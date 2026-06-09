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কাউন্সিলরের বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রচুর 'নির্মল বাংলা'র বালতি-ত্রাণের ত্রিপল

'নির্মল বাংলা'র বালতিগুলি মূলত নাগরিকদের পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহের জন্য দেওয়া হয় ৷

Tarpaulin recovered
কাউন্সিলরের বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রচুর 'নির্মল বাংলা'র বালতি (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 9, 2026 at 5:01 PM IST

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ধুলিয়ান, 9 জুন: পুর দুর্নীতির অভিযোগে ফের শিরোনামে উঠে এল মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পুরসভার নাম । এবার ধুলিয়ানে তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল প্রচুর পরিমাণে সরকারি বালতি । উদ্ধার হওয়া বালতিগুলিতে 'নির্মল বাংলা' প্রকল্পের সরকারি লোগো দেওয়া রয়েছে । শুধু বালতি নয়, পাশাপশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বেশকিছু ত্রাণের ত্রিপলও ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধুলিয়ান পুরসভার 3 নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা হাসেন আলি বাদশার একটি বাড়ি রয়েছে ৷ ধুলিয়ানের গরুহাট সংলগ্ন এলাকায় তাঁর আরও একটি ভাড়াবাড়ি রয়েছে । অভিযোগ, সেখানেই সরকারি সামগ্রী মজুত রাখা হয়েছিল । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ সেখানে হানা দেয় । তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সরকারি বালতি উদ্ধার করা হয় । ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে ।

Tarpaulin recovered
তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে মজুত সরকারি বালতি (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি সামগ্রী কীভাবে ব্যক্তিগত বাড়িতে মজুত করা হল তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত । যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হাসেন আলি বাদশার পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে সামশেরগঞ্জ থানা পুলিশ ।

Tarpaulin recovered
সরকারি বালতি বাজেয়াপ্ত (নিজস্ব ছবি)

ইতিমধ্যে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন ধুলিয়ান পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা বর্তমান পুরবোর্ডের কাউন্সিলরের স্বামী মেহেবুব আলম । রবিবার রাতে তাঁকে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় একটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পাসবই ।

কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে আবাস যোজনার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে । চোর চোর স্লোগান তুলে টাকা ফেরতের দাবি জানান আবাস যোজনার উপভোক্তারা । এরপরই এই তালিকায় উঠে আসে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুষমা সরকারের নাম । সুষমা সরকার ও তাঁর স্বামী দিলীপ সরকারের নামে চোর চোর স্লোগান তোলেন পুর নাগরিকরা । বাড়ির সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চলে ।

Tarpaulin recovered
বালতিগুলিতে 'নির্মল বাংলা' প্রকল্পের সরকারি লোগো (নিজস্ব ছবি)

এবার দুর্নীতির তালিকায় সংযোজন হল আরও এক কাউন্সিলরের নাম । কাউন্সিলর হাসেন আলি বাদশার গোডাউনে তল্লাশি চালাতে গিয়ে বেরিয়ে এল কয়েকশো সরকারি বালতি । যেগুলি পুর এলাকায় পরিবারে পরিবারে পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহের জন্য দেওয়া হয় । গোডাউন থেকে বেরিয়ে এল প্রচুর ত্রাণের ত্রিপলও । গঙ্গা ভাঙন প্রবণ এলাকার মানুষদের জন্য এই ত্রিপল বরাদ্দ করা হয়েছিল । দুস্থ পরিবারে না দিয়ে সেগুলি বিক্রি করা হতো বলে অভিযোগ স্থানীয়দের ।

স্থানীয় বাসিন্দা নজরুল ইসলাম বলেন, "পুরসভার বিরুদ্ধে ভূরি ভূরি দুর্নীতির অভিযোগ আছে । সাধারণ মানুষকে প্রতারণার পাশাপাশি তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে ।" আরেক বাসিন্দা সীমা খাতুন বলেন, "একের পর এক দুর্নীতি সামনে আসছে । অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক । বালতি ত্রিপলও আত্মসাৎ করেছিল চোরের দল ।"

TAGGED:

COUNCILLOR ARRESTED
MUNICIPAL SCAM
পুর দুর্নীতি
তৃণমূল কাউন্সিলর
TARPAULIN RECOVERED

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