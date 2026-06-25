পালাবদলের পর মহরমের শোভাযাত্রায় বন্ধ অস্ত্রের প্রদর্শন, 35 দফা নির্দেশিকায় আর কী

পালাবদলের পর মহরমের শোভাযাত্রায় বন্ধ অস্ত্রের প্রদর্শন, 35 দফা নির্দেশিকায় আর কী
পুলিশ প্রশাসনের ঠিক করা রাস্তা ধরেই মহরমের তাজিয়া এগোবে ৷ শোভাযাত্রার কারণে রাস্তায় যান চলাচলে কোনও বাধা তৈরি করা যাবে না ৷
Published : June 25, 2026 at 4:36 PM IST
মালদা, 25 জুন: রাজ্যে সরকার বদলের প্রভাব পড়েছে মহরমের শোভাযাত্রায় ৷ লাঠি আর অ্যালুমিনিয়াম স্টিক বাদে অন্য কোনও অস্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রা করা যাবে না বলে নিদান দিয়েছে পুলিশ ৷ ইতিমধ্যে 35 দফার ছাপানো নির্দেশিকা প্রতিটি মহরম কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ কমিটিগুলি পুলিশের যাবতীয় নির্দেশিকা মেনে নিলেও প্রশ্ন তুলেছে, প্রাচীনকাল থেকেই মহরমের শোভাযাত্রায় বিভিন্ন অস্ত্রের খেলা দেখান ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ ৷ সেই খেলা দেখার জন্য মুখিয়ে থাকেন সাত থেকে সত্তর ৷ তবে এবার আর ছবির দেখা মিলবে না ৷
আগামিকাল দেশ জুড়ে পালিত হতে চলেছে মহরম ৷ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মালদা জেলায় প্রতি বছর মর্যাদার সঙ্গে মহরম পালন করেন ইসলাম ধর্মের মানুষজন ৷ শুক্রবারও তার ব্যতিক্রম হবে না ৷ কিন্তু মহরমের দু’দিন আগে, 24 জুন সন্ধে নাগাদ জেলা প্রশাসনের তরফে মহরম নিয়ে একটি নির্দেশিকা লাগু করা হয়েছে ৷
ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পুলিশ প্রশাসনের ঠিক করা রাস্তা ধরেই মহরমের তাজিয়া এগোবে ৷ শোভাযাত্রায় লাউড স্পিকার ব্যবহার করা হলে আদালতের নির্দেশিকা অনুযায়ী তা ব্যবহার করতে হবে ৷ শোভাযাত্রায় কোনও ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে না ৷ শোভাযাত্রার কারণে রাস্তায় যান চলাচলে কোনও বাধা তৈরি করা যাবে না ৷ জাতীয় কিংবা রাজ্য সড়কে বেশিক্ষণ ধরে শোভাযাত্রা করা যাবে না ইত্যাদি ৷ প্রশাসনের তরফে এটাও বলা হয়েছে, ওই নির্দেশবলি না-মেনে চললে যথাযথ পুলিশি পদক্ষেপ করা হবে ৷
এসব নির্দেশিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই জেলার প্রতিটি থানা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় মহরম কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠক করেছে ৷ কমিটিগুলির বক্তব্য, এর আগে প্রশাসনের তরফে এমন নির্দেশিকা কোনওদিন পাওয়া যায়নি ৷ এবারই প্রথম এত বিধিনিষেধ মেনে মহরম উদযাপন করতে হবে ৷ যাই হোক, প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনেই এবার মহরম উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহরম কমিটিগুলি ৷
মালদা শহরের গয়েশপুর মহরম কমিটির তরফে আমীর হোসেন বলেন, "মহরমকে কেন্দ্র করে কোনও উত্তেজনার ঘটনা মালদার ইতিহাসে কখনও ঘটেনি ৷ বরং রামনবমীর মিছিল ঘিরে সেই উত্তেজনা ছড়িয়েছে ৷ এ’বছর মালদা শহরে বিশাল আকারের রামনবমীর মিছিল হয়েছে ৷ সেখানে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ছিল ৷ কিন্তু তখন প্রশাসনের তরফে এমন নির্দেশিকা জারি করা হয়নি ৷ যাই হোক, আমরা প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনেই মহরম উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ শুধুমাত্র লাঠি আর অ্যালুমিনিয়াম স্টিক ছাড়া মিছিলে কোনও অস্ত্র প্রদর্শন করা হবে না ৷"
বিবিগ্রাম মহরম কমিটির পক্ষে নাসির শেখ বলছেন, "ধর্মীয় শোভাযাত্রায় রাম-দা কিংবা হাঁসুয়ার মতো অস্ত্রের প্রদর্শন আমরা কোনওদিনই সমর্থন করি না ৷ কিন্তু মহরমের শোভাযাত্রায় বিভিন্ন অস্ত্রের নানাবিধ কৌশল দেখানো হয় ৷ এসব খেলা দেখতে শহরবাসী প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন ৷ এবার সেটা হবে না ৷ আমরা প্রশাসনের যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা মেনেই মহরম পালন করব ৷"
মালদা শহর মুসলিম কমিটি, আটকোশির সম্পাদক মহম্মদ আসিফ হোসেনের বক্তব্য, "জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের যাবতীয় গাইড লাইন মেনে আগামিকাল মহরম পালিত হবে ৷ আমরা প্রতিটি দলকে সন্ধের আগে শোভাযাত্রা বের করার নির্দেশ দিয়েছি ৷ দলগুলি মীরচক কারবালা ছুঁয়ে ফুলবাড়ি, নেতাজি সুভাষ রোড, ফোয়ারা মোড়, গৌড় রোড হয়ে নিজেদের এলাকায় ফিরে যাবে ৷ পুলিশের তরফে প্রতিটি মহরম দলের কাছ থেকে 20 জন করে স্বেচ্ছাসেবকের তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়েছে ৷ লাঠিখেলা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগঠনের তরফে মহরমের শোভাযাত্রায় নজরদারি চালাব ৷"