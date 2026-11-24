সাদা নম্বর প্লেটের ব্যক্তিগত বাইক নিয়ে বাণিজ্যিক পরিষেবা নয় ! কড়া পদক্ষেপের পথে রাজ্য
No commercial services using private bikes: নিয়ম ভাঙার দায় কি শুধু চালকদের উপরেই বর্তাবে, নাকি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?
Published : November 24, 2026 at 2:58 PM IST
কলকাতা ও ব্যারাকপুর, 24 নভেম্বর: অ্যাপ খুললেই বাড়ির দরজায় খাবার, ওষুধ কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী । আবার যানজটের শহরে অল্প সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে বাইকের উপর ভরসা করেন বহু মানুষ । শহরের দৈনন্দিন জীবনে অ্যাপভিত্তিক বাইক পরিষেবা এখন কার্যত অপরিহার্য । এই পরিষেবাকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে হাজার হাজার মানুষের রুজিরুটি । কেউ সারাদিন বাইক চালিয়ে সংসার চালান, কেউ আবার অন্য কাজের পাশাপাশি অবসর সময়ে ব়্যাপিডো বা অন্য অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রী পরিবহণ কিংবা পণ্য পৌঁছে দেন ।
এবার ব্যক্তিগত গাড়িকে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করার অভিযোগে এবার কড়া অবস্থান নিচ্ছে রাজ্য পরিবহণ দফতর । স্পষ্ট নির্দেশ, সাদা নম্বর প্লেটের ব্যক্তিগত বাইক নিয়ে আর বাণিজ্যিক পরিষেবা দেওয়া যাবে না । কাজ চালিয়ে যেতে হলে হলুদ নম্বর প্লেট বা বাণিজ্যিক নম্বর প্লেট করাতে হবে ।
গত 28 অক্টোবর এই মর্মে অন-ডিমান্ড ট্রান্সপোর্টেশন টেকনোলজি অ্যাগ্রিগেটর (ODTTA) এবং পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির উদ্দেশে নির্দেশিকা জারি করে পরিবহণ দফতর । সেখানে জানানো হয়, বেশ কিছু ব্যক্তিগত গাড়ি অ্যাপভিত্তিক পরিবহণ পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাত্রী পরিবহণ-সহ বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে । অথচ ওই গাড়িগুলির বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় কর, ফি এবং অন্যান্য সরকারি পাওনা জমা পড়ছে না । এর ফলে সরকারি কোষাগারের ক্ষতি হচ্ছে । পাশাপাশি, এই ধরনের ব্যবহার পরিবহণ দফতরের নির্ধারিত নির্দেশিকারও পরিপন্থী ।
নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছিল, অ্যাপভিত্তিক পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত থাকা সাদা নম্বর প্লেটের গাড়িগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে । বিজ্ঞপ্তি জারির পরবর্তী 7 দিনের মধ্যে সেগুলিকে সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে দিতে হবে । নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলে ওই গাড়িগুলিকে দিয়ে আর কোনও ভাবেই পরিষেবা দেওয়া যাবে না । অর্থাৎ, ব্যক্তিগত গাড়িকে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কার্যত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য ।
পরিবহণ দফতরের এই সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগ । ব্যক্তিগত গাড়ির ক্ষেত্রে সাদা নম্বর প্লেট এবং বাণিজ্যিক গাড়ির ক্ষেত্রে হলুদ নম্বর প্লেট ব্যবহারের নিয়ম রয়েছে । বাণিজ্যিক গাড়ির জন্য নির্দিষ্ট কর ও ফি জমা দিতে হয় । কিন্তু ব্যক্তিগত নম্বর প্লেট ব্যবহার করে অ্যাপভিত্তিক পরিষেবা দিলে সেই নিয়ম এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয় । পরিবহণ দফতরের বক্তব্য, এই প্রবণতা বন্ধ করতেই কড়া পদক্ষেপ ।
পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংও জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত নম্বর প্লেট ব্যবহার করে বাণিজ্যিক পরিষেবা চালানোর বিষয়টি বেআইনি । তাঁর অভিযোগ, কিছু ক্ষেত্রে নেতা-মন্ত্রীদের প্রশ্রয়ে অসাধু ব্যক্তিরা এই ধরনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন । দুর্ঘটনা ঘটলে যাত্রী এবং বাইকচালক, উভয়েই বিমা বা অন্য প্রয়োজনীয় আইনি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন । তাই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাদা নম্বর প্লেট বদলে হলুদ নম্বর প্লেট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কাজ চালিয়ে যেতে হলে এই পরিবর্তন বাধ্যতামূলক বলেও স্পষ্ট করেছেন তিনি ।
কিন্তু সরকারি নির্দেশিকার সঙ্গে বাস্তবের ছবিতে এখনও বিস্তর ফারাক । রাজ্যে বর্তমানে অ্যাপভিত্তিক বাইকের সংখ্যা প্রায় 90 হাজার । অথচ একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, তার মধ্যে মাত্র 8 থেকে 10 হাজার বাইকের বাণিজ্যিক নম্বর প্লেট রয়েছে । অর্থাৎ, বাকি বিপুল সংখ্যক বাইক এখনও ব্যক্তিগত নম্বর প্লেট ব্যবহার করেই পরিষেবা দিচ্ছে । রাজ্যে ওলা, উবার, ব়্যাপিডো, ইনড্রাইভ-সহ মোট 14টি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করেন বাইকচালকেরা ।
এই সমস্যা নতুন নয় । আগের সরকারও ব্যক্তিগত বাইককে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ করেছিল । বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিবহণ দফতর (RTO) এবং সহকারী আঞ্চলিক পরিবহণ দফতরে (ARTO) শিবির করে নম্বর প্লেট পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল । কিন্তু তাতে বিশেষ সাফল্য মেলেনি । এবার নতুন করে নির্দেশিকা জারি হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে চাপ বেড়েছে চালক ও পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির উপর ।
তবে নিয়ম মানার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে খরচ । অনেক চালকই জানিয়েছেন, তাঁদের পক্ষে হঠাৎ করে ব্যক্তিগত বাইককে বাণিজ্যিক গাড়িতে রূপান্তর করার খরচ বহন করা কঠিন । শিলিগুড়ির বাসিন্দা সন্ময় মজুমদারের কথায়, বহু মানুষ এই পরিষেবার উপর নির্ভর করেই সংসার চালান । এই কাজ থেকে এমনিতেই খুব বেশি আয় হয় না । অনেকে অন্য পেশার পাশাপাশি ফাঁকা সময়ে ব়্যাপিডো চালান । তাঁদের পক্ষে বাণিজ্যিক নম্বর প্লেটের জন্য অতিরিক্ত খরচ করা সহজ নয় । সরকারের উচিত, চালকদের আর্থিক সমস্যার দিকটিও বিবেচনা করা ।
একই সুর লক্ষ্মণ সাহার গলাতেও । তাঁর কথায়, সংসারের খরচ সামলাতে বাধ্য হয়েই অবসর সময়ে ব়্যাপিডো চালান । বাণিজ্যিক নম্বর প্লেটের প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করছেন না । কিন্তু তার জন্য যে খরচ হবে, তা অনেকের পক্ষেই বহন করা সম্ভব নয় । ফলে নিয়ম কার্যকর হলে বহু চালক এই কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হতে পারেন ।
অন্যদিকে, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাপ বেসড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্সের সভাপতি ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (STA) সচিব এবং পরিবহণমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের আলোচনা হয়েছে । তাঁর বক্তব্য, হাজার হাজার মানুষ জীবিকার জন্য এই কাজের উপর নির্ভরশীল । তাই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের পক্ষে নম্বর প্লেট পরিবর্তন করা সম্ভব নাও হতে পারে ।
ইন্দ্রনীলের দাবি, 2025 সালে কেন্দ্রীয় স্তরে এমন একটি নির্দেশিকা জারি হয়েছিল, যেখানে নির্দিষ্ট শর্তে ব্যক্তিগত গাড়িকে অস্থায়ী ভাবে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । এক দিন, 7 দিন কিংবা 15 দিনের জন্য নির্দিষ্ট ফি বা করের বিনিময়ে এই অনুমতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে । তবে সেই ব্যবস্থা কার্যকর করতে হলে রাজ্যের একাধিক নিয়মে পরিবর্তন প্রয়োজন । কত টাকা কর নেওয়া হবে, কী ভাবে অনুমতি দেওয়া হবে, কোন শর্তে গাড়ি ব্যবহার করা যাবে- এ সব বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিতে হবে । তাই এই বিষয়ে সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে নতুন করে কোনও ব্যক্তিগত নম্বর প্লেটের গাড়িকে বাণিজ্যিক কাজে যুক্ত না করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি ।
সরকারের নীতির সঙ্গে একমত হলেও পর্যাপ্ত সময় ও পরিকাঠামোর দাবি তুলেছে চালকদের সংগঠনও । AIUTUC অনুমোদিত কলকাতা সাবার্বান বাইক ট্যাক্সি অপারেটরস ইউনিয়নের সভাপতি শান্তি ঘোষের বক্তব্য, নিয়ম কার্যকর করতে হলে চালকদের একটি নির্দিষ্ট সময় দিতে হবে । রাতারাতি নম্বর প্লেট পরিবর্তন করা সম্ভব নয় । তার জন্য পরিবহণ দফতরের উদ্যোগে বিশেষ শিবিরের প্রয়োজন ।
শান্তির অভিযোগ, পরিবহণ দফতর তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিল যে 24 নভেম্বর থেকে এই বিষয়ে প্রথম শিবির শুরু হবে । কিন্তু এখনও সেই শিবির হয়নি । ফলে এক দিকে সরকারি নির্দেশিকা কার্যকর করার চাপ, অন্য দিকে নম্বর প্লেট পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যায় পড়েছেন চালকেরা । রাস্তায় বাইক নিয়ে বেরোলেই পুলিশ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলেও অভিযোগ । এই পরিস্থিতিতে চালকদের পরিবর্তে পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে কথা বলার দাবি জানিয়েছে সংগঠন । কারণ, চালকেরা সংস্থার প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়েই কাজ করছেন ।
শান্তির আরও অভিযোগ, পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি এখনও ব্যক্তিগত নম্বর প্লেটের বাইককে বাণিজ্যিক কাজে যুক্ত করছে কেন, সেই প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন । তাঁর বক্তব্য, সরকারি কর ও ফি এড়িয়ে এই ধরনের গাড়ি ব্যবহার করে সংস্থাগুলি এক দিকে রাজস্ব ফাঁকির সুযোগ তৈরি করছে, অন্য দিকে চালকদেরও নিয়মবহির্ভূত কাজে অভ্যস্ত করে তুলছে । অথচ সরকারের নির্দেশিকা সম্পর্কে চালকদের অনেককেই সংস্থাগুলির তরফে যথাযথ ভাবে সচেতন করা হয়নি । বরং সমাজমাধ্যমে কিছু সংস্থার তরফে চালকদের আশ্বস্ত করার অভিযোগ উঠেছে, তাঁরা আগের মতোই কাজ চালিয়ে যেতে পারেন, সরকারের সঙ্গে বিষয়টি সংস্থাগুলি বুঝে নেবে ।
ফলে প্রশ্ন উঠছে, সরকারি নির্দেশিকা জারির পরেও পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি কী ভাবে ব্যক্তিগত নম্বর প্লেটের বাইককে কাজে লাগাচ্ছে ? নিয়ম ভাঙার দায় কি শুধু চালকদের উপরেই বর্তাবে, নাকি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, পরিবহণ দফতরের লক্ষ্য অবশ্যই বাণিজ্যিক পরিবহণে নিয়ম মেনে চলা এবং সরকারি রাজস্বের ক্ষতি আটকানো । দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে যাত্রী ও চালকের নিরাপত্তা এবং বিমার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু একই সঙ্গে এই পরিষেবার উপর নির্ভরশীল হাজার হাজার মানুষের জীবিকার প্রশ্নও উপেক্ষা করা সম্ভব নয় । নিয়ম কার্যকর করতে হলে নম্বর প্লেট বদলের জন্য পর্যাপ্ত সময়, সহজ প্রক্রিয়া, বিশেষ শিবির এবং আর্থিক দিক থেকে বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা জরুরি । নইলে বেআইনি পরিষেবা বন্ধ করতে গিয়ে বহু মানুষের রুজিরুটিও বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হবে । এখন দেখার, কড়া নির্দেশিকার পাশাপাশি চালকদের সমস্যার সমাধানে পরিবহণ দফতর কী পদক্ষেপ করে ।