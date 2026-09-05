Teacher's Day: কুষ্ঠপল্লীর বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার আলোয় আনার কারিগর নিরঞ্জন মাস্টার

Teacher's Day: কুষ্ঠপল্লীর বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার আলোয় আনার কারিগর নিরঞ্জন মাস্টার
ছোট একটি দোকান চালিয়ে কুষ্ঠ পরিবারের শিশুদের শিক্ষাদান করে চলেছেন নিরঞ্জন স্যর ৷ শিক্ষক দিবসে বিশেষ প্রতিবেদন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ৷
Published : September 5, 2026 at 4:39 PM IST
আসানসোল, 5 সেপ্টেম্বর: কুষ্ঠপল্লীর শিশুদের আর পাঁচটা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পড়ার অধিকার ছিল না । সেই শিশুদের শিক্ষার আলোয় আনতেই আটের দশকে বার্নপুরের কুষ্ঠপল্লীতে নিরঞ্জন সরদার গড়ে তুলেছিলেন পাঠশালা। এখন সমাজ বদলেছে । কুষ্ঠরোগীরাও সবার মতো করে বাঁচার অধিকার পেয়েছেন। কিন্তু নিরঞ্জন মাস্টারের সেই পাঠশালা আজও চলছে। নিজে ছোট একটি দোকান চালিয়ে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত পরিবারের শিশুদের শিক্ষাদান করে চলেছেন তিনি।
কুষ্ঠপল্লীর মানুষদের মূলস্রোতে ফেরা
সমাজে ওঁরা ছিলেন চির উপেক্ষিত ও বঞ্চিত। নিজের বাড়িতেই স্থান হত না। অন্যদিকে, কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে অন্যরাও দূরত্ব বজায় রাখতেন। কেউ কাছে ঘেঁষতেন না। তাই তাঁদের বাস হত শহরের কোনও এক বস্তিতে। সমাজের মূলস্রোতে মিশতে পারতেন না। হতাশায় অন্ধকার থেকে আরও গহন অন্ধকারে তলিয়ে যেতেন। তাঁরা কুষ্ঠরোগী। শিক্ষার আলোয় আসতেও পারতেন না। কোনও পেশায় যুক্ত হতে পারতেন না। মাধুকরী করেই কোনওভাবে বস্তির ঝুপড়িতে দিন কাটাতেন। বছর পঞ্চাশ আগে সমাজ থেকে বিচ্যুত কুষ্ঠরোগীদের জীবন ছিল এমনই করুণ।
বাম আমলে কুষ্ঠরোগীদের পূনর্বাসন দেওয়ার কাজ শুরু হয়। তৈরি হয় কুষ্ঠ কলোনি। সমাজে থেকেও তাঁদের জন্য পৃথক থাকার জায়গা। সেইভাবেই বার্নপুর শিল্পশহরে গড়ে উঠেছিল কাঁকড়ডাঙা কুষ্ঠপল্লী। কিন্তু মাথায় ছাদ পেলেও এই কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত পরিবারের শিশুরা পড়াশোনো থেকে বঞ্চিতই থেকে গিয়েছিল। সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ মিলত না।
কারণ, অনান্য পড়ুয়াদের অভিভাবকদের আপত্তি। কুষ্ঠ রোগীর পরিবারের শিশুর সঙ্গে সাধারণ শিশুরা পড়বে না। আর অভিভাবকদের এই নিদানেই স্কুলমুখো হওয়া হত না কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত পরিবারের বাচ্চাদের। সেখান থেকেই লড়াই শুরু কাঁকড়ডাঙার কুষ্ঠ আক্রান্ত নিরঞ্জন সরদারের। বারবার সরকারি স্তরে লড়াই করে একটি পৃথক ফ্রি কোচিং সেন্টার তিনি তৈরি করতে পেরেছিলেন। আটের দশক থেকে সেখানে তিনিই শিক্ষক। আজও তিনি পড়িয়ে চলেছেন। তাঁর সেই পাঠশালা থেকেই বহু ছাত্রছাত্রী আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত। কুষ্ঠপল্লীর সেই আলোর কারিগরের লড়াইয়ের গল্প শুনল ইটিভি ভারত।
গড়ে ওঠে কুষ্ঠ কলোনি
সেদিনের লড়াইয়ের কথা বলতে গিয়ে নিরঞ্জন বলেন, "আটের দশকে বিভিন্ন জেলা থেকে উপেক্ষিত, বঞ্চিত ও সমাজ থেকে কার্যত বিতাড়িত কুষ্ঠরোগীরা থাকতে শুরু করেন বার্নপুর স্টেশনের পাশে বস্তিতে, ঝুপড়ি বানিয়ে। আমি নিজেও কুষ্ঠ আক্রান্ত । ফলে আমারও ঠাঁই হয় সেখানেই। তখন আমি যুবক। সেখানে কুষ্ঠরোগীদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলি । বারবার সরকারের দরজায় আঘাত করি। দাবি একটাই, মাথার উপর ছাদ দিতে হবে। সরকার সদয় হলে 1986 সালে বার্নপুরের কাঁকড়ডাঙায় গড়ে ওঠে কুষ্ঠ কলোনি। কুষ্ঠ রোগীদের পৃথক থাকার জায়গা। সেই কুষ্ঠ কলোনিতে মোট 60টি পরিবার বসবাস করতে শুরু করে।"
নিরঞ্জনের পাঠশালা
মাথার উপর ছাদ পেলেও কুষ্ঠ পরিবারের শিশুরা পড়ার অধিকার পেল না। বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তারা যখন ভর্তি হতে গেল তখন অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা আপত্তি জানালেন। কুষ্ঠ আক্রান্ত পরিবারের শিশুদের সঙ্গে তাঁদের সন্তানরা পড়াশোনা করবে না। ফলে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও কুষ্ঠ আক্রান্ত পরিবারের শিশুদের স্কুলে ভর্তি করতে পারলেন না। নয়ের দশকেপ়র যুবক নিরঞ্জন সরদার বিষয়টি অনুভব করেছিলেন। এরপর এলাকার সেই শিশুদের নিয়ে নিজেই গাছতলায় পঠন-পাঠন করাতে শুরু করলেন।
অন্তত তাদের যদি অক্ষরজ্ঞান কিংবা নিজের সই'টুকু করার শিক্ষা দিতে পারেন। এভাবেই ধীরে ধীরে প্রথমে 7 জন, তারপর দশজন। ছাত্র, ছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। গাছ তলাতেই চলতে থাকে নিরঞ্জন মাস্টারের পাঠশালা। এরপর তৎকালীন বার্নপুর নোটিফায়েডে বারবার দরবার করে নিরঞ্জন মাস্টার একটি কমিউনিটি সেন্টার তৈরি করাতে পারেন তাঁর এলাকায়। সেখানেই তিনি শিশুদের পাঠশালা গড়ে তোলেন। নয়ের দশকের গোড়া থেকে নিরঞ্জন মাস্টার এই শিশুদের পড়াশোনা করাতে শুরু করেন। শিশুরাও বড় হতে থাকে নিরঞ্জন মাস্টারের পাঠশালায় পাঠ নিয়ে।
যুগ বদলেছে, তবু আজও আছে সেই স্কুল
যুগ বদলেছে। মানুষ সচেতন হয়েছে। মানুষের মন থেকে কুসংস্কার সরে গিয়েছে। এখন আর কুষ্ঠ রোগীদের কেউই দূরে সরিয়ে রাখে না। সরকারি স্কুলের শিক্ষকরাও বাকি অভিভাবকদের বুঝিয়ে কুষ্ঠ আক্রান্ত পরিবারের শিশুদের ভর্তি করেছেন। তারা এখন সরকারি স্কুলে পড়ছে। অনেকেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু নিরঞ্জন মাস্টারের স্কুল বন্ধ হয়নি। প্রতিদিন সকাল 7টা থেকে 10টা পর্যন্ত নিরঞ্জন মাস্টারের স্কুল চলে সেই কুষ্টপল্লীতে। ছাত্রছাত্রীরা রোজই পড়তে আসে সেখানে। সেখানে পড়ার পর তারা চলে যায় সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করতে। নিরঞ্জন মাস্টারের সেই পাঠশালা এখন কার্যত বিনামূল্যের কোচিং সেন্টার।
নিরঞ্জন জানিয়েছেন, সেই সময় অনেক লড়াই করে এই কমিউনিটি সেন্টার তৈরি করা হয়েছিল। সেখানেই শিশু-কিশোররা পাঠ নিত। পরবর্তীকালে তারা বড় স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। সময় বদলায়। অনেকেই তার মধ্যে উচ্চশিক্ষিত হয়েছেন। অনেকেই ম্যানেজমেন্ট পড়াশোনা করে বড় জায়গায় চাকরি করছেন। ছাত্রীরাও নার্সিং ট্রেনিং করে অনেকেই বিভিন্ন হাসপাতালে নার্স হিসেবে চাকরি করছেন। তবু তাঁর স্কুল চলছে। এখন এই প্রজন্মের ছাত্র, ছাত্রীরা তাঁর কাছে আসে। প্রায় 22 জন প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীরা তাঁর কাছে এখন পড়তে আসে।
তৈরি হয়েছে বিনামূল্যের কম্পিউটার সেন্টার
শুধু পঠন পাঠনই নয় ছাত্র-ছাত্রীদের কারিগরি শিক্ষায় উন্নীত করতে হবে এবং তারা যেন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। আর সেই কারণেই ইসকো কারখানার কাছে বারবার দরবার করে নিরঞ্জন সরদার কুষ্ঠপল্লীতেই নিয়ে আসতে পেরেছেন কম্পিউটার সেন্টার। ইসকো কর্তৃপক্ষ সিএসআরের টাকা দিয়ে কুষ্ঠপল্লীতে একটি কম্পিউটার সেন্টার তৈরি করে দিয়েছে। সেখানেই এখন বিনামূল্যে কম্পিউটার শিখছে কুষ্ঠপল্লীর বাচ্চারা ৷
নিজের জীবন ও জীবিকা
কাঁকড়ডাঙা কুষ্ঠপল্লীতেই নিজের এক চিলতে ছোট্ট দোকান আছে। মূলত কুষ্ঠপল্লী এলাকার লোকেরাই তাঁর দোকানে জিনিসপত্র কেনেন । আর সেই দোকান করেই নিরঞ্জন সরদার নিজের সংসার চালিয়ে আসছেন। তবে তিনি জানিয়েছেন, এই স্কুল চালানোর জন্য তিনি আসানসোল পুরনিগাম থেকে সামান্য অঙ্কের একটি ভাতা পান। তাতেই চলে যায় জীবন। পাশাপাশি, সারা বাংলায় কুষ্ঠ আক্রান্ত মানুষদের দাবিদাওয়া আদায়ে যে সংগঠন রয়েছে, রাজ্যস্তরে তার তিনি সক্রিয় কর্মী। তবে আনন্দ পান শিশুদের সঙ্গেই সময় কাটাতে, তাদের পড়াতে।
এলাকাবাসীদের কাছে তিনিই ভরসা
কাঁকড়ডাঙা কুষ্ঠপল্লীর বাসিন্দারা জানিয়েছেন, যে সময় তাঁদের ছাত্র, ছাত্রীরা কোথাও পড়াশোনা করতে পারত না তখন স্যরই ছিলেন ত্রাতা ৷ অষ্টমী মিশ্র বলছেন, "লোকে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখত, ছুঁতো না। আমাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে ভর্তি হতে পারত না। সেই সময় গাছ তলাতেই নিরঞ্জন মাস্টার স্কুল শুরু করেছিলেন। আজও সেই স্কুল চলছে। নিরঞ্জন মাস্টার না-থাকলে আমাদের বাচ্চাদের পড়াশোনা হত না।"
আরেক বাসিন্দা শঙ্করী মুণ্ডা বলেন, "এখন অনেকের সঙ্গে আমাদের বাচ্চারাও পড়াশোনা করছে। কিন্তু একটা সময় সেটা হত না। আমাদের বাচ্চারা কোনও স্কুলে ভর্তি হতে পারত না। তখন স্যরের স্কুলটাই ছিল আমাদের ভরসা। স্যর আমাদের ছেলেদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করেছেন। আমরা দিনমজুর। অন্যের বাড়িতে কাজ করে খাই। আমাদের টিউশন পড়ানোরও ক্ষমতা নেই। তাই বাচ্চারা এখন সরকারি স্কুলে গেলেও বাকি পঠনপাঠন স্যর সামলে দেন।"
কুষ্ঠপল্লীর আরেক বাসিন্দা শিবরাম তন্তুবায়ের কথায়, "আমি নিজেও স্যরের কাছে পড়েছি। এখন আমার সন্তান স্যরের কাছে পড়ছে। বর্তমানে আমাদের ছেলে, মেয়েরা কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। স্যর ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে । তিনি লড়াই করে স্কুল থেকে শুরু করে কম্পিউটার সেন্টার- সবকিছু নিয়ে এসেছেন আমাদের এই কুষ্ঠপল্লীতে। আমরা সুযোগ পাইনি কিন্তু আমাদের সন্তানরা আজ কম্পিউটারও শিখছে। এর চেয়ে আনন্দের আর কিছুই হতে পারে না।" নিরঞ্জন মাস্টারের মতো মানুষেরাই সমাজে আলো আনেন। একদিন যেখানে শুধুই অন্ধকার ছিল সেখানেই নিরঞ্জন শিক্ষার আলো এনে শিশুদের এগিয়ে দিয়েছেন নতুন সূর্যের দিকে।
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