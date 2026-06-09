কাউন্সিলরের বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রচুর 'নির্মল বাংলা'র বালতি-ত্রাণের ত্রিপল

কাউন্সিলরের বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রচুর 'নির্মল বাংলা'র বালতি-ত্রাণের ত্রিপল
'নির্মল বাংলা'র বালতিগুলি মূলত নাগরিকদের পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহের জন্য দেওয়া হয় ৷
Published : June 9, 2026 at 5:01 PM IST
ধুলিয়ান, 9 জুন: পুর দুর্নীতির অভিযোগে ফের শিরোনামে উঠে এল মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পুরসভার নাম । এবার ধুলিয়ানে তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল প্রচুর পরিমাণে সরকারি বালতি । উদ্ধার হওয়া বালতিগুলিতে 'নির্মল বাংলা' প্রকল্পের সরকারি লোগো দেওয়া রয়েছে । শুধু বালতি নয়, পাশাপশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বেশকিছু ত্রাণের ত্রিপলও ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধুলিয়ান পুরসভার 3 নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা হাসেন আলি বাদশার একটি বাড়ি রয়েছে ৷ ধুলিয়ানের গরুহাট সংলগ্ন এলাকায় তাঁর আরও একটি ভাড়াবাড়ি রয়েছে । অভিযোগ, সেখানেই সরকারি সামগ্রী মজুত রাখা হয়েছিল । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ সেখানে হানা দেয় । তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সরকারি বালতি উদ্ধার করা হয় । ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি সামগ্রী কীভাবে ব্যক্তিগত বাড়িতে মজুত করা হল তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত । যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হাসেন আলি বাদশার পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে সামশেরগঞ্জ থানা পুলিশ ।
ইতিমধ্যে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন ধুলিয়ান পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা বর্তমান পুরবোর্ডের কাউন্সিলরের স্বামী মেহেবুব আলম । রবিবার রাতে তাঁকে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় একটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পাসবই ।
কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে আবাস যোজনার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে । চোর চোর স্লোগান তুলে টাকা ফেরতের দাবি জানান আবাস যোজনার উপভোক্তারা । এরপরই এই তালিকায় উঠে আসে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুষমা সরকারের নাম । সুষমা সরকার ও তাঁর স্বামী দিলীপ সরকারের নামে চোর চোর স্লোগান তোলেন পুর নাগরিকরা । বাড়ির সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চলে ।
এবার দুর্নীতির তালিকায় সংযোজন হল আরও এক কাউন্সিলরের নাম । কাউন্সিলর হাসেন আলি বাদশার গোডাউনে তল্লাশি চালাতে গিয়ে বেরিয়ে এল কয়েকশো সরকারি বালতি । যেগুলি পুর এলাকায় পরিবারে পরিবারে পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহের জন্য দেওয়া হয় । গোডাউন থেকে বেরিয়ে এল প্রচুর ত্রাণের ত্রিপলও । গঙ্গা ভাঙন প্রবণ এলাকার মানুষদের জন্য এই ত্রিপল বরাদ্দ করা হয়েছিল । দুস্থ পরিবারে না দিয়ে সেগুলি বিক্রি করা হতো বলে অভিযোগ স্থানীয়দের ।
স্থানীয় বাসিন্দা নজরুল ইসলাম বলেন, "পুরসভার বিরুদ্ধে ভূরি ভূরি দুর্নীতির অভিযোগ আছে । সাধারণ মানুষকে প্রতারণার পাশাপাশি তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে ।" আরেক বাসিন্দা সীমা খাতুন বলেন, "একের পর এক দুর্নীতি সামনে আসছে । অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক । বালতি ত্রিপলও আত্মসাৎ করেছিল চোরের দল ।"