উপস্থিতি নিয়ে টানাপোড়েন, সুরেন্দ্রনাথে সোমবারও হল না ক্লাস ! এলেন না উপাধ্যক্ষও

উপস্থিতি নিয়ে টানাপোড়েন, সুরেন্দ্রনাথে সোমবারও হল না ক্লাস ! এলেন না উপাধ্যক্ষও
Surendranath Law College: প্রশ্ন উঠছে, পরীক্ষার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ কী হবে? উপস্থিতির হার নিয়ে শুরু হওয়া বিতর্ক গড়িয়েছে উপাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ-পালটা অভিযোগের দিকে।
Published : September 14, 2026 at 6:58 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: 40 শতাংশ উপস্থিতি না-থাকলে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না, কলেজ কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত ঘিরে যে অচলাবস্থা শুরু হয়েছিল, সোমবারও তার অবসান হল না । সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজে পড়ুয়াদের আন্দোলনের জেরে গত বুধবার থেকে তৈরি হওয়া জটিলতা পঞ্চম দিনেও কাটল না । এ দিন কলেজে যাননি উপাধ্যক্ষ মহম্মদি তরন্নুম । বাড়ি থেকেই কাজ করেছেন তিনি । অন্য দিকে, পড়ুয়ারা কলেজে উপস্থিত থাকলেও কোনও ক্লাস হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের ।
ফলে প্রশ্ন উঠছে, পরীক্ষার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ কী হবে ? উপস্থিতির হিসাব নিয়ে শুরু হওয়া বিতর্ক এখন গড়িয়েছে উপাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ, পদত্যাগ এবং পালটা অভিযোগের দিকে ।
পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে মঙ্গলবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকের জন্য আবেদন করেছেন বলে জানিয়েছেন উপাধ্যক্ষ । তাঁর বক্তব্য, পড়ুয়াদের নিয়মিত ক্লাস করিয়ে তাঁদের উপস্থিতির হার ঠিক করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যাতে যোগ্য পড়ুয়ারা পরীক্ষায় বসতে পারেন ।
কিন্তু উপাধ্যক্ষের এই বক্তব্য মানতে নারাজ আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা । তাঁদের দাবি, গত কয়েক দিন ধরে সংবাদমাধ্যমে উপাধ্যক্ষ তাঁদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করছেন, তার কোনও ভিত্তি নেই । তাঁকে কোনও রকম চাপ দেওয়া হয়নি বলেও দাবি তাঁদের ।
সোমবার কলেজে ক্লাস না হওয়ার জন্যও কর্তৃপক্ষের দিকেই আঙুল তুলেছেন পড়ুয়ারা । তাঁদের অভিযোগ, এ দিন উপাধ্যক্ষের কলেজে আসার কথা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলেও তিনি আসেননি । কোনও শিক্ষকও কলেজে আসেননি । ফলে ক্লাস করার সুযোগই পাননি তাঁরা ।
তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী নীলঞ্জনা ভট্টাচার্যর কথায়, সোমবার উপাধ্যক্ষ কলেজে আসবেন বলে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু তিনি আসেননি, কোনও শিক্ষকও আসেননি । তাই ক্লাস হয়নি । তাঁর আরও দাবি, গত কয়েক দিন ধরে উপাধ্যক্ষ সংবাদমাধ্যমে যে সব কথা বলেছেন, সেগুলি সত্যি নয় ।
বিতর্কের সূত্রপাত গত বুধবার । কলেজ কর্তৃপক্ষ জানায়, 40 শতাংশ উপস্থিতি না থাকায় পড়ুয়াদের একাংশকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না । এই সিদ্ধান্তের পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পড়ুয়াদের একাংশ । তাঁদের অভিযোগ, কলেজে উপস্থিতি যাচাইয়ের কোনও সঠিক ও স্বচ্ছ ব্যবস্থা নেই । ফলে কোন পড়ুয়ার উপস্থিতি কত শতাংশ, তা কী ভাবে নির্ধারণ করা হল, সেই প্রশ্নই তোলেন তাঁরা ।
এর পরেই আন্দোলন শুরু হয় । বৃহস্পতিবার রাতভর উপাধ্যক্ষকে ঘেরাও করে রাখার অভিযোগ ওঠে । শুক্রবার দুপুরে পদত্যাগপত্রে সই করার পর তাঁকে ঘেরাওমুক্ত করা হয় । কিন্তু সেখানেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে । পরে উপাধ্যক্ষ অভিযোগ করেন, চাপ দিয়ে তাঁকে পদত্যাগপত্রে সই করানো হয়েছিল । এমনকি চাপ না দিলে কলেজ থেকে তাঁর 'লাশ বের হত' বলেও দাবি করেন তিনি । তাঁর আরও অভিযোগ ছিল, পদত্যাগপত্রের খসড়াও পড়ুয়াদের তরফে তৈরি করা হয়েছিল ।
উপাধ্যক্ষের এই অভিযোগ অবশ্য সরাসরি খারিজ করেছেন আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা । তাঁদের পালটা প্রশ্ন, কলেজের অনলাইন পোর্টালেই যদি কোনও ক্লাসের সংখ্যা বা উপস্থিতির নির্ভরযোগ্য হিসাব দেখা না যায়, তা হলে কীসের ভিত্তিতে 40 শতাংশ উপস্থিতির হিসাব করা হল ? অর্থাৎ, আন্দোলনের কেন্দ্রে এখন শুধুই উপাধ্যক্ষের পদত্যাগের প্রশ্ন নেই । কলেজে উপস্থিতির হিসাব কী ভাবে তৈরি হল, সেই হিসাব কতটা নির্ভরযোগ্য এবং সেই ভিত্তিতে পড়ুয়াদের পরীক্ষায় বসা আটকানো যায় কি না, মূল বিতর্ক ঘুরছে সেই জায়গাতেই ।
এ দিকে উপাধ্যক্ষের দাবি, তিনি পরিস্থিতি জটিল করতে চান না । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে মঙ্গলবার বৈঠকের সময় চাওয়া হয়েছে । পড়ুয়াদের ক্লাস করিয়ে উপস্থিতির হার ঠিক করার মাধ্যমে যাতে তাঁদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ তৈরি করা যায়, সেই ব্যবস্থাই করার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি ।
কিন্তু সোমবারও ক্লাস না হওয়ায় পড়ুয়াদের উদ্বেগ কাটেনি । পরীক্ষার আগে প্রতিটি দিনই তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ । তার মধ্যেই কলেজে ক্লাস বন্ধ, উপস্থিতির হিসাব নিয়ে প্রশ্ন এবং কর্তৃপক্ষ-পড়ুয়া দু’পক্ষের পরস্পরবিরোধী অভিযোগ- সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আরও ঘনীভূত হয়েছে ।
এখন নজর মঙ্গলবারের বৈঠকের দিকে । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি উপস্থিতির বিতর্কের মীমাংসা করতে পারবে ? পরীক্ষায় বসার ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের জন্য কী সিদ্ধান্ত হবে ? আর উপাধ্যক্ষকে ঘিরে তৈরি হওয়া অভিযোগেরই বা নিষ্পত্তি কী ভাবে হবে ? মঙ্গলবারের বৈঠকের পরেই তার উত্তর মিলতে পারে ।