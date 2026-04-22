পাহাড়ে ভোটে সন্ত্রাসের ইতিহাস নেই! নিশ্চিন্তেই প্রস্তুতিতে কর্মীরা, সবিস্তারে কেন্দ্র-QRT-বাহিনী

কালিম্পং বিধানসভায় 297টি বুথের উদ্দেশেও রওনা দিল ভোটগ্রহণকারী দল ৷ 65টি বুথের দায়িত্বে থাকছেন মহিলারা ৷

দার্জিলিং ও কালিম্পং থেকে নির্বাচন কেন্দ্রের পথে ভোটকর্মীরা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 22, 2026 at 6:59 PM IST

দার্জিলিং/কালিম্পং,22 এপ্রিল: রাত পোহালেই বঙ্গ ভোট । রাজ্যে প্রথম দফার ভোট হতে চলেছে বৃহস্পতিবার । প্রথম দফায় 152টি আসনে ভোট হতে চলেছে । দার্জিলিং জেলাতেও বুধবার সকাল থেকে ভোটকর্মীদের প্রস্তুতি দেখা গেল তুঙ্গে । ডিসিআরসি থেকে এদিন ইভিএম, ভিভিপ্যাট-সহ অন্যান্য ভোটের সামগ্রী নিয়ে ভোটকর্মীরা নিজেদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা দেন ।

দার্জিলিং জেলায় মোট প্রার্থীর সংখ্যা 46 জন ও কালিম্পং জেলায় সাতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন । আগামী 4মে তাঁদের ভাগ্য নির্ধারণ হবে । তবে ভোটের দিন যাতে কোনওরকম অশান্তি বা ঝামেলা না হয় এবং সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলো যাতে কোনওভাবে অশান্তির সৃষ্টি না করে সেই আবেদন করলেন ভোটকর্মীরা ।

দার্জিলিংয়ে ভোটে সন্ত্রাসের ইতিহাস নেই, নিশ্চিন্তেই কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা ভোটকর্মীদের (ইটিভি ভারত)

ভোটকর্মীদের বার্তা

প্রিসাইডিং অফিসার শ্রেয়স রাই বলেন, "পর্যাপ্ত পরিমাণে কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে । সবাই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিক এটাই আবেদন ।" ভোট কর্মী খোকনকুমার বিশ্বাস বলেন, "শিলিগুড়ি বরাবর শান্ত । এখানে ভোটের দিন ঝামেলার কোনও ইতিহাস নেই । ফলে আমরা নিশ্চিন্ত এবারও কোনও ঝামেলা হবে না ।" কাঞ্চন দাস বলেন, "অসুবিধার কিছু নেই । খুব ভালো ব্যবস্থা থাকছে । শিলিগুড়ি খুব শান্ত জায়গা । রাজনৈতিকভাবে শান্ত । অশান্তি হয় না । আমাদের আবেদন থাকবে সবাই আসুন । শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিন । নিজের অধিকার প্রয়োগ করুন ।" ভাস্কর দত্ত মজুমদার বলেন, "অনেকদিন ধরে ভোট করছি । শিলিগুড়ি খুব ভালো শহর ।"

ডিসিআরসি কেন্দ্র (নিজস্ব ছবি)

দার্জিলিং জেলার বিস্তারিত তথ্য

এসআইআর (SIR) বা নিবিড় ভোটার সংশোধনের পর জেলার মোট ভোটার সংখ্যা 11 লক্ষ 96 হাজার 888 (প্রায় 12 লক্ষ) । তার মধ্যে পুরুষ ভোটার 5 লক্ষ 97 হাজার 907 জন ও মহিলা ভোটার 5 লক্ষ 98 হাজার 967 জন । তৃতীয় লিঙ্গ 14 জন ।

দার্জিলিং সরকারি কলেজে ডিসিআরসি কেন্দ্র (নিজস্ব ছবি)

জেলার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রিক ভোটারের বিস্তারিত তালিকা:

  • দার্জিলিং - 1 লক্ষ 17 হাজার 365 জন পুরুষ ৷ 1 লক্ষ 20 হাজার 923 জন মহিলা ৷ মোট ভোটার 2 লক্ষ 38 হাজার 289 জন ৷
  • কার্শিয়াং - 1 লক্ষ 12 হাজার 744 জন পুরুষ ৷ 1 লক্ষ 17 হাজার 590 জন মহিলা ৷ মোট ভোটার 2 লক্ষ 30 হাজার 336 জন ৷
  • মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি - 1 লক্ষ 37 হাজার 377 জন পুরুষ ৷ 1লক্ষ 37 হাজার 707 জন মহিলা ৷ মোট ভোটার 2 লক্ষ 75 হাজার 87 জন ৷
  • শিলিগুড়ি - 1 লক্ষ 13 হাজার 30 জন পুরুষ ৷ 1 লক্ষ 9 হাজার 222 জন মহিলা ৷ মোট ভোটার 2 লক্ষ 22 হাজার 257 জন ৷
  • ফাঁসিদেওয়া - 1 লক্ষ 17 হাজার 391 জন পুরুষ ৷ 1 লক্ষ 13 হাজার 525 জন মহিলা ৷ মোট ভোটার 2 লক্ষ 30 হাজার 919 জন ৷

ভোটগ্রহণ ও ডিসিআরসি কেন্দ্র: জেলা প্রশাসনের চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী জেলায় মোট 1 হাজার 631টি মূল ভোটগ্রহণ কেন্দ্র এবং কিছু অক্সিলারি বুথ রয়েছে । ডিসিআরসি কেন্দ্র হিসাবে দার্জিলিং সরকারি কলেজ । কার্শিয়াং কলেজ । শিলিগুড়ি কলেজ ও অতিরিক্ত হিসেবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুত রাখা হয়েছে ।

ডিসিআরসি কেন্দ্রে চরম ব্যস্ততা (নিজস্ব ছবি)

ভোট কর্মী ও নিরাপত্তা: প্রতিটি বুথে একজন প্রিসাইডিং অফিসার এবং তিনজন পোলিং অফিসার, সেই হিসেবে মোট 6 হাজার 524 জন স্থায়ী পোলিং কর্মী রয়েছেন । এছাড়াও রিজার্ভ এবং সেক্টর অফিসার মিলিয়ে এই সংখ্যা প্রায় 7 হাজার 500 ছাড়িয়েছে ।

কেন্দ্রীয় বাহিনী: দার্জিলিং জেলার জন্য মোট 105 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী বরাদ্দ করা হয়েছে (শিলিগুড়ি কমিশনারেট এলাকা সহ) ।

কালিম্পংয়ে ডিসিআরসি সেন্টারের বাইরে ভোটকর্মীরা (নিজস্ব ছবি)

জেলার বিধানসভা ভিত্তিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র: দার্জিলিং 310টি, কার্শিয়াং 319টি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি (SC) 366টি, শিলিগুড়ি 303টি, ফাঁসিদেওয়া 333টি । জেলায় মোট বুথ সংখ্যা 1 হাজার 631টি ।

অক্সিলারি বুথ: কিছু নির্দিষ্ট কেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা 1 হাজার 200 অতিক্রম করায় নির্বাচন কমিশনের নিয়মানুযায়ী অতিরিক্ত বা 'অক্সিলারি বুথ' তৈরি করা হয়েছে, যা মূল সংখ্যার সাথে যুক্ত ।

সব মহিলা বুথ (Pink Booths): প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে অন্তত 10-15টি করে বুথ শুধুমাত্র মহিলা ভোট কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হবে ।

আদর্শ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র (Model Polling Stations): জেলায় মোট 45টি মডেল বুথ তৈরি করা হয়েছে যেখানে পানীয় জল, শেড এবং বিশেষ সহায়তার উন্নত ব্যবস্থা থাকবে ।

2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন দার্জিলিং জেলার বুথগুলিকে বিভিন্ন স্তরে চিহ্নিত করেছে । সাম্প্রতিক প্রশাসনিক রিপোর্ট অনুযায়ী, জেলার মোট 1 হাজার 631টি বুথের মধ্যে 512টি বুথকে স্পর্শকাতর বা 'সেনসিটিভ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে ।

কালিম্পংয়ে নির্বাচনের জোর প্রস্তুতি (নিজস্ব ছবি)

বিধানসভা ভিত্তিক স্পর্শকাতর বুথ (Sensitive Booths): দার্জিলিং 310টির মধ্যে 86টি, কার্শিয়াং 319টির মধ্যে 92টি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি 366টির মধ্যে 124টি, শিলিগুড়ি 303টির মধ্যে 108টি, ফাঁসিদেওয়া 333টির মধ্যে 102টি স্পর্শকাতর । প্রতিটি স্পর্শকাতর বুথে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (CAPF) মোতায়েন থাকবে । সাধারণ বুথের তুলনায় এখানে জওয়ানের সংখ্যা বেশি হবে ।

ওয়েবকাস্টিং: এই 512টি বুথের সবকটিতেই 100 শতাংশ লাইভ ওয়েবকাস্টিং-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা সরাসরি জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিস থেকে পর্যবেক্ষণ করা হবে ।

মাইক্রো-অবজার্ভার: এই কেন্দ্রগুলিতে প্রিসাইডিং অফিসারের পাশাপাশি আলাদাভাবে মাইক্রো-অবজার্ভার নিয়োগ করা হয়েছে ।

সুপার সেনসিটিভ বুথ: পাহাড় ও সমতলের সীমান্তবর্তী কিছু বুথকে (প্রায় 72টি) 'সুপার সেনসিটিভ' হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে ড্রোন নজরদারির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । ভোটের দিন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ও দার্জিলিং জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ কুইক রেসপন্স টিম (QRT) তৈরি রাখা হয়েছে ।

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জেলায় মোট 15 জন উচ্চপদস্থ আধিকারিককে অবজার্ভার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ।

সাধারণ অবজার্ভার (General Observer): 5 জন (প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য একজন করে) ।

পুলিশ অবজার্ভার (Police Observer): 3 জন (পুরো জেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকির জন্য) ।

ব্যয় সংক্রান্ত অবজার্ভার (Expenditure Observer): 7 জন (প্রার্থীদের নির্বাচনী খরচ পরীক্ষার জন্য) ৷

স্পর্শকাতর ও অতি-স্পর্শকাতর বুথগুলিতে কড়া নজরদারির জন্য মোট 565 জন মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করা হয়েছে । এরা সরাসরি জেনারেল অবজার্ভারের কাছে রিপোর্ট করবেন । মূলত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে ।

ফ্লাইং স্কোয়াড (FS) ও স্ট্যাটিক সার্ভেইল্যান্স টিম (SST): টাকা বা বেআইনি সামগ্রী লেনদেন রুখতে জেলায় মোট 45টি টিম 24 ঘণ্টা সক্রিয় রয়েছে । ফ্লাইং স্কোয়াড (Flying Squad): 15টি টিম (প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে তিনটি করে শিফটে) ।

স্ট্যাটিক সার্ভেইল্যান্স টিম (SST): 15টি টিম (জেলার প্রবেশ পথ ও সীমানা এলাকায় নজরদারির জন্য) ।

ভিডিয়ো সারভেইল্যান্স টিম (VST): 15টি টিম (রাজনৈতিক সভা ও মিছিলের ভিডিও রেকর্ডিংয়ের জন্য) ।

কুইক রেসপন্স টিম (QRT): ভোটের দিন যেকোনও জরুরি পরিস্থিতি সামাল দিতে মোট 72টি কিউআরটি (QRT) টিম মোতায়েন করা হচ্ছে ।

সেক্টর কিউআরটি: প্রতিটি সেক্টরে একটি করে (মোট 51টি সেক্টর) ।

পুলিশ কিউআরটি: শিলিগুড়ি কমিশনারেট ও দার্জিলিং পুলিশের বিশেষ 21টি মোবাইল টিম, যারা খবর পাওয়া মাত্র 5-10 মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছবে ।

কালিম্পংয়ে নির্বাচনের জোর প্রস্তুতি

প্রথম দফার ভোটগ্রহণকে সামনে রেখে কালিম্পং জেলা প্রশাসন সবরকম প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে । বৃহস্পতিবারের ভোট উপলক্ষে বুধবার জেলার চারটি প্রধান ব্লক-কালিম্পং 1, পেডং, লাভা এবং গরুবাথান ব্লকের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশে ভোটকর্মীরা রওনা দিয়েছেন ৷ এবারের নির্বাচনে নিরাপত্তা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । জেলা নির্বাচনী দফতরের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গোটা জেলাজুড়ে মোট 298টি ভোটকেন্দ্র করা হয়েছে । এই কেন্দ্রগুলিতে মোট 2 লক্ষ 1 হাজার 619 জন ভোটার তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন । যেখানে 1 লক্ষ 8 হাজার 6 জন পুরুষ এবং 1 লক্ষ 7 হাজার 73 জন মহিলা ভোটার রয়েছেন ৷

এই নির্বাচনে মহিলা ক্ষমতায়নের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও সামনে এসেছে । মোট ভোটকেন্দ্রের মধ্যে 65টি বুথ সম্পূর্ণরূপে মহিলা কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হবে । এই বুথগুলিতে নিরাপত্তাকর্মী থেকে শুরু করে ভোটগ্রহণ আধিকারিক সবাই মহিলা, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নারীদের ক্রমবর্ধমান দক্ষতা ও অংশগ্রহণকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

এদিকে বুধবার সকাল থেকেই বিভিন্ন ডিসিআরসি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সামগ্রী সংগ্রহ করতে কর্মীদের ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে । ভৌগোলিকভাবে দুর্গম হিসেবে পরিচিত তোদে তাংতা, লাভা এবং গরুবাথানের বুথগুলিতে ভোটকর্মীরা যাতে সময়মতো পৌঁছতে পারে তার জন্য বিশেষ পরিবহণ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । 23 এপ্রিল ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সেজন্য জেলার সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । জেলা প্রশাসন সকল ভোটারকে এই গণতান্ত্রিক উৎসবে অংশগ্রহণ করে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছে ।

