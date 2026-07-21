122 এজেন্সিকে শোকজ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের, শুরু হচ্ছে জিও ট্যাগিং: নিশীথ

122 এজেন্সিকে শোকজ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের, শুরু হচ্ছে জিও ট্যাগিং: নিশীথ
তিনি জানান, বিভিন্ন প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের পর যে কাজ হয়েছে, তা যাচাই করা হবে । দফতরের আগের কাজগুলিরও অডিট চলছে ।
Published : July 21, 2026 at 2:52 PM IST
কোচবিহার, 21 জুলাই: উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরে দুর্নীতি রুখতে এবার আরও কড়া পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক । তিনি জানান, দুর্নীতির অভিযোগে 122টি সংস্থাকে শোকজ করা হয়েছে । পাশাপাশি দফতরের প্রতিটি প্রকল্পের কাজে এবার থেকে 'জিও ট্যাগিং' বা ভৌগোলিক অবস্থানের তথ্য রাখতে হবে বলেও জানান তিনি । উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরে বসে সাংবাদিক বৈঠক করে মন্ত্রী আরও জানান, প্রকল্পের নাম করে টাকা তুলে বাস্তবে কাজ না-করার অভিযোগও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তিনি জানান, ইতিমধ্যেই দুর্নীতির অভিযোগে 122টি সংস্থাকে শোকজ করা হয়েছে । ওই সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে খবর । মন্ত্রীর কথায়, "তৃণমূল আমলে এই দফতরে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে । কোথাও কাজ না-করেই টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ । ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না-ঘটে, সেজন্য জিও ট্যাগিংয়ের ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে । এর ফলে কী কাজ হল, কতটা কাজ হল - সবকিছুর উপর নজরদারি চালানো সম্ভব হবে ।"
এছাড়া বিগত সরকারের আমলে যেসব কাজ হয়েছে, সেসব কাজের গুণগত মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । উদ্বোধনের কয়েক বছরের মাথায় একাধিক বিল্ডিংয়ে ফাটল দেখা দিয়েছে । কেন এমনটা হল, ইঞ্জিনিয়ারদের তা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে । এক্ষেত্রে দফতরের কেউ জড়িত থাকলে ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারি হবে বলে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী । তিনি জানান, বিভিন্ন প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের পর যে কাজ হয়েছে, তা যাচাই করা হবে । দফতরের আগের কাজগুলিরও অডিট চলছে । অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে 'ব্ল্যাকলিস্ট' করার মতো কঠোর পদক্ষেপ করা হতে পারে ।
এছাড়াও কাজ পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ বন্ধ করা হবে বলেও জানিয়েছেন নিশীথ প্রামাণিক । তিনি জানান, নতুন নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি কাজের টেন্ডার দেওয়ার আগে সংস্থার পূর্ববর্তী কাজের খতিয়ান যাচাই করা হবে । সংস্থাগুলির জিএসটি সংক্রান্ত নথিপত্রও পরীক্ষা করা হবে । কেন্দ্রীয় টেন্ডার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 2015 সালের মূল্যতালিকার পরিবর্তে 2026 সালের মূল্য অনুযায়ী বরাদ্দ নির্ধারণ করা হচ্ছে । ফলে আগের তুলনায় প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দের পরিমাণও বাড়ছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী ।