অনাস্থা হাওড়া জেলা পরিষদে, নেতৃত্ব বদলের দাবিতে সরব সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই
বিদ্রোহী শিবিরের দাবি, 42 সদস্যের জেলা পরিষদে ইতিমধ্যেই 25 জন সদস্য অনাস্থা প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছেন।
Published : June 10, 2026 at 8:07 PM IST
হাওড়া, 10 জুন: এবার বিদ্রোহের আঁচ এসে পড়ল হাওড়া জেলা পরিষদে ৷ নেতৃত্ব বদলের দাবিতে সরব হয়েছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা ৷
হাওড়া জেলা পরিষদে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের ছবি সামনে এল। সভাধিপতি কাবেরী দাস ও সহকারী সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে নেতৃত্ব পরিবর্তনের দাবি তুললেন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা। বুধবার জেলা প্রশাসনের কাছে স্বাক্ষর-সম্বলিত আবেদন জমা পড়তেই জেলা পরিষদের অন্দরের দীর্ঘদিনের অসন্তোষ প্রকাশ্যে চলে এসেছে।
বিদ্রোহী শিবিরের অন্যতম মুখ ও জেলা পরিষদের সদস্য তুষারকান্তি ঘোষ জানান, 42 সদস্যের জেলা পরিষদে ইতিমধ্যেই 25 জন সদস্য অনাস্থা প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছেন। আরও দু’জন সদস্য শারীরিক কারণে উপস্থিত থাকতে না পারলেও তাঁরা এই উদ্যোগের সঙ্গে রয়েছেন বলে দাবি তাঁর। সেই হিসেবে বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন রয়েছে বলেই দাবি বিদ্রোহী সদস্যদের।
অনাস্থা প্রস্তাবের সমর্থনে এদিন সাংবাদিক বৈঠকও করেন বিদ্রোহী সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, জেলা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রশাসনিক কাজকর্ম দীর্ঘদিন ধরে কয়েকজনের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়েছে। সাধারণ সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়। একই সঙ্গে স্বজনপোষণ, অস্বচ্ছতা এবং ক্ষমতার একচ্ছত্র ব্যবহারের অভিযোগও ওঠে বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। শুধু সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতিকেই নয়, প্রাক্তন মন্ত্রী পুলক রায়ের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে তোলেন তুষারকান্তি ঘোষ।
তাঁর অভিযোগ, "একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রভাবেই এতদিন জেলা পরিষদের কাজ পরিচালিত হয়েছে। এর ফলে বহু নির্বাচিত সদস্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব পাননি।"
জেলা পরিষদের অন্দরের এই সংঘাতকে বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও দেখছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ। তাঁদের মতে, রাজ্যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের পর বিভিন্ন স্তরে নতুন ক্ষমতার সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। হাওড়া জেলা পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাব সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিরই প্রতিফলন হতে পারে।
সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার জেলা পরিষদ ভবনে সদস্যদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব, অনাস্থা প্রস্তাবের পরবর্তী সাংগঠনিক পদক্ষেপ এবং জেলা পরিষদের প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বিদ্রোহী শিবিরের পরবর্তী কৌশলও ওই বৈঠকেই স্পষ্ট হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
যদিও অনাস্থা প্রস্তাব ও অভিযোগ সম্পর্কে সভাধিপতি কাবেরী দাস কিংবা সহকারী সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্যের কোনও প্রতিক্রিয়া বুধবার পাওয়া যায়নি। তবে জেলা পরিষদের শীর্ষ নেতৃত্বকে ঘিরে যে গুরুতর রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়েছে, তা নিয়ে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের ঘটনাপ্রবাহের দিকে এখন নজর জেলার রাজনৈতিক মহলের।