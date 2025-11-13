আরও সহজ হবে নিউটাউনের রাস্তায় চলাফেরা, গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দিক নির্দেশক বোর্ড বসাচ্ছে NKDA

আরও সহজ হবে নিউটাউনের রাস্তায় চলাফেরা, গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দিক নির্দেশক বোর্ড বসাচ্ছে NKDA
নিউটাউনের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে বসবে ওয়ে ফাইন্ডার সাইনেজ বোর্ডও ৷ সাধারণের সমস্যার সমাধান করতে নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এই পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷
Published : November 13, 2025 at 8:21 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: বদলে যেতে চলেছে নিউটাউনের রাস্তার রূপ ৷ আবাসিক থেকে বাইরে থেকে আসা লোকেদের পক্ষে আরও সহজ হবে রাস্তায় চলাফেরা ৷ কারণ, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে বসবে দিক নির্দেশক এবং তথ্য প্রদানকারী আধুনিক ওয়ে ফাইন্ডার সাইনেজ বোর্ড ৷
বর্তমানে নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এনকেডিএ) এলাকার কিছু কিছু রাস্তার মোড়ে আছে দিক নির্দেশক বোর্ড । তবে এলাকার হাসপাতাল, বাজার, দোকান বা প্রয়োজনীয় ভবন খুঁজে পেতে মাঝেমধ্যেই সমস্যার সম্মুখীন হন বাসিন্দারা । কারণ, ব্লক বা রাস্তার নাম থাকায় সেটুকুর বাইরে আর কিছু বাসিন্দাদের কাছে অবগত হয় না । তাই কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার ওয়ে ফাইন্ডার সাইনেজ বোর্ড লাগানোর ।
এতে কীভাবে উপকৃত হবেন এলাকার মানুষ থেকে নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এলাকায় আসা লোকজন? এনকেডিএ সূত্রে জানা যাচ্ছে, এখন শহরের কিছু রাস্তার মোড়ে শুধু পথ নির্দেশিকা লাগানো রয়েছে মাত্র । সেখানে ব্লক উল্লেখ আছে । প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জায়গা় থেকে মানুষজন এখানে ফ্ল্যাট কিনছেন । আবাসিক হচ্ছেন । তাঁদের ক্ষেত্রে কোথায় বাজার, দোকান, স্কুল, কলেজ থেকে হাসপাতাল, এই সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় অজানা রয়ে যাচ্ছে ৷ যার ফলে অনেকটাই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাঁদের ।
তাই এই পথ নির্দেশ বোর্ডের পরিবর্তে বড় রাস্তা-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে আধুনিক ওয়ে ফাইন্ডার সাইনেজ বোর্ড বাস্তবায়ন করবে এনকেডিএ । যাতে এই সমস্ত জায়গায় ছোট আকারে বোর্ডে সেখানে রাস্তার নির্দেশের সঙ্গে সমস্ত প্রয়োজনীয় জায়গা, দর্শনীয় স্থানের তথ্য এবং সেখানে কোন পথ ধরে যেতে হবে, সেটা দেওয়া থাকবে । শহরে এই বোর্ড দেখতেও নান্দনিক লাগবে । এনকেডিএ মনে করছে, এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে উপকৃত হবেন সার্বিকভাবে এলাকার বাসিন্দারা । উপকৃত হবেন বিভিন্ন কাজে এনকেডিএ এলাকায় আসা-যাওয়া করা মানুষজন থেকে গাড়ি চালকরা । মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা সঠিক পথ ধরে নিজের গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারবেন ।
এনকেডিএ-র এক আধিকারিক বলেন, "এটা হল ওয়ে ফাইন্ডার সাইনেজ বোর্ড । এলইডি ডিসপ্লে নয় । টেন্ডার ডাকা হবে । যে কোম্পানি আসবে, তারা গোটা এনকেডিএ এলাকা সার্ভে করবে । তারপর কোথায় কোথায় এই বোর্ড লাগানোর প্রয়োজন তারাই নির্ধারণ করবে । এই বোর্ড লাগানোর হলে বাসিন্দাদের স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বাজারের মতো জায়গায় যেতে আর সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না । এই বোর্ড দেখেই তাঁরা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারবেন । এর ফলে বাসিন্দাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে গোটা শহর । তাদের আর কাউকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন থাকবে না ।"