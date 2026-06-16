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গঙ্গারামপুরে রাজনৈতিক ভূমিকম্প ! কাদা-কাণ্ডের 24 ঘণ্টার মধ্যেই 9 তৃণমূল কাউন্সিলরের ইস্তফা

সংকটে গঙ্গারামপুর পুরবোর্ড ! পুরসভার 10টি ওয়ার্ড কার্যত প্রতিনিধিহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ।

Gangarampur Municipality.
গঙ্গারামপুর পুরসভা (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 16, 2026 at 9:32 PM IST

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গঙ্গারামপুর, 16 জুন: সোমবার ভাইস চেয়ারম্যানকে ঘিরে 'চোর-চোর' স্লোগান, কাদা ছোড়ার বিক্ষোভ । আর তার 24 ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই গঙ্গারামপুর পুরসভায় বড়সড় রাজনৈতিক ভূমিকম্প । মঙ্গলবার একযোগে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন তৃণমূলের 9 জন কাউন্সিলর । ফলে কার্যত সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর মুখে গঙ্গারামপুর পুরবোর্ড ।

মঙ্গলবার দুপুরে গঙ্গারামপুর পুরসভার 18 সদস্যের বোর্ডের মধ্যে 9 জন কাউন্সিলর পদত্যাগপত্র জমা দিতে মহকুমাশাসকের দফতরে যান । তবে সেখানে তাঁদের জানানো হয়, আইন অনুযায়ী কাউন্সিলরদের পদত্যাগপত্র পুরসভার কাছেই জমা দিতে হবে । কারণ, চেয়ারম্যান বা চেয়ারপার্সন ছাড়া এসডিও অফিস সেই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে পারে না । এরপর কাউন্সিলররা পুরসভায় দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে ইস্তফাপত্র জমা দেন ।

Gangarampur Municipality.
গঙ্গারামপুর পুরসভা (নিজস্ব চিত্র)

উল্লেখ্য, 18 সদস্যের গঙ্গারামপুর পুরসভায় এক জন কাউন্সিলরের মৃত্যু হওয়ায় বর্তমানে সদস্য সংখ্যা 17 । এর মধ্যে তৃণমূলের ছিল 15 এবং বিজেপির 2 জন কাউন্সিলর । সেই পরিস্থিতিতে একযোগে 9 জনের পদত্যাগের সিদ্ধান্তে পুরসভার 10টি ওয়ার্ড কার্যত প্রতিনিধিহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ।

ঘটনার জেরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে । সোমবার ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত দাসকে ঘিরে বিক্ষোভ, কাদা নিক্ষেপ এবং উত্তেজনার ঘটনার সঙ্গে মঙ্গলবারের পদত্যাগের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । যদিও প্রকাশ্যে বিজেপির তরফে কোনও চাপের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পদত্যাগী কাউন্সিলরদের অনেকেই ।

পদত্যাগকারী কাউন্সিলর মানিক দাসের দাবি, "আমি ব্যক্তিগত কারণে কাউন্সিলর পদ থেকে ইস্তফা দিলাম ৷ বাকি কাউন্সিলরদের অনেকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে নিয়মিত পুরসভায় যেতে পারছেন না । সাধারণ মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন । সেই কারণেই স্বেচ্ছায় পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।"

Gangarampur Municipality.
কাউন্সিলরদের ইস্তফার হিড়িক (নিজস্ব চিত্র)

গঙ্গারামপুর মহকুমাশাসক অভিষেক শুক্লা জানান, "9 জন কাউন্সিলর পদত্যাগপত্র জমা দিতে এসেছিলেন । কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী তা পুরসভাতেই জমা দিতে হবে বলে তাঁদের জানানো হয়েছে ।" অন্যদিকে, গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের ভাই প্রশান্ত মিত্র জানান, "পদত্যাগপত্র জমা পড়েছে বলে শুনেছি । পুর আইনে বোর্ড মিটিংয়ে তা আলোচনা করে গ্রহণ করতে হয় । আগামী সাত দিনের মধ্যে বৈঠক ডেকে বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।"

ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে । বিজেপির গঙ্গারামপুর টাউন সভাপতি বৃন্দাবন ঘোষের দাবি, "সোমবারের ঘটনার পরেই ভয় পেয়ে অনেক কাউন্সিলর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । পুরবোর্ড কার্যত অচল হয়ে পড়েছে । আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হব ।"

TAGGED:

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গঙ্গারামপুর পুরসভা
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