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নারায়ণপুরে গভীর রাতে বিস্ফোরণের তদন্তে NIA, আটক 3

ঘটনায় একজন আহত হয়েছেন ৷ শনিবার ঘটনাস্থলে যান বিজেপি বিধায়ক পীযূষ কানোড়িয়া ৷

BLAST IN NARAYANPUR
নারায়ণপুরে গভীর রাতে বিস্ফোরণের তদন্তে NIA (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 18, 2026 at 6:31 PM IST

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রাজারহাট (উত্তর 24 পরগনা), 18 জুলাই: ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল রাজারহাটের দক্ষিণ নারায়ণপুরের সুপারি বাগান এলাকার একটি বাড়িতে ৷ শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে ৷ বিস্ফোরণে একজন আহত হয়েছেন ৷ নারায়ণপুর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে দু’জনকে আটক করে ৷ পরে আরও একজনকে আটক করা হয় ৷ বম্ব স্কোয়াড গিয়ে ঘটনাস্থল আরও বোমা উদ্ধার করে ৷ পরে ঘটনার তদন্তভার নেয় ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সি বা এনআইএ ৷ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক বিজেপির পীযূষ কানোড়িয়া ৷

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, সুপারি বাগানের যে বাড়িতে বিস্ফোরণ হয়, সেই বাড়ির মালিক জুলফিকার আলি । দিনকয়েক আগে শাহেনশা নামে এক দালালের মাধ্যমে ঘরটি ভাড়া নিয়েছিলেন মহম্মদ শামীম নামে এক ব্যক্তি । বিস্ফোরণের ঘটনার পর পুলিশ ইতিমধ্যেই তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে । পাশাপাশি, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে আরও এক ব্যক্তির সন্ধান চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।

নারায়ণপুরে গভীর রাতে বিস্ফোরণের তদন্তে NIA (নিজস্ব ভিডিয়ো)

ওই বাড়ির অন্য এক ভাড়াটিয়া শাহিদা বেগম বলেন, ‘‘বাড়িওয়ালার কাছ থেকে শাহেনশা নামে একটি ছেলে ঘর ভাড়া নিয়ে ছিল ৷ সেখানে দু’টো ছেলে রাতে এসে থাকবে বলে জানা গিয়েছিল ৷ দু’দিন পর গতকাল রাত 8টা 10 মিনিট নাগাদ বিস্ফোরণ হয় ৷ আমি বাড়িতে ছিলাম না ৷ অন্য জায়গায় ছিলাম ৷ এখানে আমার ঘরের সব জিনিস নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷’’

Blast in Narayanpur
ঘটনাস্থলে বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয়দের আরও দাবি, বাড়িতে এখনও তাজা বোমা মজুত রয়েছে । এরপরই ঘটনাস্থলে আসে বম্ব স্কোয়াড ও সিআইডি-র দল । তল্লাশি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে দু’টি তাজা বোমা উদ্ধার করে বম্ব স্কোয়াড । ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে পরবর্তীতে তদন্তে নামে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ । ওই তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নমুনা সংগ্রহ শুরু করেছেন । বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ ও উৎস খতিয়ে দেখতে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদেরও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে ।

Blast in Narayanpur
ঘটনাস্থলে বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, বিস্ফোরণের খবর পেয়েই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক পীযূষ কানোড়িয়া । তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের আশ্বস্ত করেন । সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘‘এই সম্পূর্ণ এলাকায় মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য সন্ত্রাসবাদী তৈরি করা হয়েছে । এত বছর ধরে এখানে যিনি শাসন করেছেন, তিনি সম্পূর্ণ এলাকাকে নষ্ট করেছেন । প্রতিটা ঘরে সন্ত্রাসবাদী তৈরি করার কাজ হয়েছে । আমি ঘটনাস্থলে এসে সকলকে একটাই বার্তা দিতে চাই — আমরা সন্ত্রাস নয়, শিক্ষা চাই । কারও হাতে মেশিনগান বা বন্দুক তুলে দেওয়া আমরা মেনে নেব না, যুবসমাজের হাতে বই ও কলম তুলে দিতে চাই ।’’

Blast in Narayanpur
ঘটনাস্থলে বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড (নিজস্ব ছবি)

রাজারহাট নিউটাউনের প্রাক্তন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি আরও বলেন, "নারায়ণপুরে এই ছবি নতুন নয় । গতকালই প্রাক্তন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায় রাস্তায় নেমেছিলেন এবং অন্যদিকে ঢাল মারার চেষ্টা করছিলেন, আর রাতেই এই ঘটনা ঘটল । এ থেকে অনেক কিছু পরিষ্কার হয় । তবে নিশ্চিত থাকুন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে ।" এই বিষয়ে প্রাক্তন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়ের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । এই ঘটনা নিয়ে পুলিশের তরফেও কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷

Blast in Narayanpur
ঘটনাস্থলে রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক পীযূষ কানোড়িয়া (নিজস্ব ছবি)
Blast in Narayanpur
ঘটনাস্থলে রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক পীযূষ কানোড়িয়া (নিজস্ব ছবি)

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TAGGED:

NIA
বিস্ফোরণ
নারায়ণপুর
এনআইএ
BLAST IN NARAYANPUR

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