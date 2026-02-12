এক মাস আগে নিপায় আক্রান্ত নার্সের মৃত্যু বারাসতের হাসপাতালে

এক মাস আগে নিপায় আক্রান্ত নার্সের মৃত্যু বারাসতের হাসপাতালে
নিপা সংক্রমণ আগে পজিটিভ এসেছিল । কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁর নিপা নেগেটিভ হয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে ।
Published : February 12, 2026 at 7:03 PM IST
কলকাতা, 12 ফেব্রুয়ারি: নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত এক নার্সের মৃত্যু হল । বারাসতের এক বেসরকারি হাসপতালের ভর্তি ছিলেন তিনি । প্রায় এক মাস আগে তাঁর নিপা সংক্রমণ পজিটিভ এসেছিল । কিন্তু পরবর্তী সময়ে ওই মহিলা নার্সের নিপার সংক্রমণ নেগেটিভ হয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে । বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, নিপায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি থাকা ওই নার্সের মৃত্যু হয়েছে । কার্ডিয়াক আরেস্টের কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা ৷
স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা জানিয়েছেন, নিপায় আক্রান্ত পুরুষ নার্সটি চিকিৎসায় ভালো সাড়া দিয়েছিলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছিল । সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তিনি জানুয়ারি মাসে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান । রাজ্যজুড়ে যখন নিপা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে সতর্কতা বাড়ানো হয়েছিল, সেই সময় তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠা কিছুটা স্বস্তির বার্তা দিয়েছিল ।
অন্যদিকে মহিলা নার্সটি দীর্ঘ সময় ধরে সঙ্কটজনক অবস্থায় ছিলেন । তাঁকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছিল । দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার ফলে তাঁর ফুসফুসে দ্বিতীয় সংক্রমণ (সেকেন্ডারি লাং ইনফেকশন) দেখা দেয় । অবস্থার আরও অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখেন এবং শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল করার চেষ্টা চালান । যদিও শেষে তাঁর নিপা ভাইরাস নেগেটিভ হয়ে যায় ।
স্বাস্থ্য আধিকারিকেরা জোর দিয়ে বলেন, যদিও ওই নার্স আগে নিপা ভাইরাসে পজিটিভ হয়েছিলেন, তবে তাঁর মৃত্যুর তাৎক্ষণিক কারণ ছিল কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট । চিকিৎসক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কোভিড আমাদের যেমন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খারাপ করতে পারে । নিপা ভাইরাসের ক্ষেত্রেও মস্তিষ্কে এক ধরনের প্রভাব পড়ে । এছাড়াও নিপা ভাইরাস নেগেটিভ হলেও দীর্ঘদিন ভেন্টিলেশনে থাকার দরুণ তাঁর কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে । কারণ তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা দেখা যায় ।"
যদিও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, "নিপা ভাইরাস সংক্রমণের পর এবছর ভারতে প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে । 2026 সালের 11 জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে নিপা সংক্রমিত দু'জনের মধ্যে গুরুতর অসুস্থ এবং চিকিৎসার আওতায় থাকা একজন নার্স আজ হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন ৷"