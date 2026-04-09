মোথাবাড়ি-কাণ্ডে এনআইএ-র কড়া পদক্ষেপ ! 47 অভিযুক্তকে হেফাজতে চেয়ে আদালতে আর্জি

মোথাবাড়ি-কাণ্ডে এনআইএ-র কড়া পদক্ষেপ ! 47 অভিযুক্তকে হেফাজতে চেয়ে আদালতে আর্জি
কালিয়াচক-2 ব্লক অফিসে এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত সাতজন বিচারককে দীর্ঘ সময় ধরে আটকে রাখার অভিযোগ ওঠে বিক্ষুব্ধ জনতার বিরুদ্ধে । ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় ।
Published : April 9, 2026 at 9:39 PM IST
মালদহ, 9 এপ্রিল: মোথাবাড়ি কাণ্ডে তদন্তে গতি আনতে আরও এক ধাপ এগোল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) । ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া 47 জন অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি । ইতিমধ্যেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 12টি পৃথক এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ তদন্তকারীদের মতে, যা থেকে ঘটনার বিস্তার ও গভীরতা দুটোই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ।
এর আগে মালদহের মুখ্য বিচার বিভাগীয় আদালত ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে পাঠালেও পরবর্তী শুনানিতে 46 জনকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয় । তবে তদন্তের স্বার্থে এনআইএ এবার তাদের নিজেদের হেফাজতে নিতে চাইছে । সংস্থার দাবি, সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে ঘটনার নেপথ্যের যোগসূত্র, পরিকল্পনা এবং সম্ভাব্য উসকানির উৎস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসতে পারে ।
এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক গুরুতর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে । অভিযোগের তালিকায় রয়েছে খুনের চেষ্টা, বেআইনিভাবে আটক রাখা, বেআইনি জমায়েত, সরকারি কর্মীদের উপর হামলা, সরকারি কাজে বাধা প্রদান, সরকারি নির্দেশ অমান্য, সরকারি কর্মীদের আঘাত ও মারধর, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন এবং দীর্ঘ সময় ধরে জাতীয় সড়ক অবরোধের অভিযোগ । এই সব অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত এগোচ্ছে।
ঘটনার সূত্রপাত, গত সপ্তাহের বুধবার ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার প্রতিবাদে মোথাবাড়ি, সুজাপুর-সহ মালদহের একাধিক এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় । কালিয়াচক-2 ব্লক অফিসে এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত সাতজন বিচারককে দীর্ঘ সময় ধরে আটকে রাখার অভিযোগ ওঠে বিক্ষুব্ধ জনতার বিরুদ্ধে । এই ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় ।
পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিষয়টি গড়ায় দেশের শীর্ষ আদালত পর্যন্ত । সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে সিবিআই বা এনআইএ-র মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করানোর নির্দেশ দেয় । সেই নির্দেশের ভিত্তিতেই নির্বাচন কমিশন এই ঘটনার তদন্তভার এনআইএ-র হাতে তুলে দেয় ৷
বর্তমানে এনআইএ-র হেফাজতের আবেদন নিয়ে আদালতের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সকল মহল । তদন্তকারীদের মতে, অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে ঘটনার নেপথ্যের আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে, যা পুরো ষড়যন্ত্রের জাল উন্মোচনে সহায়ক হবে ৷
