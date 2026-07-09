এনকাউন্টার নয়, বিচার হোক আদালতেই! বারুইপুর-কাণ্ডে আতঙ্কে অন্য অভিযুক্তের পরিবার
উদ্বেগের আবহেই বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হচ্ছে মামলার অন্যতম আর এক অভিযুক্ত কবীর মোল্লাকে ।
Published : July 9, 2026 at 4:29 PM IST
বারুইপুর, 9 জুলাই: বারুইপুরের সূর্যপুরে 12 বছরের নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় ধৃত প্রভাস মণ্ডলের এনকাউন্টারে মৃত্যুর পর থেকেই ভয়ের আবহ আর এক অভিযুক্ত দিবাকর সর্দারের পরিবারে । তাঁদের আশঙ্কা, তদন্তের স্বার্থে নিয়ে যাওয়ার সময় দিবাকরের ক্ষেত্রেও যেন একই পরিণতি না-হয় । সেই উদ্বেগের আবহেই বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হচ্ছে মামলার অন্যতম অপর অভিযুক্ত কবীর মোল্লাকে ।
পুলিশ সূত্রের খবর, কবীরের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । ঘটনার নেপথ্য সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে এবং তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারেন তদন্তকারীরা । বসিরহাট থেকে গ্রেফতারের পর কবীরকে জেরা করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়ার আশা পুলিশের ।
এ দিকে প্রভাস মণ্ডলের মৃত্যুর পর থেকেই উদ্বেগে দিবাকরের পরিবার । তাঁর ভাই ভাস্কর সর্দারের বক্তব্য, "আমার ভাই যদি দোষী হয়, আদালত আইন অনুযায়ী শাস্তি দিক । কিন্তু এনকাউন্টার নয়, বিচার হোক আদালতেই ।" একই সুর শোনা গিয়েছে দিবাকরের ভাইয়ের স্ত্রী মিলি সর্দারের গলায় । তাঁর কথায়, "প্রভাসের ঘটনার পর থেকে আমরা আতঙ্কে রয়েছি । আদালত যখন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে, তখন আইন মেনেই তদন্ত হওয়া উচিত ।"
অন্য দিকে দিবাকরের মা দাবি করেছেন, তাঁর ছেলে নির্দোষ । তাঁর অভিযোগ, প্রভাস মণ্ডলের বয়ানের ভিত্তিতেই দিবাকরের নাম জড়ানো হয়েছে । যদিও পরিবারের এই দাবির সত্যতা সম্পর্কে তদন্তকারী সংস্থা এখনও কোনও মন্তব্য করেনি ।
প্রসঙ্গত, এই মামলায় এর আগে গ্রেফতার করা হয়েছিল আনন্দ সর্দার, প্রভাস মণ্ডল এবং দিবাকর সর্দারকে । পরে বসিরহাট থেকে ধরা পড়ে কবীর মোল্লা । তদন্ত চলাকালীন ঘটনাস্থলের পুনর্নির্মাণের সময় পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় প্রভাসের । পুলিশের দাবি, তিনি এক পুলিশকর্মীর অস্ত্র ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন । আত্মরক্ষার্থেই পালটা গুলি চালানো হয় । তাতে জখম হয় প্রভাস ৷ পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক অভিযুক্তকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
তবে সেই ঘটনার পর থেকেই এনকাউন্টার নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে । বর্তমানে প্রভাসের মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত করছে সিআইডি । পাশাপাশি বিচারবিভাগীয় তদন্তও চলছে । ফলে এক দিকে ধর্ষণ-খুনের মূল মামলা, অন্য দিকে এনকাউন্টার - দুটি সমান্তরাল তদন্ত নিয়ে কৌতূহল সব মহলে ৷