মোথাবাড়ি কাণ্ডে প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে তলব NIA'র

মোথাবাড়ি কাণ্ডে প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে তলব NIA'র
Mothabari case: রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক সাবিনা হাজিরাকে তলব করল এনআইএ ৷
Published : September 23, 2026 at 6:03 PM IST
মালদা, 23 সেপ্টেম্বর: মোথাবাড়ি কাণ্ডে এবার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-এর নোটিশ পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন ৷ আগামিকাল অর্থাৎ 24 সেপ্টেম্বর তাঁকে কালিয়াচক থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এনআইএ ৷ রাজ্যের প্রাক্তন সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী তথা সুজাপুর কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক সাবিনা নির্দিষ্ট সময় থানায় যাবেন বলে জানিয়েছেন ৷
গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার সাবিনার বাড়িতে নোটিশ পাঠানো হয় ৷ তাতে বলা হয়েছে, 24 সেপ্টেম্বর তাঁকে কালিয়াচক থানায় হাজিরা দিতে হবে ৷ সেই সময় সাবিনা মালদার বাইরে ছিলেন ৷ আজ সকালে তিনি জেলায় ফিরেছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, “এনআইএ-এর নোটিশের কথা শুনেছি ৷ আগামিকাল কালিয়াচক থানায় যাব ৷ বলা হয়েছে, জাতীয় সড়ক অবরোধের বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷ এনআইএ-এর তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করব ৷ যতবার আমাকে ডাকা হবে, ততবারই এনআইএ-এর মুখোমুখি হব ৷”
উল্লেখ্য, ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন (SIR) চলাকালীন গত 1 এপ্রিল কালিয়াচক ও মোথাবাড়ি এলাকায় আন্দোলন শুরু হয় ৷ কালিয়াচকের বিভিন্ন জায়গায় 12 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন চলে ৷ মোথাবাড়ি এলাকায় সেই আন্দোলন ব্যাপক আকার নেয় ৷ SIR-এর নথি যাচাইয়ের কাজে নিযুক্ত জুডিশিয়াল অফিসারদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে ৷ সেই আন্দোলনে তৎকালীন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে কালিয়াচক 1 নম্বর বিডিও অফিসের সামনে ধরনায় বসেছিলেন ৷ দাবি তুলেছিলেন, আগে ভোটার, পরে ভোট ৷ রাত পর্যন্ত ধরনা আন্দোলন চালিয়ে যান তিনি ৷ সেদিন সুজাপুর স্ট্যান্ড ও হাসপাতাল মোড়েও অসংখ্য মানুষ গভীর রাত পর্যন্ত জাতীয় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷ জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয় জালালপুর, ডাঙ্গা, যদুপুর এলাকায় ৷ শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে পুলিশ ও প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷
এই ঘটনায় পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা শুরু করে ৷ পরবর্তীতে মামলার তদন্তভার এনআইএ-এর উপর বর্তায় ৷ তদন্তে নেমে ইতিমধ্যে এনআইএ একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ৷ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত অগস্টে সাবিনার স্বামী মেহবুব আলমকেও নোটিশ পাঠায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ অবশ্য শুধু তিনিই নন, নোটিশ পাঠানো হয় মালদা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আবদুর রহমান, কালিয়াচক 1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি আতিউর রহমান ও ব্লক তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি সামিজুদ্দিন আহমেদকেও ৷ গত 13 অগস্ট কয়েক ঘণ্টা ধরে এনআইএ দফতরে তাঁদের জেরা করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ তবে সেদিন কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি ৷
সাবিনার স্বামী মেহবুব আলম ওরফে নীলম বলেন, “এর আগে আমাকে এনআইএ দফতরে ডাকা হয়েছিল ৷ তলব করা হয়েছিল তৃণমূলের নির্বাচনী কোর কমিটির কয়েকজন সদস্যকেও ৷ আমরা এনআইএ দফতরে উপস্থিত হয়েছিলাম ৷ জিজ্ঞাসাবাদের পর আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ তা ছাড়া যেদিন ওই আন্দোলন হয়, সেদিন আমি জেলার বাইরে ছিলাম ৷ তার প্রমাণও তদন্তকারী আধিকারিকদের দিয়েছি ৷ তবে এরপরেও যদি তদন্তের স্বার্থে আমাদের ডাকা হয়, আমরা উপস্থিত থাকব ৷”