JMB জঙ্গি-যোগের সন্দেহ ! পলাতক ছেলের খোঁজে কৃষকের বাড়িতে NIA
NIA Raid at West Bengal: দক্ষিণ দিনাজপুরের পাশাপাশি একইসঙ্গে ডায়মন্ড হারবার, পূর্ব বর্ধমান-সহ রাজ্যের আরও কয়েকটি জায়গাতেও এনআইএ তল্লাশি চালাচ্ছে বলে সূত্রের খবর ৷
Published : September 29, 2026 at 2:25 PM IST
বংশীহারী, 29 সেপ্টেম্বর: জঙ্গি যোগ সন্দেহে কৃষকের বাড়িতে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (NIA) ৷ মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে কুশকারী মুন্দেহার গ্রামের বাসিন্দা মুজিবুর রহমানের বাড়িতে যায় NIA । অসমের একটি জঙ্গি সংগঠন সংক্রান্ত মামলার তদন্তের সূত্র ধরেই এই অভিযান বলে জানা গিয়েছে ।
অভিযুক্ত মুজিবুর বাইরে পড়াশোনা করেন বলে জানা গিয়েছে । তাঁর সঙ্গেই জামাত উল মুজাহিদিন জঙ্গি গোষ্ঠীর যোগ সন্দেহে এদিন বাড়িতে তল্লাশি চালায় এনআইএ-র চার সদস্য । যদিও অভিযুক্তের বাবা মিজানুর রহমান জানান, এর আগে জানুয়ারি মাসেও তাঁর বাড়িতে পুলিশ এসেছিল ৷ ছেলের ফোন বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় ৷ তারপর থেকেই পলাতক মুজিবুর ৷ বর্তমানে কোথায় আছে, কী করছে এসব কিছুই তাঁরা জানেন না ৷
এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, মিজানুর রহমানের ছেলে বছর ছাব্বিশের মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে জঙ্গি যোগের অভিযোগ রয়েছে । যদিও অভিযুক্তের পরিবার ও স্থানীয়দের দাবি, উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি ইউপিএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন মুজিবুর । গত জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়িতে থাকলেও তারপর থেকে তাঁর কোনও খোঁজ নেই । মাস সাত-আটেক আগেও তাঁর বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছিল বলে স্থানীয় সূত্রের খবর ।
দক্ষিণ দিনাজপুরের পাশাপাশি একইসঙ্গে ডায়মন্ড হারবার, পূর্ব বর্ধমান-সহ রাজ্যের আরও কয়েকটি জায়গাতেও এনআইএ তল্লাশি চালাচ্ছে বলে সূত্রের খবর ৷ অসমে উগ্রবাদী মতাদর্শ বিস্তারের ঘটনায় জড়িত 'জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ' (জেএমবি)-এর একটি শাখা সংগঠন 'ইমাম মাহমুদের কাফিলা' (আইএমকে)-র সঙ্গে সম্পর্কিত আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্রের তদন্তে মঙ্গলবার ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলমজুড়ে 16টি জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে । যার মধ্যে 10টি অসমে, পাঁচটি পশ্চিমবঙ্গে এবং একটি কেরলমে অবস্থিত । তবে এদিনের অভিযানে কী উদ্ধার হয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি । মুজিবুরের জঙ্গি যোগের কথা শুনে হতবাক স্থানীয় বাসিন্দারা ৷
এই বিষয়ে এলাকাবাসী মোজাফফর হোসেন বলেন, "আমরা শুনছি এনআইএ টিম এসেছে । আমাদের লোকাল থানাও রয়েছে । আমাদের প্রতিবেশী ওই যুবক এক সময় বাইরে থাকত । ইউপিএসসি নিয়ে পড়াশোনা করত বলে শুনেছি । তবে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কিনা জানি না । প্রশাসনের পক্ষ থেকে এসেছে তারা তদন্ত করুক ।"
এই বিষয়ে মুজিবুরের বাবা মিজানুর রহমান বলেন, "গত জানুয়ারি মাসে হরিরামপুর থানার পুলিশ আমার গোটা বাড়ি তল্লাশি চালায় এবং কোনও জঙ্গি সংগঠনের বই বাড়িতে আছে নাকি সেই বিষয়ে জানতে চেয়েছিল । সেই যে জানুয়ারি মাসের 2 তারিখে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় আমার ছেলে তারপর থেকে আর কোনও যোগাযোগ নেই আমাদের সঙ্গে । ইউপিএসসি পরীক্ষার জন্য বাড়ি থেকে পড়াশোনা করত । আমাদের কোনদিনও সন্দেহ হয়নি কারণ সে ঘরে বসে পড়াশোনা করত । ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বলত সে কেবল পড়াশোনা করে ৷ আমি জানি না আমার ছেলে কোনও জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছে কিনা ৷ তবে আজ তল্লাশিতে কোনও কাগজপত্র পায়নি । আমাকে অনেকগুলো কাগজে সই করিয়েছে ।"
চলতি বছরের জুলাই মাসে, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (STF) গোয়েন্দারা হামিদ মণ্ডল নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেন । তার সঙ্গে দুটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর—জইশ-ই-মহম্মদ (JeM) এবং পাকিস্তান-ভিত্তিক সন্ত্রাসী ও অপরাধী চক্র 'শাহজাদ ভাট্টি নেটওয়ার্কের' (SBN)—যোগাযোগ ছিল ।
সে বেশ কিছুদিন ধরেই ভুয়া ভারতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছিল এবং তার সর্বশেষ দায়িত্ব ছিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গতিবিধির ওপর নজর রাখা ও সেই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা ।
পরবর্তীতে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এসটিএফ-এর গোয়েন্দারা তার কয়েকজন সহযোগীকে গ্রেফতার করেন । এদের মধ্যে অর্পিতা সরকার নামে এক তরুণীও ছিলেন, যাকে মূলত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের 'হানি-ট্র্যাপ' বা প্রেমের ফাঁদে ফেলার কাজে ব্যবহার করা হত । সেই ঘটনার পর ফের রাজ্যে জঙ্গি যোগ সন্দেহ ৷