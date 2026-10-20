ক্রেন নয়, কুলি দিয়েই প্রতিমা নিরঞ্জন ! ঘাট পরিদর্শনে এসে বার্তা অর্জুনের

ক্রেন নয়, কুলি দিয়েই প্রতিমা নিরঞ্জন ! ঘাট পরিদর্শনে এসে বার্তা অর্জুনের
Durga Idol Immersion: ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অমিতকুমার সিংকে নিয়ে বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট পরিদর্শন করেন মন্ত্রী অর্জুন সিং ।
Published : October 20, 2026 at 3:33 PM IST
ব্যারাকপুর, 20 অক্টোবর: চোরবাগানের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা ৷ প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় দুর্ঘটনা এড়াতে মঙ্গল পাণ্ডে-সহ ব্যারাকপুরের একাধিক গঙ্গার ঘাট পরিদর্শন করলেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী মন্ত্রী অর্জুন সিং । বিসর্জনে ক্রেন ব্যবহার নয়, কুলি দিয়েই কাঁধে করে প্রতিমা নিরঞ্জন হবে বলে জানালেন তিনি ।
এদিন অর্জুন সিং বলেন, "চোরবাগানে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গিয়েছে ৷ সেখান থেকে আমরা আরও অনেক বেশি তৎপর হয়েছি ৷ দুর্গাপুজোয় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আর যাতে না ঘটে, তার জন্যে আমরা গঙ্গার ঘাটগুলি পরিদর্শন করছি ৷ বিসর্জনের সমস্ত ব্যবস্থাপনা ঠিক করে করা হয়েছে কি না, সেসব খতিয়ে দেখছি আমরা ।"
তিনি আরও বলেন, "গঙ্গার ঘাটগুলিতে প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য সমস্তরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । প্রত্যেকটি পুজো কমিটির সঙ্গে মাত্র পাঁচজন করে গঙ্গায় প্রতিমা নিরঞ্জন স্থল পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে । অতি উৎসাহী, নেশাগ্রস্ত হয়ে যাতে তাঁরা গঙ্গায় নেমে না পড়েন, সেজন্য এই ব্যবস্থা । তবে বিসর্জন দেবে সরকারের তরফ থেকে রাখা কুলিরাই । বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা থাকলেও আলাদা করে ডুবুরি রাখা হবে গঙ্গার ঘাটগুলিতে । পর্যাপ্ত লাইট, কুলি, সমস্তরকম ব্যবস্থা করবে পুরসভা ।"
সপ্তমীর সন্ধ্যায় চোরবাগানের দুর্ঘটনার জেরে বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজোর তাল অনেকটাই কেটে গিয়েছে এই বছর । প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় যাতে কোনও প্রাণ না যায়, তার জন্য আরও বেশি সতর্ক সরকার এবং প্রশাসন । প্রতিটি মন্ত্রীকে গঙ্গার ঘাটে নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । আর সেই নির্দেশ মানতেই ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অমিতকুমার সিংকে নিয়ে বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট পরিদর্শন করেন অর্জুন ।
এদিন ব্যারাকপুর মহকুমার শ্যামনগরের অন্তর্গত দক্ষিণেশ্বরের আরিয়াদহ-সহ একাধিক ঘাট পরিদর্শন করেন মন্ত্রী । তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলাশাসক শিল্পা গৌরী সারিয়া, মহকুমা শাসক ও পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা । এদিন গঙ্গার ঘাটগুলি পরিদর্শন চলাকালীন অর্জুন প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকও সারেন ৷ সেই সঙ্গেই জেনে নেন প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা কতদূর বলবৎ করা হয়েছে ।
এদিন মন্ত্রী জানান, আগের সরকারের সময় ক্রেন দিয়ে মাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে বিসর্জন দেওয়া হত । যেটা প্রচণ্ড দৃষ্টিকটু বিষয় ছিল ৷ তাই এ বছর ক্রেনের পরিবর্তে কুলি দিয়ে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে বিসর্জন হবে ৷
এদিন, ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অমিত কুমার সিং বলেন, "কমিশনারেটের অন্তর্গত সমস্ত পুজো কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে বিসর্জনের আলাদা রুট এবং সময়ের নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে ৷ সেই মতোই ঠাকুর এবং শোভাযাত্রা নিয়ে আসবেন । গঙ্গার ঘাটে আসার পর প্রতিমা বিসর্জনের সব দায়িত্ব প্রশাসনের কাছে চলে যাবে ।"