এবং তার অবস্থান নিয়ে অত্যন্ত কড়াবার্তা দিল রাজ্য প্রশাসন। পাশাপাশি, প্রান্তিক জেলাগুলির সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল সংস্কারে একগুচ্ছ নতুন উড়ান প্রকল্পের ঘোষণাও করা হয়েছে এদিনের বাজেটে ৷
দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যত্রতত্র মদের দোকান গজিয়ে ওঠা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষত স্কুল বা ধর্মীয় স্থানের আশেপাশে গজিয়ে ওঠা দোকানগুলি নিয়ে বারবার আপত্তি তুলেছিলেন স্থানীয়রা। সেই ক্ষোভ প্রশমনে এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও একটি সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে এবার সরাসরি হস্তক্ষেপ করল বর্তমান সরকার। এদিন বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, এবার থেকে রাজ্যের কোনও ধর্মীয় স্থান, হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্র এবং স্কুল ও কলেজ-সহ যে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক কিলোমিটার পরিধির মধ্যে নতুন করে কোনও মদের দোকান খোলা যাবে না। এই নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে কোনও নতুন মদের দোকানের লাইসেন্সও ইস্যু করবে না আবগারি দফতর।
তবে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার জন্য এই নিয়ম কড়া হলেও, ঘনবসতিপূর্ণ এবং ভিন্ন ভৌগোলিক কাঠামোর কারণে কলকাতা পুরনিগম এলাকার জন্য নিয়মে কিছুটা শিথিলতা আনা হয়েছে ৷ এ প্রসঙ্গে বিধানসভায় নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, "রাজ্যের সার্বিক নিরাপত্তা এবং একটি সুস্থ সামাজিক পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থেই আমাদের সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ এখন থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এবং ধর্মীয় স্থানের এক কিলোমিটারের মধ্যে কোনও মদের দোকানকে লাইসেন্স দেওয়া হবে না। তবে কলকাতা পুরনিগম অন্তর্গত এলাকাগুলির ক্ষেত্রে এই ন্যূনতম দূরত্ব এক কিলোমিটারের পরিবর্তে কমিয়ে 500 মিটার করা হয়েছে ৷ সমাজকল্যাণের লক্ষ্যে এই নতুন নিয়ম অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সারা রাজ্যে অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।"
মদের দোকানের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার পাশাপাশি রাজ্যের পর্যটন শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় জোয়ার আনতে পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এদিনের বাজেটে। বিশেষ করে আকাশপথে রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যাতায়াত আরও দ্রুত এবং সুগম করতে অভাবনীয় উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের নিজস্ব ‘উড়ান প্রকল্প’-এর আওতায় এবার একাধিক নতুন বিমানবন্দর তৈরির কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী।
জানা গিয়েছে, উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের যোগাযোগ বাড়াতে এবং জেলাভিত্তিক পর্যটনের প্রসারে পুরুলিয়া, বালুরঘাট এবং মালদায় তিনটি সম্পূর্ণ নতুন বিমানবন্দর গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি, কোচবিহারে অবস্থিত বর্তমান বিমানবন্দরটির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটিয়ে সেটির বৃহত্তর সম্প্রসারণ করা হবে বলেও বাজেটে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে ৷ বিমান পরিবহণ খাতের এই বিপুল উন্নয়নের জন্য চলতি আর্থিক বছরের বাজেটে ইতিমধ্যেই 10 কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার।
অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত তাঁর বক্তৃতায় বলেন,"আকাশপথে যাতায়াত আরও সহজ এবং সুগম করতে এবং জেলাভিত্তিক পর্যটনের সার্বিক উন্নতি ঘটাতেই পশ্চিমবঙ্গে সরকারের উড়ান প্রকল্পে এই নতুন এয়ারপোর্টগুলি তৈরি হবে। একইসঙ্গে রাজ্যের প্রতিটি বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে আমাদের সরকার।"
পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের সামরিক সুরক্ষার বিষয়টিও যে নতুন সরকারের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা এদিনের বাজেট ঘোষণায় আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বাণিজ্যিক ও অসামরিক বিমান চলাচলের পাশাপাশি ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর পরিকাঠামোগত সুবিধার জন্যও এদিন তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা করেছে রাজ্য। বাজেটে জানানো হয়েছে, ভারতীয় বায়ুসেনার হাসিমারা এয়ারফোর্স স্টেশনের পরিকাঠামো বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে 25 একর জমি প্রদান করা হবে। একইরকমভাবে খড়গপুর সংলগ্ন কলাইকুণ্ডা এয়ারফোর্স স্টেশনের সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণের জন্যও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের হাতে আরও 35 একর জমি তুলে দেবে রাজ্য প্রশাসন।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের এই বাজেট একদিকে যেমন কড়া সামাজিক অনুশাসনের বার্তা দিল, তেমনই পরিকাঠামো উন্নয়নে এক নতুন দিশা দেখাল।