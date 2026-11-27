রাজ্যে সরকারি চাকরির পরীক্ষায় লাগবে না আবেদন ফি, বিজ্ঞপ্তি জারি নবান্নের
west bengal government job : মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঠিক পরের দিনই এই বিষয়ে চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য অর্থ দফতর।
Published : November 27, 2026 at 9:58 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: রাজ্য সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসার জন্য আর কোনও আবেদন ফি দিতে হবে না চাকরিপ্রার্থীদের। মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঠিক পরের দিনই এই বিষয়ে চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য অর্থ দফতর।
নবান্নের এই নির্দেশিকার ফলে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতী বড়সড় আর্থিক স্বস্তি পেলেন। জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ বা আর্থিক অবস্থার কোনও ভেদাভেদ ছাড়াই সমস্ত শ্রেণির প্রার্থীদের জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। বৃহস্পতিবার, 26 নভেম্বর রাজ্যের অর্থ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পি কে মিশ্রর সই করা একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
গত 25 নভেম্বর রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকারি চাকরির আবেদন ফি মকুবের প্রস্তাবে সিলমোহর দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুমোদনের ভিত্তিতেই অর্থ দফতর এই নির্দেশিকা জারি করল। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আরও বেশি সংখ্যক যোগ্য প্রার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ। একই সঙ্গে সরকারি চাকরিতে সকলের জন্য সমান সুযোগের পরিবেশ তৈরি করাই প্রশাসনের মূল লক্ষ্য। রাজ্যপালের অনুমোদনক্রমে এই নির্দেশ কার্যকর করা হচ্ছে।
নবান্নের নির্দেশিকা অনুযায়ী, রাজ্যের প্রায় সমস্ত প্রধান নিয়োগকারী সংস্থার পরীক্ষার ক্ষেত্রেই এই ছাড় পাওয়া যাবে। তালিকায় রয়েছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি), ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন কমিশন, রাজ্য পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, কলেজ সার্ভিস কমিশন এবং সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন। এছাড়াও রাজ্য সরকারের অধীনস্থ অন্যান্য সমস্ত নিয়োগকারী বোর্ড, কমিশন বা কর্তৃপক্ষের আয়োজিত পরীক্ষাতেও প্রার্থীদের কাছ থেকে কোনো আবেদন ফি নেওয়া যাবে না।
শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি পদের জন্য নয়, রাজ্য সরকারের অধীন সমস্ত শ্রেণির শূন্যপদে নিয়োগের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম কার্যকর হবে। আগে কেবলমাত্র তফসিলি জাতি, উপজাতি বা বিশেষ কিছু সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা আবেদন ফিতে ছাড় পেতেন। সাধারণ বা অসংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীদের মোটা টাকা খরচ করে ফর্ম ফিল আপ করতে হত।
একাধিক পরীক্ষার আবেদন করতে গিয়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের উপর বাড়তি আর্থিক চাপ পড়ত। নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে সেই বৈষম্য পুরোপুরি দূর হল। এখন থেকে যে কোনও শ্রেণির বা আর্থিক অবস্থার প্রার্থীই বিনামূল্যে আবেদন করতে পারবেন।
কবে থেকে এই সুবিধা মিলবে, তাও বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অর্থ দফতর জানিয়েছে, বিজ্ঞপ্তি জারির দিন অর্থাৎ 26 নভেম্বর বা তার পরে যে সমস্ত নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে, শুধুমাত্র সেগুলির ক্ষেত্রেই এই ফি মকুবের নিয়ম প্রযোজ্য হবে।
26 নভেম্বরের আগে যে সমস্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে, সেই পরীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে পুরনো নিয়মই বহাল থাকবে। অর্থাৎ, আগের বিজ্ঞপ্তির পরীক্ষায় আবেদন ফি মকুবের সুবিধা পাওয়া যাবে না।
সিদ্ধান্তটি যাতে রাজ্যের সর্বত্র সঠিকভাবে এবং অভিন্নভাবে কার্যকর হয়, তার জন্য প্রশাসনিক স্তরে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থ দফতরের তরফে রাজ্যের সমস্ত প্রশাসনিক দফতরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন দ্রুত এই সিদ্ধান্তের কথা সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী বোর্ড, কমিশন এবং কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেয়।
প্রতিটি নিয়োগকারী সংস্থাকেও বলা হয়েছে, যাতে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি না হয়, ভবিষ্যতে তারা যে সমস্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদনপত্র বা নির্দেশিকা প্রকাশ করবে, সেখানে আবেদন ফি মকুবের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
ইতিমধ্যেই অর্থ দফতরের বিশেষ সচিব সব্যসাচী সরকারের সই করা এই নির্দেশিকার প্রতিলিপি রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, বিভাগীয় কমিশনার, মহকুমা শাসক এবং ট্রেজারি অফিসারদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নবান্নের ওয়েবসাইটেও বিজ্ঞপ্তিটি আপলোড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
প্রশাসনিক মহলের মতে, সামনেই রাজ্যে একাধিক দফতরে বড়সড় নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। তার ঠিক আগে নবান্নের এই পদক্ষেপে গ্রামীণ ও প্রান্তিক এলাকার মেধাবী পড়ুয়ারা সবথেকে বেশি উপকৃত হবেন। টাকার অভাবে আর কারও সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসার স্বপ্ন থমকে যাবে না।