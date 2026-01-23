নিপার থাবা, ক্রেতাদের মুখ ফেরানোয় লাটে খেজুর রস-গুড় ব্যবসা

নিপার থাবা, ক্রেতাদের মুখ ফেরানোয় লাটে খেজুর রস-গুড় ব্যবসা
পিঠে-পুলির মরশুমে খেজুর গুড়ের স্বাদ প্রতিটি বাঙালির প্রিয় ৷ কিন্তু খাদ্যরসিক বাঙালির এই রসনা তৃপ্তিতে বাধ সেধেছে নিপা ভাইরাস ৷
Published : January 23, 2026 at 7:38 PM IST
অভিষেক দত্ত রায়
বোলপুর, 23 জানুয়ারি: শীতের মরশুম মানেই খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধা ৷ তারপর হাঁড়িতে জমা রস ফুটিয়ে তৈরি গুড়ের চাহিদা থাকে তুঙ্গে ৷ কিন্তু, রাজ্যে নিপা ভাইরাসে আক্রান্তের সন্ধান মিলতেই অনেকেই মুখ ফিরিয়েছেন এই আমেজ থেকে । আর এতে ক্ষতিগ্রস্ত শিউলিরা ৷ যদিও চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটালে ভাইরাসের অস্তিত্ব থাকে না ৷ তবুও মানুষজনের অতি সতর্কতায় ধুঁকছে খেজুর গুড় শিল্প ৷
শান্তিনিকেতনে কোপাই নদীর তীরবর্তী ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সারি সারি সারি খেজুরের গাছ ৷ প্রতি বছর শীত পড়তেই শিউলিরা খেজুর ও তালপাতা দিয়ে ঘর তৈরি করেন ৷ সামনে একটি ভাঁটি । আর খেজুর গাছগুলির মাথার দিকে ছাল ছাড়িয়ে বেঁধে দেওয়া হয় মাটির হাঁড়ি ৷ সারা রাত ও দিনভর ধরে টুপ টুপ করে হাঁড়িগুলিতে রস জমতে থাকে ৷ দিনে দুই বার, ভোরে ও বিকেলে সেই রস সংগ্রহ করেন শিউলিরা ৷ তারপর তা বড় বড় লোহার ট্রে-তে দীর্ঘক্ষণ ধরে ফুটিয়ে ঝোলা ও পাটালি গুড় তৈরি হয় ৷
সারা বছরই 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে প্রচুর পর্যটক আসেন ৷ কিন্তু, শীতের মরশুমে পর্যটকদের ঢল যথারীতি চোখে পরার মতো ৷ আর কোপাই নদীর তীরে গিয়ে ভোরবেলা ও বিকেলে খেজুর গাছের টাকটা রস পান যেন আলাদা তৃপ্তি দেয় ৷ সঙ্গে গুড় কিনে বাড়ি ফেরা ৷ আর শান্তিনিকেতনের গুড়ের চাহিদাও তুঙ্গে ৷ এখান থেকে খেঁজুর গুড় যায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত-সহ ভিন রাজ্যেও পাড়ি দেয় ৷
কিন্তু, এবছর 12 জানুয়ারি নিপা ভাইরাসে রাজ্যের দুই নার্সের আক্রান্ত হওয়ার খবর সামনে আসতেই চিত্রটা বদলে গিয়েছে ৷ প্রথম দিকে আশঙ্কাজনক অবস্থা হলেও এখনও ওই দুই নার্স বেলেঘাটা আইডি-তে চিকিৎসাধীন । রাজ্যে নিপা সংক্রমণ ধরা পড়তেই চিকিৎসকরা সাবধানবাণী দিয়েছেন ৷ কারণ অতীতে কেরল-সহ এই পশ্চিমবঙ্গ ও দেশের বিভিন্ন জায়গায় নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ইতিহাস আছে ৷
বিশেষত, ফল খেকো বাদুড়ের লালা, মলমূত্র থেকে ছড়ায় নিপা ভাইরাস ৷ যার সংক্রমণে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে ৷ চিকিৎসকরা বাদুড়ের আশ্রয়স্থল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন খেজুর গাছে বাঁধা হাঁড়ি ৷ তাতে জমা রস পানে সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা ৷ তবে যে কোনও কাটা ফল খেতেও বারণ করেছেন চিকিৎসকরা ৷ তাই এবার মানুষজন বাড়তি সতর্ক ৷ যার জেরে কপাল পুড়েছে শিউলিদের ৷ ভরা শীতের মরশুমেও প্রাণভয়ে খেজুর রস ও গুড় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন সাধারণ মানুষ ৷ তাতেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা ৷ শুধু রস নয়, খেজুর গুড়ও কিনতে চাইছেন না অনেকেই ৷ নিপা ভাইরাসের আতঙ্কে ভাটা পড়েছে খেজুর রস ও গুড়ের বিকিকিনিতে ৷
চিকিৎসকদের পরামর্শ ও সাবধানবাণী
চিকিৎসকরা বলছেন, খেজুর রসকে ফুটিয়ে গুড় তৈরি হয় ৷ 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে 15 মিনিট বা 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে 30 মিনিট ফোটানোর পর নিপা ভাইরাসের কোনও অস্তিত্ব থাকে না ৷ তাই খেজুর গুড় খাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নেই । তবে খেজুর রস না-খাওয়াই ভালো ।
এই বিষয়ে বিশ্বভারতীর পিয়ার্সন মেমোরিয়াল হাসপাতালের চিকিৎসক মোহিত সাহা বলেন, "নিপা ভাইরাস মূলত বাদুড়ের লালা, মলমূত্র থেকেই ছড়ায় ৷ তা ছাড়াও শূকরের দেহ থেকেও ছড়ায় ৷ এই ভাইরাস মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহেই সংক্রমিত হয় ৷ তাই এই মুহূর্তে খেজুর রস না-খাওয়াই উচিত ৷ কিন্তু, খেজুর গুড়ে কোনও সমস্যা নেই ৷ সাবধানতা অবলম্বন করুন কিন্তু, আতঙ্কিত হবেন না ।"
ক্ষতিগ্রস্ত খেঁজুর রস ও গুড় ব্যবসায়ীদের বক্তব্য
ব্যবসায়ীদের মধ্যে মাসিরুল শেখ, নজরুল আলি, সামসের শেখরা বলেন, "গত বছরের তুলনায় এবার বিক্রি নেই ৷ হঠাৎ করে কোথা থেকে নিপা ভাইরাস চলে এল ৷ মানুষজন আতঙ্কে খেজুর রস খাচ্ছেই না ৷ গুড়টা তাও অল্প কিনছে ৷ এতে আমাদের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে ৷ কী আর করব, লোকজন আসছেই না এদিকে ।"
নিপা ভাইরাস কি ?
নিপা ভাইরাস মূলত প্যারামিক্সোভাইরিডি পরিবারের ৷ প্রথম সম্ভবত 1998 সালে এই ভাইরাসকে শনাক্ত করা গিয়েছিল ৷ তাও মালেশিয়ার নিপা গ্রামে ৷ সেই থেকেই এই ভাইরাসের নাম 'নিপা'। ভারতের মধ্যে কেরলে সবচেয়ে বেশি এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব । তারপরেই পশ্চিমবঙ্গ-সহ বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় নিপা ভাইরাসের হদিশ মেলে । বিশেষ করে বর্ষাকাল ও শীতকালে নিপার সংক্রমণ বেশি হয় বলে জানা গিয়েছে । সংক্রমণের গুরুতর প্রকৃতির কারণে নিপা সংক্রমণ একটি জুনোটিক রোগ ৷ যার মৃত্যুহার উচ্চ এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
কীভাবে ছড়ায় নিপা ভাইরাস ?
প্রধানত ফল খেকো বাদুড়ের লালা, মলমূত্র থেকেই এই মারণ ভাইরাসটি ছড়ায় ৷ বাদুড়ের আধ খাওয়া ফল, চেটে দেওয়া খেজুর গাছের রস প্রভৃতি থেকে ছড়িয়ে পড়ে ৷ এছাড়া, শূকরের থেকেও কখনও কখনও এই ভাইরাস ছড়ায় । তবে এর সংখ্যাটা অতি নগণ্য । বাদুড় থেকে সংক্রমণের সংখ্যায় বেশি ৷ মূলত মেরুদণ্ডী প্রাণীরাই এই ভাইরাসে আক্রান্ত হন ৷ আর সেই আক্রান্ত ব্যাক্তির সংস্পর্শে কেউ এলে তা থেকেও সংক্রমণ ছড়ায় । এই ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুর হার 50 থেকে 75 শতাংশ ৷
আক্রান্তদের উপসর্গ
নিপা ভাইরাসে আক্রান্তদের কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসার সম্ভাবনা প্রবল । অত্যধিক মাথা ও গলায় ব্যথা, বমি বমি ভাব হতে পারে । শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ হয় । এমনকি, মস্তিষ্কে সংক্রমিত হয়ে মানুষকে কোমায় পর্যন্ত নিয়ে চলে যেতে পারে ৷
সকলের স্মৃতিতে আজও দগদগে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে লক্ষ মানুষের মৃত্যুর স্মৃতি ৷ তাই সাবধান থাকতে নিপা ভাইরাসের হদিস মিলতেই এই মরশুমে খেঁজুর রস ও গুড় থেকে মুখ ফিরিয়েছেন মানুষজন ৷ আর এতে চরম ক্ষতির মুখে ব্যবসায়ীরা ৷ মরশুমের শুরুতেই তাঁরা নিজেদের শ্রম ও অর্থ লগ্নি করেছেন । তার কিছুদিনের মধ্যে হঠাৎ করেই মারণ ভাইরাস নিপার আতঙ্ক তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে ।