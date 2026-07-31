শান্তিনিকেতনের রাস্তা বিশ্বভারতীকে হস্তান্তর নয় ! মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি আশ্রমিকদের

শান্তিনিকেতনের রাস্তা বিশ্বভারতীকে হস্তান্তর নয় ! মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি আশ্রমিকদের
অবাধ চলাচলের ঐতিহ্য অটুট থাকুক, 3 কিলোমিটার রাস্তা ঘিরে ফের বিতর্ক বোলপুরে ৷
Published : July 31, 2026 at 6:09 PM IST
বোলপুর, 31 জুলাই: শান্তিনিকেতনের পরিচয় শুধু বিশ্বভারতী নয়, তার খোলা আকাশ, গাছে ঘেরা নির্জন পথ, অবাধ চলাচল আর আশ্রম-জীবনের ঐতিহ্য । সেই ঐতিহ্যের অন্যতম সাক্ষী তালধ্বজ থেকে কালীসায়র পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা । আর সেই রাস্তার ভবিষ্যৎ নিয়েই ফের দানা বাঁধল বিতর্ক ।
রাস্তার নিয়ন্ত্রণ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের হাতে ফিরিয়ে না দিয়ে রাজ্য সরকারের কাছেই রাখার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আবেদন জানালেন প্রবীণ আশ্রমিক, ঠাকুর পরিবারের সদস্য, শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ । তাঁদের আশঙ্কা, অতীতে যেমন সাধারণ মানুষের চলাচলে বিধিনিষেধের অভিযোগ উঠেছিল, তেমন পরিস্থিতি ফের তৈরি হতে পারে ।
চিঠিতে আবেদনকারীরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁরা বিশ্বভারতীর বিরোধিতা করছেন না । বরং শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য, আশ্রম-পরিবেশ এবং সাধারণ মানুষের অবাধ চলাচলের স্বার্থেই রাস্তার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের কাছেই রাখার অনুরোধ জানাচ্ছেন । একই সঙ্গে ওই রাস্তায় যানজট নিয়ন্ত্রণ, ভারী যানবাহনের প্রবেশে কড়াকড়ি এবং পরিবেশ রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও আবেদন করা হয়েছে ।
বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা এই রাস্তা শান্তিনিকেতনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী পথ । তালধ্বজ থেকে কালীসায়র পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাস্তার দু'ধারেই রয়েছে বিশ্বভারতীর একাধিক ঐতিহাসিক স্থাপনা-উপাসনা গৃহ, শান্তিনিকেতন গৃহ, ছাতিমতলা, রবীন্দ্রভবন, নন্দন আর্ট গ্যালারি, নাট্যঘর, কলাভবন, সঙ্গীতভবন এবং নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের 'প্রতীচী' বাড়ি । ফলে এই রাস্তা শুধু যাতায়াতের মাধ্যম নয়, বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য ও শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ ।
এই রাস্তা নিয়ে টানাপড়েন অবশ্য নতুন নয়। তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য স্বপনকুমার দত্তের আবেদনের ভিত্তিতে একসময় রাজ্য সরকার রাস্তার দায়িত্ব বিশ্বভারতীর হাতে তুলে দিয়েছিল । কিন্তু পরে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর আমলে বিশ্বভারতী এবং তৎকালীন রাজ্য সরকারের সম্পর্কের অবনতি হয় । সেই সময় আশ্রমিক ও স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ ছিল, রাস্তা ব্যবহার নিয়ে বারবার সাধারণ মানুষকে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে । বিশ্বভারতীর বিভিন্ন প্রবেশপথে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হচ্ছে, ফলে বহু বছরের অবাধ চলাচলের ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে ।
এই অভিযোগ সামনে আসার পরই 2020 সালের 28 ডিসেম্বর বোলপুর সফরে এসে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তার দায়িত্ব ফের রাজ্যের হাতে ফিরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা করেন । তারপর থেকেই রাস্তাটি পূর্ত দফতরের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ।
সম্প্রতি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আবারও ওই রাস্তা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করেছে বলে জানা গিয়েছে । সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে আশ্রমিকদের একাংশের মধ্যে ।
মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে পাঠানো চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন ঠাকুর পরিবারের সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার, প্রবীণ আশ্রমিক কল্পিকা মুখোপাধ্যায়, সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত সেন মজুমদার-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং স্থানীয় বাসিন্দা ।
তাঁদের বক্তব্য, শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এই রাস্তা সকলের জন্য উন্মুক্ত । রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-ভাবনার অন্যতম ভিত্তিই ছিল মুক্ত পরিবেশ ও অবাধ চলাচল । তাই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কারণে সেই ঐতিহ্যে কোনওভাবেই আঘাত লাগা উচিত নয় ।
আশ্রমিকদের আরও দাবি, বর্তমানে ওই রাস্তায় ভারী যানবাহন প্রবেশ কার্যত নিয়ন্ত্রিত । উচ্চতা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যারিকেডও বসানো রয়েছে । তাই নতুন করে মালিকানা বদলের বদলে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, পর্যটকদের শৃঙ্খলাবদ্ধ চলাচল এবং আশ্রম এলাকার পরিবেশ রক্ষার দিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ।
আশ্রমিক কল্পিকা মুখোপাধ্যায়, সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুলগ্ন মুখোপাধ্যায় বলেন, "শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী আলাদা নয়, একে অপরের পরিপূরক । কিন্তু সেই সম্পর্কের আড়ালে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের অধিকার যেন ক্ষুণ্ণ না হয় । আমরা চাই রাস্তা রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানেই থাকুক । একই সঙ্গে যানজট নিয়ন্ত্রণ করে আশ্রমের শান্ত পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখা হোক ।"
বিশ্বভারতী এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে প্রকাশ্যে বিস্তারিত কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি । তবে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের বক্তব্য, বিশ্ব ঐতিহ্য (World Heritage) স্বীকৃত ক্যাম্পাসের সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তার স্বার্থে রাস্তার ব্যবস্থাপনা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে থাকা প্রয়োজন । একদিকে বিশ্ব ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, অন্যদিকে আশ্রমের উন্মুক্ত চরিত্র ও সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অধিকার- এই দুইয়ের ভারসাম্য কীভাবে রক্ষা করা হবে, এখন সেই প্রশ্নই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে শান্তিনিকেতনের তিন কিলোমিটার দীর্ঘ এই ঐতিহ্যবাহী রাস্তাকে ঘিরে ।