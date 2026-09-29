টেলিগ্রামে ‘জঙ্গি নেটওয়ার্ক’ ! বজবজে ভোররাতে NIA অভিযানে গ্রেফতার 2

টেলিগ্রামে ‘জঙ্গি নেটওয়ার্ক’ ! বজবজে ভোররাতে NIA অভিযানে গ্রেফতার 2
South 24 Parganas Budge Budge Terror Module: দক্ষিণ 24 পরগনার বজবজে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে শেখ জুম্মান হোসেন নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে এনআইএ ৷
Published : September 29, 2026 at 3:55 PM IST
বজবজ, 29 সেপ্টেম্বর: ভোরের আলো তখনও ফোটেনি ৷ জামাত-উল-মুজাহিদ্দিনের জঙ্গি মডিউলের খোঁজে পূর্ব বর্ধমান, বজবজ, ডায়মন্ড হারবার-সহ মঙ্গলবার সকালে রাজ্যের পাঁচ জায়গায় হানা দিয়েছে এনআইএ টিম ৷ এরই অংশ হিসাবে আচমকা দক্ষিণ 24 পরগনার বজবজের মিঠাপুকুর ও বলরামপুরে পৌঁছে যায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা NIA-র দল ৷
ঘিরে ফেলা হয় একাধিক জায়গা ৷ শুরু হয় তল্লাশি ৷ নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে নেটওয়ার্ক বিস্তারের অভিযোগের তদন্তে এই অভিযান বলে জানা গিয়েছে ৷ অভিযানে শেখ জুম্মান হোসেন নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে এনআইএ ৷ পাশাপাশি বজবজের চিংড়িপোতার শেখ পাড়ায় অভিযান চালিয়ে মহম্মদ সাহারুল পুরকাইত নামের আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
পরিবার সূত্রে খবর, মঙ্গলবার কাকভোরে বজবজের চিংড়িপোতার শেখপাড়া এলাকায় আসেন এনআইএর তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ পরিবারের লোকজনের থেকে সাহারুলের খোঁজ নেন তাঁরা ৷ এরপর তদন্তকারী আধিকারিকরা ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার একটি দলকে ঘরে পাহারায় বসিয়ে ডায়মন্ড হারবারের দিকে রওনা দেন এনাআইয়ের আধিকারিকরা ৷ পরিবারের সব সদস্যের ফোন নিয়ে গিয়েছেন এনআইএ-র আধিকারিকরা ৷ সূত্রের খবর এর আগেও সাহারুল পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে ।
সাহারুলের স্ত্রী নারগিস বিবি বলেন, "সাহারুল বজবজে শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে থাকতো ৷ সাহারুলের বাড়ি ডায়মন্ডহারবারের রঘুনাথপুরে ৷ গত প্রায় 20 বছর ধরেই শ্বশুরবাড়িতে থাকত ৷ ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এই এনআইএ আধিকারিকরা আসেন ৷ এনআইএ-র আধিকারিকরা ডায়মন্ড হারবারের রঘুনাথপুরে যান সাহারুলের খোঁজে ৷"
অভিযানের নেপথ্যে তদন্তের কেন্দ্রে উঠে এসেছে একাধিক নাম, পুরনো মামলায় চার্জশিটভুক্ত কয়েকজন অভিযুক্ত এবং একটি তথাকথিত র্যাডিক্যালাইজড টেলিগ্রাম গ্রুপ— 'পূর্ব আকাশ' । পেশায় দর্জি শেখ জুম্মানের বাবাকে দেওয়া ‘ইন্টিমেশন অফ অ্যারেস্ট’-এ তাঁর গ্রেফতারের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 2023 সালের ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 143, 147, 148, 149, 150, 152 এবং 113(5) ধারা এবং বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন, 1967-এর 10, 13, 16, 38, 39, ও 40 ধারার অধীনে শেখ জুম্মান হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বা এনআইএ-র নথি অনুযায়ী, এই মামলায় ইতিমধ্যে চার্জশিটভুক্ত অন্যান্য অভিযুক্তদের সঙ্গে শেখ জুম্মানের যোগাযোগ থাকার তথ্য পাওয়া গিয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, তিনি 'পূর্ব আকাশ' নামে একটি র্যাডিক্যালাইজড টেলিগ্রাম গ্রুপের সদস্য বলে সন্দেহ করা হচ্ছে ৷ আর এখান থেকেই তদন্তের মোড় ঘুরছে ডিজিটাল দুনিয়ার দিকে।
তদন্তকারীদের নজরে এসেছে, নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহভাজনরা কীভাবে সোশাল মিডিয়া, মেসেজিং অ্যাপ এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করছিলেন ৷ অভিযোগ, এই মাধ্যমগুলিকে কাজে লাগিয়ে মতাদর্শ প্রচার এবং সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর চেষ্টা চলছিল ৷
অসমে জঙ্গি মডিউল সংক্রান্ত তদন্তেও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ তদন্তে 'পূর্ব আকাশ' নামে একটি টেলিগ্রামভিত্তিক গ্রুপের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে বলে বিভিন্ন রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে ৷ সেই তদন্তের সূত্র ধরে দেশের অন্য প্রান্তে এমন কোনও যোগাযোগ বা নেটওয়ার্ক রয়েছে কি না, তা নিয়েও নজরদারি চলছে ৷
আর সেই সূত্রেই কি এবার বজবজ ?
এনআইএ-র তদন্তে এখন একাধিক প্রশ্ন সামনে ৷ শেখ জুম্মানের সঙ্গে চার্জশিটভুক্ত অভিযুক্তদের কী ধরনের যোগাযোগ ছিল ? সেই যোগাযোগ কতদিনের ? টেলিগ্রাম গ্রুপে তাঁর ভূমিকা কী ছিল ? শুধুই সদস্য হিসেবে যুক্ত ছিলেন, নাকি আরও কোনও কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল ? আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন— এই যোগাযোগ কি বজবজেই সীমাবদ্ধ, নাকি এর শিকড় আরও দূরে ছড়িয়ে রয়েছে ? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতেই ধৃত শেখ জুম্মানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ৷
অন্যদিকে, মহম্মদ সাহারুল পুরকাইতও এখন তদন্তকারীদের নজরে ৷ তাঁর সঙ্গে শেখ জুম্মানের যোগাযোগ ছিল কি না, থাকলে সেই যোগাযোগের ধরন কী, এবং তিনিও কোনও ডিজিটাল গ্রুপ বা নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না— তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
তদন্তের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগসূত্র ৷ তদন্তকারীরা দেখছেন, সীমান্তের ওপার থেকে কোনও যোগাযোগ বা নির্দেশ এসেছিল কি না ৷ পশ্চিমবঙ্গের কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সেই যোগাযোগের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছিল কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
বজবজের মিঠাপুকুর ও বলরামপুরে শুরু হওয়া এই অভিযান এখন শুধুমাত্র একজনকে গ্রেফতারের ঘটনায় আটকে নেই ৷ তদন্তের পরিধি ছড়াচ্ছে পুরনো মামলার চার্জশিট, সন্দেহভাজনদের পারস্পরিক যোগাযোগ এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নেটওয়ার্কের দিকে ৷
ভোররাতে এনআইএ অভিযানে এক যুবকের গ্রেফতারির পর এখন নজরে আরও এক ব্যক্তি ৷ তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে আরও কোনও নাম, এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা ৷ শেখ জুম্মানের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি নিয়ে তদন্ত চলছে ৷ অভিযোগের সত্যতা আদালতে প্রমাণিত হয়নি ৷ তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত তাঁর যোগাযোগের প্রকৃতি বা কোনও বৃহত্তর নেটওয়ার্কের অস্তিত্ব সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সুযোগ নেই ৷
একটি বিষয় স্পষ্ট— বজবজের এই ভোররাতের অভিযান শুধু স্থানীয় তল্লাশি নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি বৃহত্তর তদন্তের সূত্র ৷ আর সেই সূত্র কতদূর যায়, পশ্চিমবঙ্গে এর কোনও নেটওয়ার্ক রয়েছে কি না, এবং 'পূর্ব আকাশ' টেলিগ্রাম গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগের আসল চরিত্র কী— এখন সেই উত্তরই খুঁজছে এনআইএ ৷