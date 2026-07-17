সরকারি ছুটিতেও ছাড় নেই! প্রয়োজনে হাজিরার নির্দেশ স্বাস্থ্য দফতরের
আধিকারিকদের ছুটির দিনে কাজ করা সংক্রান্ত নির্দেশ সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ বা ডিরেক্টরেট থেকে জারি করা হবে।
Published : July 17, 2026 at 1:50 PM IST
কলকাতা, 17 জুলাই: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের প্রশাসনিক কাজ নির্বিঘ্নে চালাতে প্রয়োজনে শনিবার এবং সরকারি ছুটির দিন আধিকারিকদের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ জারি করা হয়েছে ।
স্বাস্থ্য ভবন নির্দেশিকায় জানিয়েছে, প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট শাখা বা ডিরেক্টরেটের নির্দেশ অনুযায়ী ছুটির দিনেও আধিকারিকদের অফিসে আসতে হবে। আধিকারিকদের ছুটির দিনে কাজ করার প্রয়োজন হলে সেই সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করা হবে সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ বা ডিরেক্টরেট থেকেই। এছাড়া, ওই দিন কতজন কর্মী উপস্থিত থাকবেন, তার তালিকা সংশ্লিষ্ট শাখার প্রধানকে ছুটির আগের দিন বিকেল 4টের মধ্যে জি-এ শাখায় পাঠাতে হবে। প্রয়োজনে দফতরের গাড়ির চালকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
ছুটির দিনে কর্মরত আধিকারিক ও কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম ব্যবস্থাও রাখা হবে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ রয়েছে। এর সমস্ত ব্যয় পশ্চিমবঙ্গ স্টেট হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সমিতির তহবিল থেকে দেওয়া হবে ৷ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের প্রধান সচিবের সই করা নির্দেশিকা ইতিমধ্যে দফতরের সমস্ত আধিকারিক, বিভিন্ন ডিরেক্টরেট এবং প্রশাসনিক শাখার কাছে পাঠানো হয়েছে। নির্দেশ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশও রয়েছে তাতে ।
কিছুদিন আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় একটি কর্মসূচিতে গিয়ে বলেছিলেন, সপ্তাহে চিকিৎসকদের ডিউটির সময় 96 ঘণ্টা। বিতর্ক তৈরি হতেই পরে তাঁর ব্যাখ্যা ছিল, এটি শুধুমাত্র একটি অনুরোধ, কোনও সরকারি নির্দেশ নয়। এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে আদেশ জারি করা হয়নি। ফলে সপ্তাহে 96 ঘণ্টা ডিউটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলে যে খবর ছড়িয়েছে, তা সঠিক নয় ৷ শারদ্বত আরও জানান, বিষয়টি নিয়ে কোনও চিকিৎসকের বিভ্রান্তি থাকলে সরাসরি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জানতে পারেন ৷