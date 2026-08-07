31 অগস্টের পর হাসপাতালের দরজা বন্ধ ! বসিরহাটে 150 আয়ার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

31 অগস্টের পর হাসপাতালের দরজা বন্ধ ! বসিরহাটে 150 আয়ার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত
একদিকে জীবিকা হারানোর আশঙ্কায় 150টি পরিবার, অন্যদিকে রোগী পরিষেবা নিয়ে উদ্বেগ- দুইয়ের টানাপোড়েন বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ৷
Published : August 7, 2026 at 7:47 PM IST
বসিরহাট, 7 অগস্ট: তিন-চার দশকের সম্পর্ক । সরকারি হাসপাতালের ওয়ার্ড, রোগীর শয্যা, রাতভর সেবা আর অসংখ্য অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই ছিল তাঁদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন । কিন্তু সেই পরিচিত হাসপাতালেই এবার যেন অদৃশ্য 'নো এন্ট্রি'র বোর্ড ! আগামী 31 অগস্টের পর বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে অননুমোদিত সাধারণ আয়াদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত ঘিরে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে । কাজ হারানোর আশঙ্কায় অনিশ্চয়তার মুখে প্রায় 150 জন আয়া ।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নোটিশ হাতে পাওয়ার পর থেকেই কান্না, ক্ষোভ আর উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে তাঁদের । বহু আয়ার দাবি, দীর্ঘ 30 থেকে 40 বছর ধরে তাঁরা রোগীদের সেবা করে সংসার চালিয়েছেন । সরকারি কর্মী না হলেও রোগীর পরিবারের অনুরোধে তাঁরা পরিষেবা দিতেন । সেই আয়ের উপর নির্ভর করেই চলেছে বহু পরিবারের ভরণপোষণ ।
দীর্ঘদিনের আয়া সুমিত্রা দাস বলেন, "30-40 বছর ধরে এই হাসপাতালেই কাজ করছি । কোনও সরকারের কাছ থেকে বেতন পাইনি । রোগীদের সেবা করেই যা আয় হয়েছে, তাই দিয়ে সংসার চলেছে । করোনার সময়ও নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছি । এখন যদি হাসপাতালেই ঢুকতে না দেওয়া হয়, তাহলে আমরা বাঁচব কী করে ?"
একই আশঙ্কার সুর সুনীতা বিবির গলাতেও । তাঁর কথায়, "31 অগস্টের পর থেকে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে বলে জানানো হয়েছে । বাড়িতে ক্যানসারের রোগী রয়েছে । এই কাজটাই ছিল একমাত্র ভরসা । এখন সংসার চলবে কীভাবে ?"
শুধু আয়ারাই নন, হাসপাতালের একাংশ নার্সও এই সিদ্ধান্তে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নার্স বলেন, "ওয়ার্ডে রোগীর চাপের তুলনায় নার্সের সংখ্যা খুবই কম । রোগীকে শৌচাগারে নিয়ে যাওয়া, খাওয়ানো, হাত-মুখ ধুইয়ে দেওয়া-এই সব কাজে আয়ারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । তাঁরা না থাকলে রোগী পরিষেবার উপর চাপ অনেকটাই বেড়ে যাবে ।"
হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের পরিজনেরাও একই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন । রোগীর আত্মীয় রহুল কুদ্দুস গাজী বলেন, "সরকারি হাসপাতালের কর্মীদের সব সময় সব রোগীর পাশে থাকা সম্ভব হয় না । এই আয়ারাই অনেক সময় পরিবারের সদস্যের মতো রোগীদের দেখাশোনা করেন । তাঁদের সরিয়ে দিলে সাধারণ রোগীদের সমস্যাই বাড়বে ।"
স্থানীয় বাসিন্দা মনোজ মণ্ডলের দাবি, দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই আয়াদের হঠাৎ সরিয়ে দিলে প্রবীণ ও শয্যাশায়ী রোগীদের পরিষেবায় প্রভাব পড়তে পারে ।
এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্কও শুরু হয়েছে । আয়াদের একাংশের অভিযোগ, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর প্রশাসনের অবস্থান বদলেছে এবং তার জেরেই তাঁদের হাসপাতাল থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । অন্যদিকে হাসপাতাল প্রশাসন নিজেদের অবস্থানে অনড়। বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার বিএমওএইচ রবিউল ইসলাম জানান, অননুমোদিত আয়াদের হাসপাতালে কাজ করার কোনও আইনি অনুমতি বা সরকারি নির্দেশিকা নেই । সেই কারণেই হাসপাতাল সুপার এবং রোগী কল্যাণ সমিতি (আরকেএস)-এর যৌথ সিদ্ধান্তে 31 অগস্টের পর তাঁদের হাসপাতালে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ।
ফলে একদিকে জীবিকা হারানোর আশঙ্কায় 150টি পরিবার, অন্যদিকে রোগী পরিষেবা নিয়ে উদ্বেগ - দুইয়ের টানাপোড়েনে এখন উত্তপ্ত বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল । 31 অগস্টের আগে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা হবে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে আয়া, রোগীর পরিবার এবং হাসপাতালের কর্মীরা ।