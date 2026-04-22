পাহাড়ে ভোটে সন্ত্রাসের ইতিহাস নেই! নিশ্চিন্তেই প্রস্তুতিতে কর্মীরা, সবিস্তারে কেন্দ্র-QRT-বাহিনী
কালিম্পং বিধানসভায় 297টি বুথের উদ্দেশেও রওনা দিল ভোটগ্রহণকারী দল ৷ 65টি বুথের দায়িত্বে থাকছেন মহিলারা ৷
Published : April 22, 2026 at 6:59 PM IST
দার্জিলিং/কালিম্পং,22 এপ্রিল: রাত পোহালেই বঙ্গ ভোট । রাজ্যে প্রথম দফার ভোট হতে চলেছে বৃহস্পতিবার । প্রথম দফায় 152টি আসনে ভোট হতে চলেছে । দার্জিলিং জেলাতেও বুধবার সকাল থেকে ভোটকর্মীদের প্রস্তুতি দেখা গেল তুঙ্গে । ডিসিআরসি থেকে এদিন ইভিএম, ভিভিপ্যাট-সহ অন্যান্য ভোটের সামগ্রী নিয়ে ভোটকর্মীরা নিজেদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা দেন ।
দার্জিলিং জেলায় মোট প্রার্থীর সংখ্যা 46 জন ও কালিম্পং জেলায় সাতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন । আগামী 4মে তাঁদের ভাগ্য নির্ধারণ হবে । তবে ভোটের দিন যাতে কোনওরকম অশান্তি বা ঝামেলা না হয় এবং সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলো যাতে কোনওভাবে অশান্তির সৃষ্টি না করে সেই আবেদন করলেন ভোটকর্মীরা ।
ভোটকর্মীদের বার্তা
প্রিসাইডিং অফিসার শ্রেয়স রাই বলেন, "পর্যাপ্ত পরিমাণে কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে । সবাই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিক এটাই আবেদন ।" ভোট কর্মী খোকনকুমার বিশ্বাস বলেন, "শিলিগুড়ি বরাবর শান্ত । এখানে ভোটের দিন ঝামেলার কোনও ইতিহাস নেই । ফলে আমরা নিশ্চিন্ত এবারও কোনও ঝামেলা হবে না ।" কাঞ্চন দাস বলেন, "অসুবিধার কিছু নেই । খুব ভালো ব্যবস্থা থাকছে । শিলিগুড়ি খুব শান্ত জায়গা । রাজনৈতিকভাবে শান্ত । অশান্তি হয় না । আমাদের আবেদন থাকবে সবাই আসুন । শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিন । নিজের অধিকার প্রয়োগ করুন ।" ভাস্কর দত্ত মজুমদার বলেন, "অনেকদিন ধরে ভোট করছি । শিলিগুড়ি খুব ভালো শহর ।"
দার্জিলিং জেলার বিস্তারিত তথ্য
এসআইআর (SIR) বা নিবিড় ভোটার সংশোধনের পর জেলার মোট ভোটার সংখ্যা 11 লক্ষ 96 হাজার 888 (প্রায় 12 লক্ষ) । তার মধ্যে পুরুষ ভোটার 5 লক্ষ 97 হাজার 907 জন ও মহিলা ভোটার 5 লক্ষ 98 হাজার 967 জন । তৃতীয় লিঙ্গ 14 জন ।
জেলার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রিক ভোটারের বিস্তারিত তালিকা:
- দার্জিলিং - 1 লক্ষ 17 হাজার 365 জন পুরুষ ৷ 1 লক্ষ 20 হাজার 923 জন মহিলা ৷ মোট ভোটার 2 লক্ষ 38 হাজার 289 জন ৷
- কার্শিয়াং - 1 লক্ষ 12 হাজার 744 জন পুরুষ ৷ 1 লক্ষ 17 হাজার 590 জন মহিলা ৷ মোট ভোটার 2 লক্ষ 30 হাজার 336 জন ৷
- মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি - 1 লক্ষ 37 হাজার 377 জন পুরুষ ৷ 1লক্ষ 37 হাজার 707 জন মহিলা ৷ মোট ভোটার 2 লক্ষ 75 হাজার 87 জন ৷
- শিলিগুড়ি - 1 লক্ষ 13 হাজার 30 জন পুরুষ ৷ 1 লক্ষ 9 হাজার 222 জন মহিলা ৷ মোট ভোটার 2 লক্ষ 22 হাজার 257 জন ৷
- ফাঁসিদেওয়া - 1 লক্ষ 17 হাজার 391 জন পুরুষ ৷ 1 লক্ষ 13 হাজার 525 জন মহিলা ৷ মোট ভোটার 2 লক্ষ 30 হাজার 919 জন ৷
ভোটগ্রহণ ও ডিসিআরসি কেন্দ্র: জেলা প্রশাসনের চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী জেলায় মোট 1 হাজার 631টি মূল ভোটগ্রহণ কেন্দ্র এবং কিছু অক্সিলারি বুথ রয়েছে । ডিসিআরসি কেন্দ্র হিসাবে দার্জিলিং সরকারি কলেজ । কার্শিয়াং কলেজ । শিলিগুড়ি কলেজ ও অতিরিক্ত হিসেবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুত রাখা হয়েছে ।
ভোট কর্মী ও নিরাপত্তা: প্রতিটি বুথে একজন প্রিসাইডিং অফিসার এবং তিনজন পোলিং অফিসার, সেই হিসেবে মোট 6 হাজার 524 জন স্থায়ী পোলিং কর্মী রয়েছেন । এছাড়াও রিজার্ভ এবং সেক্টর অফিসার মিলিয়ে এই সংখ্যা প্রায় 7 হাজার 500 ছাড়িয়েছে ।
কেন্দ্রীয় বাহিনী: দার্জিলিং জেলার জন্য মোট 105 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী বরাদ্দ করা হয়েছে (শিলিগুড়ি কমিশনারেট এলাকা সহ) ।
জেলার বিধানসভা ভিত্তিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র: দার্জিলিং 310টি, কার্শিয়াং 319টি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি (SC) 366টি, শিলিগুড়ি 303টি, ফাঁসিদেওয়া 333টি । জেলায় মোট বুথ সংখ্যা 1 হাজার 631টি ।
অক্সিলারি বুথ: কিছু নির্দিষ্ট কেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা 1 হাজার 200 অতিক্রম করায় নির্বাচন কমিশনের নিয়মানুযায়ী অতিরিক্ত বা 'অক্সিলারি বুথ' তৈরি করা হয়েছে, যা মূল সংখ্যার সাথে যুক্ত ।
সব মহিলা বুথ (Pink Booths): প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে অন্তত 10-15টি করে বুথ শুধুমাত্র মহিলা ভোট কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হবে ।
আদর্শ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র (Model Polling Stations): জেলায় মোট 45টি মডেল বুথ তৈরি করা হয়েছে যেখানে পানীয় জল, শেড এবং বিশেষ সহায়তার উন্নত ব্যবস্থা থাকবে ।
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন দার্জিলিং জেলার বুথগুলিকে বিভিন্ন স্তরে চিহ্নিত করেছে । সাম্প্রতিক প্রশাসনিক রিপোর্ট অনুযায়ী, জেলার মোট 1 হাজার 631টি বুথের মধ্যে 512টি বুথকে স্পর্শকাতর বা 'সেনসিটিভ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে ।
বিধানসভা ভিত্তিক স্পর্শকাতর বুথ (Sensitive Booths): দার্জিলিং 310টির মধ্যে 86টি, কার্শিয়াং 319টির মধ্যে 92টি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি 366টির মধ্যে 124টি, শিলিগুড়ি 303টির মধ্যে 108টি, ফাঁসিদেওয়া 333টির মধ্যে 102টি স্পর্শকাতর । প্রতিটি স্পর্শকাতর বুথে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (CAPF) মোতায়েন থাকবে । সাধারণ বুথের তুলনায় এখানে জওয়ানের সংখ্যা বেশি হবে ।
ওয়েবকাস্টিং: এই 512টি বুথের সবকটিতেই 100 শতাংশ লাইভ ওয়েবকাস্টিং-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা সরাসরি জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিস থেকে পর্যবেক্ষণ করা হবে ।
মাইক্রো-অবজার্ভার: এই কেন্দ্রগুলিতে প্রিসাইডিং অফিসারের পাশাপাশি আলাদাভাবে মাইক্রো-অবজার্ভার নিয়োগ করা হয়েছে ।
সুপার সেনসিটিভ বুথ: পাহাড় ও সমতলের সীমান্তবর্তী কিছু বুথকে (প্রায় 72টি) 'সুপার সেনসিটিভ' হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে ড্রোন নজরদারির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । ভোটের দিন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ও দার্জিলিং জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ কুইক রেসপন্স টিম (QRT) তৈরি রাখা হয়েছে ।
নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জেলায় মোট 15 জন উচ্চপদস্থ আধিকারিককে অবজার্ভার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ।
সাধারণ অবজার্ভার (General Observer): 5 জন (প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য একজন করে) ।
পুলিশ অবজার্ভার (Police Observer): 3 জন (পুরো জেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকির জন্য) ।
ব্যয় সংক্রান্ত অবজার্ভার (Expenditure Observer): 7 জন (প্রার্থীদের নির্বাচনী খরচ পরীক্ষার জন্য) ৷
স্পর্শকাতর ও অতি-স্পর্শকাতর বুথগুলিতে কড়া নজরদারির জন্য মোট 565 জন মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করা হয়েছে । এরা সরাসরি জেনারেল অবজার্ভারের কাছে রিপোর্ট করবেন । মূলত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে ।
ফ্লাইং স্কোয়াড (FS) ও স্ট্যাটিক সার্ভেইল্যান্স টিম (SST): টাকা বা বেআইনি সামগ্রী লেনদেন রুখতে জেলায় মোট 45টি টিম 24 ঘণ্টা সক্রিয় রয়েছে । ফ্লাইং স্কোয়াড (Flying Squad): 15টি টিম (প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে তিনটি করে শিফটে) ।
স্ট্যাটিক সার্ভেইল্যান্স টিম (SST): 15টি টিম (জেলার প্রবেশ পথ ও সীমানা এলাকায় নজরদারির জন্য) ।
ভিডিয়ো সারভেইল্যান্স টিম (VST): 15টি টিম (রাজনৈতিক সভা ও মিছিলের ভিডিও রেকর্ডিংয়ের জন্য) ।
কুইক রেসপন্স টিম (QRT): ভোটের দিন যেকোনও জরুরি পরিস্থিতি সামাল দিতে মোট 72টি কিউআরটি (QRT) টিম মোতায়েন করা হচ্ছে ।
সেক্টর কিউআরটি: প্রতিটি সেক্টরে একটি করে (মোট 51টি সেক্টর) ।
পুলিশ কিউআরটি: শিলিগুড়ি কমিশনারেট ও দার্জিলিং পুলিশের বিশেষ 21টি মোবাইল টিম, যারা খবর পাওয়া মাত্র 5-10 মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছবে ।
কালিম্পংয়ে নির্বাচনের জোর প্রস্তুতি
প্রথম দফার ভোটগ্রহণকে সামনে রেখে কালিম্পং জেলা প্রশাসন সবরকম প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে । বৃহস্পতিবারের ভোট উপলক্ষে বুধবার জেলার চারটি প্রধান ব্লক-কালিম্পং 1, পেডং, লাভা এবং গরুবাথান ব্লকের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশে ভোটকর্মীরা রওনা দিয়েছেন ৷ এবারের নির্বাচনে নিরাপত্তা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । জেলা নির্বাচনী দফতরের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গোটা জেলাজুড়ে মোট 298টি ভোটকেন্দ্র করা হয়েছে । এই কেন্দ্রগুলিতে মোট 2 লক্ষ 1 হাজার 619 জন ভোটার তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন । যেখানে 1 লক্ষ 8 হাজার 6 জন পুরুষ এবং 1 লক্ষ 7 হাজার 73 জন মহিলা ভোটার রয়েছেন ৷
এই নির্বাচনে মহিলা ক্ষমতায়নের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও সামনে এসেছে । মোট ভোটকেন্দ্রের মধ্যে 65টি বুথ সম্পূর্ণরূপে মহিলা কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হবে । এই বুথগুলিতে নিরাপত্তাকর্মী থেকে শুরু করে ভোটগ্রহণ আধিকারিক সবাই মহিলা, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নারীদের ক্রমবর্ধমান দক্ষতা ও অংশগ্রহণকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
এদিকে বুধবার সকাল থেকেই বিভিন্ন ডিসিআরসি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সামগ্রী সংগ্রহ করতে কর্মীদের ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে । ভৌগোলিকভাবে দুর্গম হিসেবে পরিচিত তোদে তাংতা, লাভা এবং গরুবাথানের বুথগুলিতে ভোটকর্মীরা যাতে সময়মতো পৌঁছতে পারে তার জন্য বিশেষ পরিবহণ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । 23 এপ্রিল ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সেজন্য জেলার সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । জেলা প্রশাসন সকল ভোটারকে এই গণতান্ত্রিক উৎসবে অংশগ্রহণ করে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছে ।