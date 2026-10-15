স্বামীজির ছবিতে কুকথা লেখা 'উপদ্রবীদের' রেয়াত নয়, কড়া বার্তা উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথের

স্বামীজির ছবিতে কুকথা লেখা 'উপদ্রবীদের' রেয়াত নয়, কড়া বার্তা উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথের
Jagannath Chatterjee issues warning: 15 দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত কমিটির রিপোর্ট তলব করা হয়েছে।
Published : October 15, 2026 at 8:24 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 8:35 PM IST
সিউড়ি, 15 অক্টোবর: স্বামী বিবেকানন্দের ছবিতে অবমাননাকর শব্দ লেখা 'উপদ্রবীদের' রেয়াত নয়, কড়া বার্তা রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের। 15 দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত কমিটির রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের দেওয়া স্বামী বিবেকানন্দের ছবি-সহ পোস্ট বিকৃত করার অভিযোগে সরগরম বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। যাদবপুর, এসআরএফটিআর -এর পর এবার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর, জানালেন মন্ত্রী।
উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "স্বামী বিবেকান্দের ছবির উপর কেউ ধর্ষক লিখে দিয়ে যাবে, এটা উচ্চশিক্ষা দফতর বা বর্তমান সরকার মেনে নেয় না ৷ আমরা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগে আছি ৷ একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে৷ আগামী 15 দিনের মধ্যে দোষীদের চিহ্নিত করে কমিটি রিপোর্ট দেবে ৷ সমস্ত সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে। পুলিশের কাছে আলাদাভাবে এবিভিপি অভিযোগ করেছে। পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে তদন্ত করছে।"
মন্ত্রী আরও বলেন, "নিশ্চিত থাকুন যারা স্বামীজির ছবিতে কুকথা লিখেছে, তাদের রেয়াত করা হবে না ৷ কঠোরতম শাস্তি হবে ৷ এরা ছাত্রছাত্রী হওয়ার যোগ্যই নয়৷ যাদবপুর, এসআরএফটিআই -এর পর এখানে যারা এই ঘটনা ঘটাল, আমার বিশ্বাস এই উপদ্রবীরা কেউ ছাত্রছাত্রী নয় ৷ উপদ্রবীদের বলে দিতে চাই, এই ধরনের জিনিস বরদাস্ত নয়। তাতে যতটা কঠোর হতে হয়, আমরা হব।"
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের দেওয়ালে স্বামী বিবেকান্দের ছবি সহ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) -র পোস্টার ছিল ৷ অভিযোগ, সেই পোস্টারে কিছু অশালীন শব্দ লিখে দেওয়া হয়েছে। 'ধর্ষক' এর মত শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যা নিয়ে উত্তাল হয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস৷ বিক্ষোভ শুরু করেছিল এবিভিপি। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ৷ বিশ্ববিদ্যালয় চত্ত্বরের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ 15 দিনের মধ্যে দোষীদের চিহ্নিত করে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৷
পাশাপাশি, এবিভিপির তরফে পুলিশেও অভিযোগ করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে পৃথক তদন্ত করছে ৷ রাজ্যে পালা বদলের পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম পড়ুয়াদের সঙ্গে এবিভিপির সংঘাত বেধে ছিল ৷ যা নিয়ে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হয়। তারপরেই সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটেও একইভাবে এবিভিপি ও বাম পড়ুয়াদের মধ্যে সংঘাত চরমে পৌঁছে ছিল ৷ এরপর প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্কের কেন্দ্রে।