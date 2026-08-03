হামিম-অর্পিতাকে জেরা এনআইএ-র, জঙ্গি যোগ ও নেটওয়ার্কের খোঁজে তদন্ত
রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) হামিম মণ্ডল এবং অর্পিতার বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ (নিবারণ) আইন বা ইউএপিএ-র ধারায় মামলা রুজু করেছে।
Published : August 3, 2026 at 1:18 PM IST
কলকাতা, 3 অগস্ট: জঙ্গি যোগ এবং হানিট্র্যাপ চক্রের তদন্তে এবার আরও সক্রিয় ভূমিকা নিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। মামলায় ধৃত হামিম মণ্ডল ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী বান্ধবী বলে পরিচিত অর্পিতাকে সোমবার দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেন এনআইএ-র তদন্তকারী আধিকারিকরা। তদন্তকারীদের মূল লক্ষ্য ছিল, এই দু'জনের মাধ্যমে জঙ্গি সংগঠনের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক, যোগাযোগের পদ্ধতি এবং নেপথ্যে থাকা ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা।
এর আগে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) হামিম মণ্ডল এবং অর্পিতার বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ (নিবারণ) আইন বা ইউএপিএ-র ধারায় মামলা রুজু করেছে। তদন্তকারীদের দাবি, প্রাথমিক তদন্তে এমন একাধিক তথ্য সামনে এসেছে, যা জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সেই সূত্র ধরেই তদন্তের দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো হয়েছে।
এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদে হামিম ও অর্পিতার কাছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করা হয়। বিশেষ করে, তারা কার নির্দেশে কাজ করত, কোন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, কোন কোন এনক্রিপ্টেড বা মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহার করে জঙ্গি সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হতো এবং হামিমকে বিভিন্ন 'অ্যাসাইনমেন্ট' বা দায়িত্ব কারা দিত—এই বিষয়গুলির উপরেই জোর দেন তদন্তকারীরা।
তদন্তকারীদের অনুমান, ধৃতদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আরও কয়েকজনের নাম উঠে আসতে পারে। সেই কারণেই হামিম ও অর্পিতার ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলে পরিচিত আদিত্য সিংকেও আগামী দিনে এনআইএ জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। সম্প্রতি এসটিএফ আদিত্যকে গ্রেফতার করেছে। তদন্তকারীদের বিশ্বাস, আদিত্যকে জেরা করলে গোটা নেটওয়ার্ক, যোগাযোগের ধরন এবং জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সম্ভাব্য যোগসূত্র সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে।
তদন্তকারী সংস্থাগুলির লক্ষ্য এখন এই চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত ছিল, তাদের ভূমিকা কী এবং এই নেটওয়ার্কের পরিধি কতটা—তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র সামনে আনা। সেই লক্ষ্যে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি ডিজিটাল ডিভাইস, চ্যাট হিস্ট্রি এবং বিভিন্ন অনলাইন যোগাযোগের তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।