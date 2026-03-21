ইংরেজবাজারের পুরবাজারের ছাদের একাংশ ভেঙে মৃত্যু নৈশপ্রহরীর, আহত সাফাইকর্মী
ইংরেজবাজার পুরসভার বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে ব্যবসায়ী সমিতি৷
Published : March 21, 2026 at 4:04 PM IST
মালদা, 21 মার্চ: পুরবাজারের ছাদের একাংশ ভেঙে মৃত্যু হল এক নৈশপ্রহরীর৷ গুরুতর আহত হয়েছেন পুরসভার একজন সাফাই কর্মীও৷ ঘটনাটি ঘটেছে মালদার ইংরেজবাজার পুরসভা এলাকার নেতাজি পুরবাজারে৷
শুক্রবার রাত থেকে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে৷ তার জেরেই শনিবার ভোরে নেতাজি পুরবাজারের ছাদের একাংশ ভেঙে পড়ে বলে অভিযোগ৷ সেই সময় মৃত্যু হয় মণ্টু সরকার নামে এক নৈশপ্রহরীর৷ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দীপ সরদার নামে পুরসভার এক সাফাইকর্মী৷
দমকল বাহিনী ও এসকেভেটর মেশিন দিয়ে ভেঙে নৈশপ্রহরীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঈদের সকালে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ব্যবসায়ী মহলে৷ এই ঘটনায় তৃণমূল পরিচালিত ইংরেজবাজার পুরসভার গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন ব্যবসায়ী সংগঠন৷
মালদা জেলার সবচেয়ে পুরনো ও বড়ো মার্কেট নেতাজি পুরবাজার৷ দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে বেহাল অবস্থায় রয়েছে এই মার্কেটের একাংশ৷ অভিযোগ, এই নিয়ে ব্যবসায়ীদের তরফে বারবার কর্মাশিয়াল স্টেট ও পুরসভাকে মার্কেট সংস্কারের আবেদন জানানো হলেও কাজ হয়নি৷ সেই কাজ হলে এদিন এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটত না৷
মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক বলেন, “2018 সালে বৈঠকের সময় আমরা মার্কেটের পরিকাঠামোর করুণ অবস্থার কথা জানিয়েছিলাম৷ সেই সময় আমাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল দ্রুত কাজ হয়ে যাবে৷ কিন্তু কাজেরকাজ কিছুই হয়নি৷ এই বিল্ডিংয়ে প্রায়শই চাঁই খুলে পড়ে৷ যেকোনও সময় বড়োসড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আজ সকালেও ছাদের একাংশ ভেঙে পড়েছে৷ চাপা পড়ে বাজারের একজন নৈশপ্রহরী মণ্টু সরকারের মৃত্যু হয়েছে৷ পুরসভার একজন সাফাইকর্মীর পা ভেঙেছে৷ দীর্ঘদিন ধরে কর্মাশিয়াল স্টেটকে চিঠি পাঠাচ্ছি৷ এই বাজার পুরসভার অধীনে রয়েছে, আমরা পুরসভাকেও বারবার জানিয়েছি৷”
ইংরেজবাজার পুরসভার বিরোধী দলনেতা অম্লান ভাদুড়ি বলেন, “বারবার ব্যবসায়ীরা এই বাজার সংস্কারের কথা জানিয়েছেন৷ আমরাও পুরসভার বিওসি মিটিংয়ে বিষয়টি জানিয়েছি৷ কিন্তু তৃণমূল পরিচালিত এই পুরসভা মানুষের দিকে কোনও নজর নেই৷ অথচ পুরসভা এখানে কর বৃদ্ধি করেছে৷ আজ একজনের মৃত্যু হয়েছে, একজন গুরুতর আহত হয়েছেন৷ তৃণমূলের লোকজন শুধুমাত্র নিজেদের রোজগার নিয়ে ব্যস্ত৷ মানুষের পরিষেবা নিয়ে পুরসভার কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই৷”
ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, “দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে৷ আহত হয়েছেন আরও একজন৷ এটা দীর্ঘদিনের পুরনো বিল্ডিং৷ ভোট ঘোষণা হয়েছে, আমরা বিষয়টি নিয়ে অফিসারদের সঙ্গে কথা বলব৷ যদি অফিসাররা রাজি হন, তবে আমরা এই বিল্ডিং ভেঙে সংস্কারের কাজ শুরু করব৷”