পাকিস্তান থেকে টার্গেট ! সোশালে 'মগজ ধোলাই'-এর ছক, হামিমকে জেরায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

পাকিস্তান থেকে টার্গেট ! সোশালে 'মগজ ধোলাই'-এর ছক, হামিমকে জেরায় চাঞ্চল্যকর তথ্য
হামিম মণ্ডলের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন, সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট, চ্যাট হিস্ট্রি এবং বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইসের ফরেনসিক বিশ্লেষণ চলছে ।
Published : August 6, 2026 at 7:13 PM IST
কলকাতা, 6 অগস্ট: জঙ্গি সন্দেহে ধৃত হামিম মণ্ডলকে জেরা করে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে পাচ্ছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা(এনআইএ) । তদন্তে উঠে এসেছে, পাকিস্তানে বসে থাকা জঙ্গি সংগঠনের হ্যান্ডলাররা হামিমকে একাধিক নির্দিষ্ট দায়িত্ব বা 'অ্যাসাইনমেন্ট' দিয়েছিল । তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সোশাল মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে নতুন সদস্য বা সমর্থক খোঁজার পরিকল্পনা ।
তদন্তকারী সূত্রের দাবি, হামিমকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে, যারা নিয়মিত দেশবিরোধী বা উসকানিমূলক পোস্ট করেন । সেই সব ব্যক্তির সঙ্গে ধীরে ধীরে যোগাযোগ গড়ে তুলে প্রথমে বন্ধুত্ব তৈরি করা, পরে মতাদর্শগতভাবে প্রভাবিত করে বা 'ব্রেনওয়াশ' করে জঙ্গি সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট করার পরিকল্পনা ছিল । অর্থাৎ, সরাসরি নিয়োগের বদলে অনলাইন যোগাযোগকে হাতিয়ার করেই নতুন নেটওয়ার্ক তৈরির চেষ্টা চলছিল বলে তদন্তকারীদের অনুমান ।
তবে হামিম ঠিক কতজনের সঙ্গে এইভাবে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল বা কতজনকে নিজের প্রভাবে আনতে পেরেছিল, সেই বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানাতে পারেননি তদন্তকারীরা । এনআইএ সেই দিকটি খতিয়ে দেখছে । তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন, সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট, চ্যাট হিস্ট্রি এবং বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইসের ফরেনসিক বিশ্লেষণ চলছে । তদন্তকারীদের ধারণা, এই ডিজিটাল সূত্র ধরেই আরও বেশ কয়েকজনের নাম সামনে আসতে পারে ।
এনআইএ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, হামিমকে শুধু অনলাইন নজরদারির দায়িত্বই দেওয়া হয়নি । রাজ্যের একাধিক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর বাড়ির বাইরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ ছিল । তদন্তে উঠে এসেছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বাসভবনের বাইরের নিরাপত্তা, মোতায়েন পুলিশকর্মী, প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ-সহ একাধিক ছবি পাকিস্তানে থাকা হ্যান্ডলারদের কাছে পাঠানো হলেও হতে পারে ।
তদন্তকারীদের মতে, এই ধরনের ছবি ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য কী ছিল, তা এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না । তবে গোটা বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে । নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য বিদেশে বসে থাকা জঙ্গি হ্যান্ডলারদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হলে তা ভবিষ্যতে কোনও নাশকতার পরিকল্পনায় ব্যবহার করা হতে পারে কি না, সেই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । এনআইএ-র তদন্ত এখন মূলত হামিমের ডিজিটাল যোগাযোগ, বিদেশি হ্যান্ডলারদের সঙ্গে তার সংযোগ এবং সম্ভাব্য সহযোগীদের চিহ্নিত করার দিকেই কেন্দ্রীভূত । তদন্তকারী সংস্থার আশা, ডিজিটাল ফরেনসিক রিপোর্ট এবং জেরা থেকে পাওয়া তথ্য মিলিয়ে এই নেটওয়ার্ক সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসবে ।