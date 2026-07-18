নারায়ণপুরে গভীর রাতে বিস্ফোরণের তদন্তে NIA, আটক 3
ঘটনায় একজন আহত হয়েছেন ৷ শনিবার ঘটনাস্থলে যান বিজেপি বিধায়ক পীযূষ কানোড়িয়া ৷
Published : July 18, 2026 at 6:31 PM IST
রাজারহাট (উত্তর 24 পরগনা), 18 জুলাই: ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল রাজারহাটের দক্ষিণ নারায়ণপুরের সুপারি বাগান এলাকার একটি বাড়িতে ৷ শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে ৷ বিস্ফোরণে একজন আহত হয়েছেন ৷ নারায়ণপুর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে দু’জনকে আটক করে ৷ পরে আরও একজনকে আটক করা হয় ৷ বম্ব স্কোয়াড গিয়ে ঘটনাস্থল আরও বোমা উদ্ধার করে ৷ পরে ঘটনার তদন্তভার নেয় ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সি বা এনআইএ ৷ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক বিজেপির পীযূষ কানোড়িয়া ৷
তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, সুপারি বাগানের যে বাড়িতে বিস্ফোরণ হয়, সেই বাড়ির মালিক জুলফিকার আলি । দিনকয়েক আগে শাহেনশা নামে এক দালালের মাধ্যমে ঘরটি ভাড়া নিয়েছিলেন মহম্মদ শামীম নামে এক ব্যক্তি । বিস্ফোরণের ঘটনার পর পুলিশ ইতিমধ্যেই তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে । পাশাপাশি, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে আরও এক ব্যক্তির সন্ধান চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
ওই বাড়ির অন্য এক ভাড়াটিয়া শাহিদা বেগম বলেন, ‘‘বাড়িওয়ালার কাছ থেকে শাহেনশা নামে একটি ছেলে ঘর ভাড়া নিয়ে ছিল ৷ সেখানে দু’টো ছেলে রাতে এসে থাকবে বলে জানা গিয়েছিল ৷ দু’দিন পর গতকাল রাত 8টা 10 মিনিট নাগাদ বিস্ফোরণ হয় ৷ আমি বাড়িতে ছিলাম না ৷ অন্য জায়গায় ছিলাম ৷ এখানে আমার ঘরের সব জিনিস নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷’’
স্থানীয়দের আরও দাবি, বাড়িতে এখনও তাজা বোমা মজুত রয়েছে । এরপরই ঘটনাস্থলে আসে বম্ব স্কোয়াড ও সিআইডি-র দল । তল্লাশি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে দু’টি তাজা বোমা উদ্ধার করে বম্ব স্কোয়াড । ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে পরবর্তীতে তদন্তে নামে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ । ওই তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নমুনা সংগ্রহ শুরু করেছেন । বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ ও উৎস খতিয়ে দেখতে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদেরও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে ।
এদিকে, বিস্ফোরণের খবর পেয়েই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক পীযূষ কানোড়িয়া । তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের আশ্বস্ত করেন । সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘‘এই সম্পূর্ণ এলাকায় মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য সন্ত্রাসবাদী তৈরি করা হয়েছে । এত বছর ধরে এখানে যিনি শাসন করেছেন, তিনি সম্পূর্ণ এলাকাকে নষ্ট করেছেন । প্রতিটা ঘরে সন্ত্রাসবাদী তৈরি করার কাজ হয়েছে । আমি ঘটনাস্থলে এসে সকলকে একটাই বার্তা দিতে চাই — আমরা সন্ত্রাস নয়, শিক্ষা চাই । কারও হাতে মেশিনগান বা বন্দুক তুলে দেওয়া আমরা মেনে নেব না, যুবসমাজের হাতে বই ও কলম তুলে দিতে চাই ।’’
রাজারহাট নিউটাউনের প্রাক্তন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি আরও বলেন, "নারায়ণপুরে এই ছবি নতুন নয় । গতকালই প্রাক্তন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায় রাস্তায় নেমেছিলেন এবং অন্যদিকে ঢাল মারার চেষ্টা করছিলেন, আর রাতেই এই ঘটনা ঘটল । এ থেকে অনেক কিছু পরিষ্কার হয় । তবে নিশ্চিত থাকুন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে ।" এই বিষয়ে প্রাক্তন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়ের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । এই ঘটনা নিয়ে পুলিশের তরফেও কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷