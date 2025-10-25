কার্বাইড গানে মালদায় আহত 9, ‘বিপজ্জনক বিস্ফোরক’ নিষিদ্ধ করার দাবি চক্ষু বিশেষজ্ঞদের

কার্বাইড গানে মালদায় আহত 9, ‘বিপজ্জনক বিস্ফোরক’ নিষিদ্ধ করার দাবি চক্ষু বিশেষজ্ঞদের
বাজির বাজারে নয়া অবতার কার্বাইড গান৷ মালদায় আহত নয়৷ চক্ষু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটা বিপজ্জনক বিস্ফোরক৷ তাই অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত৷
Published : October 25, 2025 at 5:29 PM IST
মালদা, 25 অক্টোবর: এবার দীপাবলি উৎসবে শব্দের জগতে নতুন আমদানি, বাড়িতে তৈরি কার্বাইড গান৷ কোনও পাত্রে কার্বাইড রেখে তাতে জল মিশিয়ে একটু ঝাঁকালেই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ৷ শব্দের আনন্দে মাতোয়ারা শৈশব থেকে কৈশোর, এমনকি যৌবনও৷ এবার এই আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশ জুড়ে৷
সেই আনন্দেই ঘটেছে বিপত্তি৷ মধ্যপ্রদেশে দৃষ্টিহীন হওয়ার পথে 18 জন৷ মালদাতেও এই আনন্দে আহত ন’জন৷ তাদের একজন নেপালে চিকিৎসাধীন৷ বাকিদের চিকিৎসা চলছে জেলাতেই৷ এই বিষয়ে দ্রুত প্রশাসনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে জানাচ্ছেন চক্ষু চিকিৎসকরা৷
মালদা জেলার বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক মলয় সরকার জানিয়েছেন, এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই চক্ষু চিকিৎসকদের সংগঠন, অল ইন্ডিয়ান অপথালমোলজিক্যাল সোসাইটি কেন্দ্র, রাজ্য এবং প্রতিটি জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছে, কার্বাইডভিত্তিক এই ইম্প্রোভাইজড বাজি তথা বিস্ফোরক অবিলম্বে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক৷
এই ইম্প্রোভাইজড বাজি ফাটাতে গিয়ে মালদা জেলায় যে ন’জন আহত হয়েছে, তাদের পাঁচজন চক্ষু চিকিৎসক দেবদাস মুখোপাধ্যায়ের চিকিৎসাধীন৷ বাকি তিনজনের মধ্যে সৌরভ পোদ্দারের কাছে দু’জন এবং মলয় সরকারের কাছে একজন চোখের চিকিৎসা করাচ্ছে৷ রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলার এক আক্রান্ত শিশুকে পরিবারের লোকজন চিকিৎসার জন্য নেপালে নিয়ে গিয়েছেন৷
গত বছরও কার্বাইড গানের কথা এভাবে শোনা যায়নি৷ তাহলে এবছর উৎসবে এই বিস্ফোরকের ব্যবহার শুরু হল কীভাবে? ফেসবুক কিংবা ইউটিউব ঘাঁটলেই যে কেউ এর নির্মাণ কৌশল শিখে নিতে পারবেন৷ প্লাস্টিক কিংবা অন্য কোনও পাইপে কার্বাইড রেখে তার উপর সামান্য জল ফেলে একটু ঝাঁকালেই বিকট আওয়াজ৷ কার্বাইড অত্যন্ত সহজলভ্য৷ দামও বেশি নয়৷ তাই এই নয়া বাজিতে আকৃষ্ট হচ্ছে জেন-জি৷
কার্বাইড আদপে ক্যালসিয়াম কার্বাইড৷ জলের সংস্পর্শে বিক্রিয়ায় তৈরি করে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং অ্যাসিটিলিন গ্যাস৷ অ্যাসিটিলিন গ্যাস অত্যন্ত দাহ্য এবং বিস্ফোরক৷ চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, কার্বাইডকে বাজি হিসাবে ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক৷ এতে কোনও মানুষের দৃষ্টিশক্তি চিরতরে নষ্টও হতে পারে৷
গাজোলের হরিদাস গ্রামের 13 বছর বয়সী আকাশ বিশ্বাসও এবার নতুন এই বাজি ফাটাতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার৷ সে বলে, “কার্বাইড দিয়ে বাজি বোমা বানাচ্ছিলাম৷ খালি জলের বোতলের পিছনদিকে ফুটো করে ওই বোমা বানিয়েছিলাম৷ কিন্তু সেটা ফাটছিল না৷ তাই পিছনের ফুটোতে চোখ রেখে দেখছিলাম৷ হাতে গ্যাস লাইটার ছিল৷ অসাবধানে হঠাৎ লাইটারে চাপ পড়তেই বোতলে বিস্ফোরণ হয়৷ মোবাইলে ইউটিউব দেখে এই বাজি বোমা বানানো শিখেছিলাম৷ সঙ্গে সঙ্গে চোখে জ্বালা শুরু হয়৷ জল দিয়ে অনেকবার চোখ ধুয়েছি৷ বাড়ি ফিরেও বারবার চোখে জল দিয়েছি৷ প্রথমে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিলাম না৷ এখন অবশ্য দেখতে পাচ্ছি৷”
হবিবপুরের বছর বিশেকের যুবক কিশোর বিশ্বাসও কার্বাইড বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন৷ তিনি শহরের আরেক চিকিৎসক সৌগত পোদ্দারের কাছে চিকিৎসা করাচ্ছেন৷ ড. পোদ্দার বলেন, “এতদিন আতশবাজির ব্যবহার বৃদ্ধিতে আমরা আতঙ্কে ছিলাম৷ এবার হোম মেড কার্বাইড গান দীপাবলির বাজারে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে৷ এই গান অনিয়ন্ত্রিতভাবে তৈরি হচ্ছে৷ বাজারে দেড়শো থেকে দুশো টাকার মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে৷ বাচ্চারাও ব্যাপক হারে ব্যবহার করছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কিন্তু এই কার্বাইড আসলে একটা বিস্ফোরক৷ জলের সংস্পর্শে এলে তার কম্পাউন্ড ভেঙে গিয়ে দাহ্য অ্যাসিটিলিন গ্যাস তৈরি হয়৷ তার সঙ্গে তৈরি হয় ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড৷ যা জোরালো অ্যালকালাইন৷ অন্য অ্যাসিড চোখে পড়ে গেলে যা ক্ষতি হয়, কার্বাইড চোখে পড়লে ক্ষতি অনেক বেশি হয়৷ অন্য অ্যাসিড কর্নিয়ার গভীরে অত ক্ষতি করতে পারে না৷ কিন্তু অ্যালকাইনের পেনিট্রেশনের ক্ষমতা অ্যাসিডের থেকে অনেক বেশি৷ কর্নিয়ার গভীরে থাকা টিস্যুর ক্ষতি করে দেয়৷ এর থেকে দৃষ্টিহীনতাও হতে পারে৷’’
ওই চিকিৎসক জানালেন, তাঁর কাছে যে দু’জন রোগীকে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেই দু’জনের একজনের ক্ষত বেশ গভীর৷ রেটিনার 80 শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে৷ ওই বাচ্চাটিকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে৷ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে কার্বাইড আক্রান্তদের চোখের ছবি আসছে৷ সেসব ছবি শিউড়ে ওঠার মতো৷ ভূপালে ইতিমধ্যে অনেকজন দৃষ্টিহীন হয়ে গিয়েছে৷ সরকার ও প্রশাসন এই ধরনের বাজি বোমা নিষিদ্ধ ঘোষণা করুক৷ কারণ, এখনও উৎসব মরশুম শেষ হয়নি৷ এরপর ছট পুজো আর জগদ্ধাত্রী পুজোও রয়েছে৷”
শহরের আরেক চক্ষু চিকিৎসক অমিতেন্দু সাহা বলেন, “এই ধরনের বিস্ফোরণে চোখ তিন ধরনের আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে৷ কার্বাইড জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে যে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড তৈরি করছে, তা অত্যন্ত শক্তিশালী ক্ষারকীয় পদার্থ৷ তাতে চোখে বার্ন ইনজুরি হচ্ছে৷ পোড়া বা জ্বালায় অনেকের চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবকরা জানেন না তাঁদের সন্তানরা কীভাবে এসব বাজি তৈরি করছে৷ এরা ইউটিউব কিংবা অন্য কোনও সোশাল মিডিয়ায় দেখে এই বাজি তৈরি করছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কর্নিয়ার ক্ষতি কিংবা পুড়ে যাওয়ায় অনেকে দৃষ্টিহীন হতে পারে৷ তাই এমন ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে কোনও চিকিৎসকের কাছে রোগীকে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন৷ সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা না-হলে কিন্তু চিরতরে দৃষ্টিহীনতার শিকার হওয়াও অসম্ভব নয়৷ সোশাল মিডিয়ায় এই বাজি বোমা এখন ভাইরাল৷ তাই বাচ্চারা বাজি ফাটানোর সময় অভিভাবকদের সঙ্গে থাকা উচিত৷ এই বাজি পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত৷”