বাংলাদেশ থেকে এসে সংসার-বসবাস ! দিনহাটার গ্রামে অভিযান চালাল NIA
5 বছর আগে ঢাকা থেকে অবৈধভাবে ভারতে এসে দিনহাটার নান্দিনা গ্রামে বিয়ে করে বসবাস শুরু করে আরিফ । এদিন তার খোঁজেই অভিযান চালাল এনআইএ ৷
Published : November 14, 2025 at 1:11 PM IST
কোচবিহার, 14 নভেম্বর: লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের পর দিল্লি, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কলকাতা, গুজরাত-সহ একাধিক রাজ্যে জারি হয়েছে হাই-অ্যালার্ট ৷ ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিকে (এনআইএ) ৷ এই আবহে কোচবিহারের দিনহাটায় অভিযান চালাল এনআইএ-এর একটি দল ৷
জানা গিয়েছে, আরিফ হোসেন নামে বাংলাদেশের এক নাগরিকের খোঁজে সীমান্ত লাগোয়া দিনহাটার নান্দিনা গ্রামে অভিযান চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা ৷ তার শ্বশুরবাড়িতেও অভিযান চালানো হয় ৷ 5 বছর আগে ঢাকা থেকে অবৈধভাবে ভারতে এসে নান্দিনা গ্রামে বিয়ে করে বসবাস শুরু করে আরিফ । শুরু করে ঠিকাদারির কাজও ।
বুধবার ভোররাতে আরিফের খোঁজে রাজ্য পুলিশের সদস্যদের নিয়ে দিনহাটায় যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ যদিও আরিফকে খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷ তার মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে এনআইএ ৷ রাষ্ট্রদ্রোহ, জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত থাকা, জঙ্গিদের মদত দেওয়া-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ।
কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন, "2023 সালে আরিফের নামে NIA-এর কাছে অভিযোগ জমা পড়ে । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই বুধবার তাঁর বাড়ি পৌঁছন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সদস্যরা ৷" NIA-সূত্রে জানা গিয়েছে, আল কায়দার ফান্ডিং সংক্রান্ত একটি মামলায় গুজরাত পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে । তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই আরিফের নাম উঠে আসে।
এদিন প্রায় 4 ঘণ্টা ধরে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বেরিয়ে যান NIA সদস্যরা । আরিফের শ্বাশুড়ি সাহেরা বিবি জানান, নয়ারহাট বাজারে কাপড়ের দোকান চালায় তার জামাই ৷ সেই সঙ্গে, ঠিকাদারের কাজও করে । তিনি বলেন, "আরিফ বাংলাদেশি ৷ প্রায় 5 বছর হয়ে গেল বাংলাদেশের ঢাকা থেকে ভারতে এসে বিয়ে করে বসবাস শুরু করে । "
এদিকে, দিল্লির লালকেল্লার অদূরে বিস্ফোরণের পর দেশের একাধিক রাজ্যে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে এনআইএ এবং গুজরাতের আমেদাবাদ এটিএস (অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াড) ৷ সেই অভিযানে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে উঠে এসেছে ৷ তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে বেশ কয়েকজন ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে ৷ এই দেশে এসে তারা দালাল মারফত ভুয়ো ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড তৈরি করে ফেলেছে ৷ তারপর ভারতীয় নাগরিক সেজে অবাধে তারা দেশের যে কোনও প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ এই অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে আল কায়দা-সহ একাধিক জঙ্গি সংগঠনের যোগাযোগ রয়েছে ৷
সেই সঙ্গে, তারা যে জঙ্গি কার্যকলাপ চালাচ্ছে তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বিভিন্ন এলাকার যুবকদের মগজ ধোলাই করা ৷ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের যুবকদের নিজেদের দলে টানার চেষ্টা করছে ৷ এই কাজের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থও সংগ্রহ করা হয়েছে ৷ তবে পুরো কাজটাই আড়ালে থেকে চলছে ৷ তদন্তকারীদের দাবি, চেনা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নাম ব্যবহার না-করে নতুন নতুন সংগঠনের নামে ভারতবিরোধী এই কার্যকলাপ চালাচ্ছে একাধিক জঙ্গিরা ৷ সংগঠনগুলির মধ্যে অনেকেই নিজেদের সামাজিক বা ধর্মীয় সংগঠন বলে দাবি করছে ৷ বাস্তবে তারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সক্রিয় জঙ্গি নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে কাজ করছে ।