রিসর্টে মধুচক্রের আসর, পুলিশি অভিযানে গ্রেফতার 3 গৃহবধূ-সহ 9
লাটাগুড়ির এক যুবকের মাধ্যমে মধুচক্র চলত বলে অভিযোগ । অভিযানের খবর পেয়েই সে পালিয়েছে । তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ।
Published : August 31, 2026 at 8:59 AM IST
জলপাইগুড়ি, 31 অগস্ট: লাটাগুড়ির রিসর্টে মধুচক্রের আসরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার 9 জন ৷ তার মধ্যে 5 যুবক, 3 গৃহবধূ ও একজন রিসর্টের কর্মী । জানা গিয়েছে, তিন মহিলা শিলিগুড়িতে থাকতেন আর পাঁচ যুবকের বাড়ি অসমে ৷ সোমবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হবে বলে জানিয়েছে মালবাজার থানা ।
এই বিষয়ে মালবাজার থানার আইসি পলজার ভুটিয়া জানান, লাটাগুড়িতে কোনওভাবেই রিসর্টে অবৈধ কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না । আমরা বেশ কয়েকজনকে ধরেছি । আর কোন কোন রিসর্টে এমন অবৈধ কার্যকলাপ চলে, তার খোঁজ চালানো হচ্ছে ।
এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন মালবাজার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুদীপ্ত সরকার, মালবাজার থানার আইসি পলজার ভুটিয়া এবং ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি তেনজিং ভুটিয়া ৷ লাটাগুড়ির নেওড়া মোড় পেরিয়ে সরস্বতী বনবস্তি লাগোয়া একটি রিসর্টে অভিযান চালানোর সময় তিন গৃহবধূ এবং পাঁচ যুবককে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পায় পুলিশ । এই ঘটনায় রিসর্টের এক কর্মীকেও গ্রেফতার করা হয় ।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, রিসর্ট থেকে ধৃত তিন মহিলা শিলিগুড়িতে থাকতেন । তাঁদের মধ্যে একজনের বাড়ি হরিয়ানা এবং অন্যজনের উত্তর দিনাজপুরে বলে জানা গিয়েছে । কয়েক বছর তাঁরা শিলিগুড়িতে বসবাস করছিলেন । অন্যদিকে, গ্রেফতার হওয়া পাঁচ যুবক অসমের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে । লাটাগুড়ির এক যুবকের মাধ্যমে মধুচক্র চলত বলে অভিযোগ । অভিযানের খবর পেয়েই সে পালিয়েছে । তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ।
সূত্র মারফত খবর পেয়ে রবিবার রাতে লাটাগুড়ির একটি রিসর্টে অভিযান চালায় পুলিশ । যদিও পর্যটন কেন্দ্র লাটাগুড়ির রিসর্টে মধুচক্রের অভিযোগ এই প্রথম নয় । তবে, এবার হাতেনাতে ধরা পড়েছে অভিযুক্তরা । মালবাজার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে লাটাগুড়ির বেশ কয়েকটি রিসর্টে মধুচক্রের চালানোর অভিযোগ আসছিল । সেই সূত্র ধরে অভিযান চালিয়ে সাফল্য মিলেছে ৷ লাটাগুড়িতে এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না বলে সাফ জানিয়েছে পুলিশ ।