বেলডাঙায় অশান্তি: তদন্তে নেমে অ্যাকশন মোডে NIA আধিকারিকরা
এনআইএ নিজেরাই এফআইআর দায়ের করে তদন্তে জোর দিয়েছে ৷ ধৃতদের এনআইএ হেফাজতে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে ৷
Published : January 31, 2026 at 5:52 PM IST
বেলডাঙা, 31 জানুয়ারি: মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকের ঝাড়খণ্ডে রহস্যময় মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি অশান্তি ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে বেলডাঙায় ৷ সেই অশান্তির ঘটনার তদন্তভার নিয়ে তৎপর হয়েছে এনআইএ ।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সরাসরি নির্দেশে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার একটি আট সদস্যের বিশেষ দল বেলডাঙায় পৌঁছে তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছে । বেলডাঙা থানায় অশান্তি ও ভাঙচুরের মামলার তত্ত্ব-তালাশ করার পর এনআইএ নিজেরাই একটি এফআইআর দায়ের করে জোর তদন্ত শুরু করেছে, যাতে 36 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে ।
শনিবার সকালে প্রথমেই বেলডাঙা থানায় হাজির হন ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির আট সদস্যের একটি দল । বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনায় ইনভেস্টিগেশন অফিসার বা তদন্তকারী আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা বলেন তাঁরা । পাশাপাশি এই মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র এনআইএ আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই থানা থেকে সংগ্রহ করেছেন ।
পরে মহেশপুরে ঘটনাস্থলে যায় তদন্তকারী সংস্থার দল । সেখানে এলাকার মানুষের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা । এরপরে বহরমপুর জেলা আদালতে ঢোকেন তদন্তকারী দলের সদস্যরা । এদিন ন’জনকে পুলিশ হেফাজত থেকে পুনরায় আদালতে তোলা হয় ।
এনআইএ সূত্রে খবর, বহরমপুর জেলা আদালতে গিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে তারা নতুনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ধৃতদের ৷ তাই ধৃতদের এনআইএ হেফাজতে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে । তবে কতজনকে এনআইএ নিজেদের হেফাজতে নিচ্ছে এবং আদালত তা মঞ্জুর করেছে কি না, তা এখনও জানা যায়নি ।
এনআইএ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এই ঘটনার তদন্তে এনআইএ আধিকারিকদের মধ্যে রয়েছেন এক সাইবার অপরাধ বিশেষজ্ঞ । কোথা থেকে বেলডাঙায় এই অশান্তি ছড়িয়েছিল এবং কাদের অঙ্গুলি হেলনে পরিস্থিতি এত ভয়াবহতার আকার ধারণ করে, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে চান তদন্তকারীরা ।
ঘটনার সূত্রপাত ঝাড়খণ্ডে এক পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু থেকে । ওই পরিযায়ী শ্রমিকের নাম আলম শেখ ৷ তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় গত 16 জানুয়ারি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে বেলডাঙা । আলম শেখকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে । তাঁর দেহ রাস্তার রেখে অবরোধ শুরু হয় । প্রায় 30 ঘণ্টা ধরে জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসীরা । একদিন পর 17 জানুয়ারি অবরোধের নামে কার্যত তাণ্ডব চালান আন্দোলনকারীরা । ভাঙচুর করা হয় রেলের সম্পত্তি । সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনা ঘটে । উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বেলডাঙা ।
এদিকে অশান্তির ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে । প্রায় 30 ঘণ্টা পরে বেলডাঙায় পথে নামে জেলা পুলিশ । ঘটনায় মোট 36 জনকে গ্রেফতার করা হয় । তবে পুলিশের ধরপাকড় নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । কংগ্রেস ও সিপিআইএম সমর্থকদের বেছে বেছে ধরা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে দুই বিরোধী দল সোচ্চার হয় । পরিস্থিতি সামাল দিতে আদালতের নির্দেশে নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী । ধৃতদের মধ্যে 13 জনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল । শনিবার তাঁদের ফের আদালতে হাজির করা হয়েছে ।
অন্যদিকে জেলা পুলিশের একটি তদন্তকারী দল ঝাড়খণ্ডে গিয়ে ঘটনার প্রকৃত তথ্য সামনে আনে । জেলা পুলিশ পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরিযায়ী শ্রমিককে খুন করা হয়নি । ওই পরিযায়ী শ্রমিক চরম পদক্ষেপ করেছেন । বেলডাঙা-কাণ্ডের তদন্তে স্বচ্ছতা আনতে কলকাতা হাইকোর্টে গিয়ে এনআইএ তদন্তের দাবি জানায় বিজেপি । আদালত জানায়, কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে তদন্তভার এনআইএ-কে দিতে পারে । এরপর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশেই এনআইএ শনিবার তদন্তভার হাতে নিয়েছে । তবে তদন্তের গতি প্রকৃতি কোনদিকে গড়াবে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সাধারণ মানুষ । বেলডাঙায় মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ।