বেলডাঙায় অশান্তির মামলায় NIA রিপোর্ট জমা হাইকোর্টে

বেলডাঙায় অশান্তির মামলায় NIA রিপোর্ট জমা হাইকোর্টে
দু'সপ্তাহ পরে আবার বেলডাঙায় অশান্তি মামলায় শুনানি হবে বলে জানিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ।
Published : May 5, 2026 at 1:51 PM IST
কলকাতা, 5 মে: বেলডাঙায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর প্রতিবাদে অশান্তির ঘটনায় প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিল এনআইএ । রিপোর্ট জমা করা হল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে । রিপোর্ট খতিয়ে দেখেই আদালত তার পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে । দু'সপ্তাহ পরে মামলার পরবর্তী শুনানি হবে । তবে বেলডাঙা-কাণ্ডে এনআইএ'র তদন্তে কোনও বাধা নেই জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ।
ঝাড়খণ্ডে এক পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় গত 16 জানুয়ারি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে বেলডাঙা । আলম শেখকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে । তাঁর দেহ রাস্তায় রেখে অবরোধ শুরু হয় । প্রায় 30 ঘণ্টা ধরে জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসীরা । একদিন পর 17 জানুয়ারি অবরোধের নামে কার্যত তাণ্ডব চালান আন্দোলনকারীরা । ভাঙচুর করা হয় রেলের সম্পত্তি । সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনা ঘটে । উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বেলডাঙা ।
বেলডাঙার ঘটনায় আদালতের নির্দেশে তদন্তভার নেয় এনআইএ । অভিযুক্তদের গ্রেফতারের পর 15 জন অভিযুক্ত এনআইএ'র বিশেষ আদালত থেকে জামিন পান । কলকাতার এনআইএ'র বিশেষ আদালতের সেই জামিন মঞ্জুরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা । পাশাপাশি পূর্ববর্তী রাজ্য সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল-সহ জামিন মঞ্জুর হওয়া অভিযুক্তদের আইনজীবীর দাবি ছিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রয়েছে এই ঘটনায় ইউএপিএ ধারা বলবৎ হবে কি না তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে কলকাতা হাইকোর্ট । তাই দু'সপ্তাহ পরে দুটি মামলার শুনানি একসঙ্গে গ্রহণ করবে কলকাতা হাইকোর্ট ।
মঙ্গলবার (এএসজি) অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, এই মুহূর্তে রাজ্যের তরফে জবাব দেওয়ার কোনও কৌঁসুলি নেই । সেই জন্য দু'সপ্তাহ পরে আবার মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ।
উল্লেখ্য, সোমবার রাজ্যে 206 আসন পেয়ে বিপুল জনমত নিয়ে জয়ী হয়েছে বিজেপি । দীর্ঘ 15 বছরের তৃণমূল সরকারের অবসান ঘটিয়ে এখনও নতুন সরকার গড়ে ওঠেনি বিজেপির । এদিন সকালেই রাজ্যের তরফে নতুন কৌঁসুলি হিসেবে কারা থাকবেন সেই নিয়ে সিদ্ধান্ত হওয়ার জন্য বিজেপি লিগ্যাল সেলের তরফে তিন সপ্তাহের সময় চাওয়া হয়েছে । যাতে ওই সময়ে রাজ্য যে সমস্ত মামলায় পার্টি রয়েছে সেই মামলায় আদালত কোনও নির্দেশ না-দেয় ।