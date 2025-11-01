দূষণ নিয়ে সচেতন পুরনিগম, দেব দীপাবলিতে এবার ফাটবে না আতশবাজি
5 নভেম্বর দেব দীপাবলি পালন হবে বাজা কদমতলা ঘাটে ৷ তার আগে প্রস্তুতি তুঙ্গে কলকাতা পুরনিগমের তরফে ৷
Published : November 1, 2025 at 12:40 PM IST
কলকাতা, 1 নভেম্বর: আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে এবার আরও বড় করে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে দেব দীপাবলি । তবে ভোটের সঙ্গেই মাথায় রাখা হচ্ছে বায়ু দূষণের বিষয়টি । তাই এই বছর 5 নভেম্বর দেব দীপাবলি হবে সম্পূর্ণ আলোর অনুষ্ঠান । কোনও আতশবাজি পোড়ানো হবে না সেখানে ।
রাজ্যে হিন্দিভাষী ভোটাদের মন জয় করতে বছর কয়েক হল ছট পরবর্তী সময়ে দেব দীপাবলি পালন শুরু হয়েছে । বেনারসের কাশী বিশ্বনাথ ঘাটের আদলে দক্ষিণ কলকাতার বাজা কদমতলা ঘাট সাজানো ও অনুষ্ঠান হয় কলকাতা পুরনিগমের উদ্যোগে । কার্তিক পূর্ণিমায় হয় এই অনুষ্ঠান ৷ ওই সময় বেনারসের কাশী বিশ্বনাথ ঘাটের একটুকরো ছবি ফুটে ওঠে খাস কলকাতায় ।
বাজা কদমতলা ঘাট প্রদীপ ও আলপনায় সেজে ওঠে । হয় গঙ্গা আরতি । আর অনুষ্ঠানের অন্যতম দৃষ্টি আকর্ষণ করে গঙ্গাবক্ষে বার্জের উপর থেকে বিপুল পরিমাণ বাজি ফাটানো । হাজার হাজার ভক্ত তাড়িয়ে উপভোগ করে সেই দৃশ্য । তবে বাজির ধোঁয়া কিংবা শব্দ দুই বর্তমানে চিন্তার বিষয় দূষণের জেরে । এই অবস্থায় কলকাতা পুরনিগম নিল দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ । তারা আসন্ন দেব দীপবলিতে গঙ্গার ঘাটকে আলোকোজ্জ্বল করে তুললেও একটি বাজিও ফাটাবে না ।
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, অন্য বছরগুলির তুলনায় এবার এই অনুষ্ঠানের অন্যরকম গুরুত্ব কর্তৃপক্ষের কাছে । মূলত হিন্দি বলয়ে এই দেব দীপাবলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে পালিত হয় । বছর ঘুরলেও ভোট আর তার আগে হিন্দিভাষীদের মন কাড়তে এবার বিরাট আয়োজন পুরনিগমের ।
ইতিমধ্যেই দুই ভাগে কমবেশি 10 লাখ টাকার অনুষ্ঠানের সরঞ্জামের বরাত দেওয়া হয়েছে । 5 লাখ খরচে আসছে 10 হাজারের বেশি ইলেকট্রনিক্স প্রদীপ, যা গোটা ঘাটে আলপনার সঙ্গেই সাজিয়ে তোলা হবে । রাতের অন্ধকার ভেদ করে প্রদীপ শিখায় মোহময়ী রূপে সেজে উঠবে গঙ্গার ঘাট । দুপুর থেকেই শুরু হয়ে যাবে গঙ্গা দেবীর মন্দিরে পুজো । হবে বিরাট যজ্ঞ ।
শুধু প্রদীপ নয়, গোটা তল্লাট আলো দিয়ে সাজানো হবে । বসছে দৈত্যাকার এলইডি স্ক্রিন । সেখানে দেখানো হবে সন্ধ্যা আরতি । গঙ্গা পুজো দিয়ে শুরু করে প্রায় ঘণ্টা খানেক সময় ধরে চলবে বিরাট আরতি পর্ব । 5 হাজারের বেশি ভক্ত ও দর্শনার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে ভোগ । পুজোর পর্বটিতে সহায়তা করে থাকে দেবত্তের জয়চণ্ডী ঠাকুরানি ট্রাস্ট । তারাই গঙ্গা পুজো করে সন্ধ্যা আরতি করবে । পাশাপাশি মন্দিরে খিচুড়ি, পোলাও, আলুর দম, তরকারি, চাটনি, পায়েস দেওয়া হবে । ওই দিন বিশেষ নাচ গানের আয়োজন থাকছে বাজা কদমতলা ঘাটে ।
কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "ইতিমধ্যেই প্রদীপ ও আলো এবং অনুষ্ঠানের সমস্ত কিছু বরাত দেওয়া হয়ে গিয়েছে । এই বছর গতবারের তুলনায় বড় করেই হবে দেব দীপাবলি অনুষ্ঠান । বহু মানুষ এই অনুষ্ঠান দেখতে আসেন । সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় কারণেই এবার বড় করে করা অনুষ্ঠান । পাশাপাশি প্রতিবার বাজি ফাটানো হলেও বায়ু দূষণ বিষয় মাথায় রেখে আমরা এবার কোনও বাজি ফাটাব না বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ।"