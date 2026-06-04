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শওকত মোল্লার বাড়িতে NIA, আটক ছেলে ইমরান; কোন মামলায় হানা গোয়েন্দাদের ?

ভাঙড় বিস্ফোরণ মামলায় শওকত মোল্লার বাড়িতে পৌঁছলেন এনআইএ'র আধিকারিকরা ৷ তাঁর দেখা মেলেনি বলে খবর ৷ তবে আটক করে ছেলে ইমরানকে ৷

NIA RAIDS SAOKAT MOLLA HOUSE
শওকত মোল্লার বাড়িতে NIA (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 4, 2026 at 9:39 AM IST

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ভাঙড়, 4 জুন: ভোট-পরবর্তী হিংসা এবং বিধানসভা নির্বাচনের মুখে বিস্ফোরণ সংক্রান্ত মামলার তদন্তে এবার তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক শওকত মোল্লার খোঁজে ক্যানিংয়ে পৌঁছল এনআইএ (NIA)। এলাকা ঘিরে ফেলে আধাসেনা ও পুলিশ ৷ বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ 24 পরগনার জীবনতলা এলাকার তাঁর বাড়িতে হানা দেয় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার এক বিশেষ দল ৷

তবে তদন্তকারীরা সেখানে গিয়ে শওকত মোল্লাকে পাননি বলে সূত্রের খবর ৷ পরিবর্তে তদন্তের স্বার্থে তাঁর ছেলে ইমরান মোল্লাকে আটক করে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় যান তদন্তকারী আধিকারিকরা।

শওকত মোল্লার খোঁজে ক্যানিংয়ে পৌঁছল এনআইএ (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, এদিন সকালেই এনআইএ'র দু'টি পৃথক দল জীবনতলা এলাকায় শওকত মোল্লার বাড়িতে পৌঁছয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তদন্তকারীরা। শওকত মোল্লার অবস্থান সম্পর্কে খোঁজখবরও নেওয়া হয়। পরিবারের দাবি, তিনি বর্তমানে বাড়িতে নেই। এরপর তদন্তকারীরা তাঁর এক ছেলেকে নিজেদের গাড়িতে তুলে নিয়ে যান বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ যদিও তাঁকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি ৷ শুধুমাত্র জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ এদিন এনআইএ-এর টিম শওকত মোল্লার হোটেল ও একাধিক ব্যবহার জায়গায় তল্লাশি চালায় ৷

তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, চলতি বছরের 18 মার্চ ভাঙড়ের চালতাবেড়িয়া-বামুনিয়া এলাকায় ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণ এবং ভোট-পরবর্তী হিংসার একাধিক ঘটনার তদন্তে শওকত মোল্লার নাম উঠে এসেছে ৷ সেই সূত্র ধরেই তাঁর খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে ৷ তদন্তকারীদের অনুমান, বর্তমানে তিনি কলকাতা বা তার আশপাশের কোনও এলাকায় অবস্থান করছেন ৷ এদিন তাঁকে না-পেয়ে তাঁর ছেলেকে নিজেদের গাড়িতে তোলে এনআইএ-র টিম।

তাঁকে নিয়ে ওই এলাকার একাধিক জায়গায় তল্লাশি করেন গোয়েন্দারা। রাজনৈতিক মহলে শওকত মোল্লা পরিচিত মুখ। ভাঙড় এলাকার রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। বিধানসভা নির্বাচনের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক সংঘর্ষ এবং হিংসার ঘটনায় তাঁর নাম বারবার আলোচনায় এসেছে ৷ তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ আগেও অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব ৷

উল্লেখ্য, এই প্রথম নয়। এর আগেও কয়লাপাচার মামলার তদন্তে একাধিকবার শওকত মোল্লাকে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই ৷ সেই সময় তাঁকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছিল ৷ যদিও ওই মামলায় কোনও গ্রেফতারি হয়নি ৷ এবার ভোট-পরবর্তী হিংসা এবং বিস্ফোরণ মামলার তদন্তে এনআইএ'র সক্রিয়তা নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা উসকে দিয়েছে ৷ তদন্তের স্বার্থে শওকত মোল্লাকে শীঘ্রই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হতে পারে বলেও সূত্রের দাবি।

তবে এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত এনআইএ'র তরফে কোনও বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, এদিন সকাল থেকে জীবনতলা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি এবং তদন্তকারীদের তৎপরতায় এলাকায় কৌতূহলী মানুষের ভিড়ও জমে যায়। ঘটনার পর থেকেই রাজনৈতিক মহল এবং প্রশাসনিক স্তরে বিষয়টি নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে ৷

তদন্তকারীরা এখন শওকত মোল্লার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছেন। পাশাপাশি বিস্ফোরণ এবং ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় তাঁর ভূমিকা ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

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শওকত মোল্লা
শওকত মোল্লার বাড়িতে এনআইএ
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NIA RAIDS SAOKAT MOLLA HOUSE

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